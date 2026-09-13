Không phải sầu riêng, Campuchia quyết tâm làm giàu từ ‘hạt vàng’ quen thuộc của Việt Nam: Xuất khẩu sang Mỹ tăng gấp 3 lần

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Xuất khẩu gạo của Campuchia sang thị trường Mỹ đạt gần 10.000 tấn trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh Campuchia đẩy mạnh quảng bá gạo tại các thị trường quốc tế và mở rộng mạng lưới đối tác xuất khẩu.

Ông Lay Chhun Hour, người đứng đầu Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), cho biết nhu cầu đối với gạo Campuchia tại Mỹ đang tăng, trong đó chất lượng sản phẩm và danh tiếng của gạo Campuchia được xem là những yếu tố hỗ trợ xuất khẩu.

Campuchia nhiều lần đạt giải tại các cuộc thi gạo ngon quốc tế, qua đó góp phần nâng cao nhận diện đối với các giống gạo thơm của nước này. Theo CRF, xuất khẩu sang Mỹ được dự báo tiếp tục tăng trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này trong cả năm có thể cao gấp khoảng 4 lần so với năm 2025.

Tại Mỹ, gạo Campuchia có giá cao hơn một số nguồn cung khác do tập trung vào phân khúc gạo chất lượng cao. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), hơn 60% lượng gạo nhập khẩu của nước này là các giống gạo thơm châu Á, chủ yếu gồm gạo jasmine từ Thái Lan và gạo basmati từ Ấn Độ và Pakistan.

CRF cũng đang tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu sang Philippines, châu Âu và Trung Quốc. Trong tháng 9, tổ chức này dự kiến tham dự một triển lãm thương mại tại Paris nhằm giới thiệu các sản phẩm gạo Campuchia và tìm kiếm thêm đối tác.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Campuchia xuất khẩu khoảng 792.000 tấn gạo sang 66 quốc gia, thu về hơn 464 triệu USD. Hoạt động xuất khẩu có sự tham gia của 61 doanh nghiệp.

So với cùng kỳ năm 2025, lượng gạo xuất khẩu tăng mạnh từ 472.000 tấn lên 792.000 tấn, trong khi giá trị xuất khẩu tăng từ 348 triệu USD lên hơn 464 triệu USD. Số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cũng tăng từ 51 lên 61 doanh nghiệp.

Châu Âu tiếp tục là một trong những thị trường lớn của gạo Campuchia. Trong 8 tháng, nước này xuất khẩu 232.319 tấn gạo, trị giá 175 triệu USD, sang 33 quốc gia châu Âu.

Tại Trung Quốc, Campuchia xuất khẩu 177.783 tấn, thu về 105 triệu USD. Trong khi đó, 315.088 tấn gạo, trị giá 123 triệu USD, được xuất khẩu sang 5 quốc gia ASEAN. Khu vực châu Phi và Trung Đông nhập khẩu 67.022 tấn, trị giá khoảng 60 triệu USD, từ Campuchia.

Xét theo chủng loại, gạo thơm chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 58% tổng lượng xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm. Tiếp đến là gạo trắng với 24%, gạo tấm 14%, gạo đồ 1,91% và gạo hữu cơ 1,3%. Các loại gạo khác chiếm khoảng 0,19%.

Campuchia đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng thị trường và nâng thứ hạng trong nhóm các nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. Theo số liệu được công bố, năm 2025 nước này xuất khẩu hơn 940.000 tấn gạo, với tổng giá trị vượt 600 triệu USD.