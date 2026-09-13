Toyota Land Cruiser FJ bán gấp đôi Suzuki Jimny trong tháng 8

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota Land Cruiser FJ đạt doanh số 113 xe trong tháng 8/2026. Con số này cao hơn gấp 3,7 lần so với tháng trước, khi mẫu SUV địa hình của Toyota chỉ bán được 30 xe. Mức tăng mạnh trong tháng 8 một phần đến từ thời điểm mở bán. Land Cruiser FJ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 7, do đó doanh số tháng đầu tiên chỉ được ghi nhận trong 4 ngày cuối tháng. Sang tháng 8, mẫu xe có trọn vẹn một tháng bán hàng nên doanh số tăng đáng kể.

Doanh số Toyota Land Cruiser FJ tăng trưởng mạnh trong tháng thứ hai mở bán. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, Suzuki Jimny bán được 48 xe trong tháng 8, tăng 15 xe so với tháng trước nhưng vẫn chưa bằng một nửa doanh số Land Cruiser FJ. Dù vậy, nếu nhìn ở góc độ dài hơn, Jimny đang cho thấy tín hiệu tích cực, khi sau 8 tháng, mẫu xe này đạt 235 xe, chỉ còn kém 36 xe so với tổng doanh số 271 xe của cả năm 2025. Như vậy, Jimny đang đứng trước khả năng vượt doanh số cả năm ngoái ngay từ những tháng đầu của quý IV.

Kết quả tháng 8 cũng phần nào cho thấy nhóm khách hàng tìm kiếm những mẫu SUV khác biệt vẫn tồn tại trên thị trường Việt Nam. Đây là nhóm người dùng không đặt nặng việc chiếc xe phải phổ biến, mà quan tâm nhiều hơn đến thiết kế cá tính, chất việt dã và khả năng đáp ứng những hành trình ngoài điều kiện đường phố thông thường.

Suzuki Jimny chưa có doanh số nổi bật, nhưng lượng xe bán ra trong 8 tháng đầu năm 2026 đã gần bằng tổng doanh số của cả năm 2025. Ảnh: Suzuki

Land Cruiser FJ và Jimny cùng hướng tới nhóm khách hàng này nhưng theo hai cách khác nhau. Jimny có lợi thế về kích thước nhỏ gọn, trong khi FJ lớn hơn và có tính đa dụng cao hơn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Vì vậy, việc FJ có doanh số cao hơn Jimny trong tháng 8 không đồng nghĩa hai mẫu xe đang trực tiếp thay thế nhau. Ngược lại, kết quả này có thể cho thấy tệp khách hàng yêu thích phong cách SUV vuông đang có thêm lựa chọn phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Đáng chú ý, thiết kế hình hộp vốn từng gắn với những mẫu SUV địa hình đắt tiền như Mercedes-AMG G 63, Land Rover Defender hay Jeep Wrangler giờ đã xuất hiện ở nhiều khoảng giá hơn. Suzuki Jimny tạo dấu ấn ở nhóm xe nhỏ, trong khi Land Cruiser FJ mở rộng lựa chọn lên khoảng 1,2 tỷ đồng. Tank 300 cũng tham gia nhóm này, dù sức hút tại Việt Nam chưa thực sự tương xứng với lợi thế về thiết kế và trang bị. Thời gian tới, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện thêm những mẫu SUV theo phong cách này, trong đó có iCAUR V27 dự kiến ra mắt vào tháng 10, cùng V23 và V25.

Tại Việt Nam, Land Cruiser FJ được nhập khẩu từ Thái Lan, sử dụng động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 163 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Xe có thiết kế vuông vức đặc trưng với phần đầu dựng đứng, đèn LED hình chữ nhật, lưới tản nhiệt màu đen cùng dòng chữ “TOYOTA” cỡ lớn.

Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch, lốp địa hình 265/70R18 và nhiều chi tiết ốp nhựa đen theo phong cách việt dã. Bên trong có bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động hai vùng, lọc bụi mịn PM2.5. Hàng ghế sau có thể trượt, điều chỉnh độ ngả và gập linh hoạt để tăng không gian chứa đồ.

Về an toàn, Land Cruiser FJ được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, phanh hỗ trợ đỗ xe, đèn chiếu sáng tự động thích ứng và kiểm soát hành trình chủ động.