Trải nghiệm 2 tuần cùng chiếc điện thoại pin 8.050 mAh: Các mẫu máy đắt tiền khác thực sự nên thấy "xấu hổ"

Trong suốt hai tuần qua, cây bút Peter Kostadinov đã trải nghiệm chiếc Poco F9 Ultra để phục vụ cho bài đánh giá chi tiết mà mình đảm nhận.

Đây là mẫu flagship mới nhất đến từ Poco — thương hiệu vốn từng gắn liền với tên tuổi của Xiaomi.

Máy được trang bị đầy đủ những tính năng cao cấp nhất mà bạn có thể kỳ vọng ở một chiếc smartphone Android hàng đầu hiện nay đến từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, điểm nhấn sáng giá nhất trên sản phẩm này chính là viên pin Silicon-Carbon sở hữu dung lượng khổng lồ lên tới 8.050 mAh, được gói gọn bên trong một thân máy mỏng nhẹ tinh tế với độ dày chưa tới 9 mm.

Theo Peter, cảm giác "ghiền" một chiếc điện thoại có thời lượng pin khủng thực sự rất dễ xảy ra, đến mức khi quay lại sử dụng bất kỳ mẫu điện thoại cao cấp phổ thông nào khác, bạn sẽ đều thấy đó là một sự giáng cấp rõ rệt.

Điều này lại càng đúng hơn khi đặt nó lên bàn cân so sánh với những cái tên quen thuộc và được khao khát bậc nhất thị trường hiện nay, chẳng hạn như chiếc Galaxy S26 Ultra với viên pin 5.000 mAh.

Dưới đây là phân tích của anh.

Samsung hay Apple? Xin lỗi, tôi thà chọn một thời lượng pin đỉnh cao

Hãy công bằng mà đánh giá. Cả Galaxy S26 Ultra lẫn iPhone 17 Pro Max đều là những thiết bị có thể trụ được 2 ngày sử dụng. Poco F9 Ultra cũng là một chiếc điện thoại dùng tốt trong 2 ngày.

Thế nhưng, khác biệt nằm ở chi tiết trải nghiệm. Với chiếc máy flagship của Samsung, bạn luôn phải "căn ke" từng chút trong cách sử dụng và liên tục để ý xem máy còn lại bao nhiêu phần trăm pin. Chỉ cần lỡ tay dùng tác vụ nặng một chút, viên pin của bạn hoàn toàn có thể cạn sạch trước khi kết thúc một ngày làm việc.

Trong khi đó, Poco F9 Ultra với dung lượng 8.050 mAh cùng khả năng tối ưu thời lượng sử dụng vượt trội lại mang đến cho bạn một trải nghiệm thực sự khác biệt — máy cứ trâu bền bỉ từ giờ này sang giờ khác, mang lại một cảm giác an tâm đến kỳ lạ.

Tôi đã đạt tới gần 11 tiếng On-screen (sử dụng màn hình liên tục) trong suốt 2 ngày, mà máy vẫn còn lại khoảng 20% dung lượng pin. Trong suốt khoảng thời gian đó, thói quen sử dụng của tôi bao gồm: 1 tiếng cày game nặng, xem liền tì tì 3 tập phim The Sopranos , "lướt vô thức" trên Instagram và Reddit, đọc sách điện tử, duyệt web tổng hợp, và nghe nhạc qua hệ thống loa 2.1 rất chất lượng của máy.

Đó — tất cả những tác vụ đời thường đầy đủ từ A đến Z như thế.

Nếu là những chiếc điện thoại khác, tôi chắc chắn sẽ không đủ pin để hoàn thành toàn bộ danh sách công việc hàng ngày kể trên mà vẫn còn lại một lượng pin thong thả như vậy.

Một xu hướng chung đang diễn ra

Nói một cách công bằng, Poco F9 Ultra không phải là chiếc điện thoại duy nhất đến từ Trung Quốc sở hữu thời lượng pin ấn tượng ở thời điểm hiện tại.

Hầu hết các mẫu điện thoại Trung Quốc tốt nhất mà bạn có thể mua trên thị trường lúc này thường sẽ khiến bạn phải kinh ngạc vì độ trâu của pin thay vì làm bạn thất vọng.

Điều này có được là nhờ sự kết hợp giữa các vi xử lý nhanh, tiết kiệm điện năng cùng công nghệ pin Silicon-Carbon dung lượng lớn — vốn đã được phần lớn các nhà sản xuất Trung Quốc ứng dụng rộng rãi.

Đây là một chiến lược mang tính đột phá, mang lại hàng loạt phản ứng tích cực cho các thương hiệu như Xiaomi, Oppo, Vivo hay Poco trong nhiều năm trở lại đây. Ngay cả trước khi công nghệ pin Silicon-Carbon ra đời, đa số smartphone Trung Quốc cũng đã sở hữu thời lượng pin rất ấn tượng nhờ vào khả năng tối ưu hóa hệ thống cực kỳ chặt chẽ.

Dù đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, nhưng tôi luôn nhận thấy thời lượng pin tuyệt vời mỗi khi dùng điện thoại Trung Quốc — điều mà tôi không thể khẳng định đối với bất kỳ thiết bị Samsung nào. Còn với iPhone thì lại là một câu chuyện trồi sụt: các dòng Pro Max màn hình lớn luôn cho tôi thời gian chờ xuất sắc, nhưng nếu bạn bắt chúng hoạt động hết công suất dưới mức độ sáng tối đa và kết nối mạng 5G, viên pin của chúng sẽ không hề "vui vẻ" chút nào đâu.

Tuy chưa hẳn là thời lượng pin kỷ lục mà chúng tôi từng đo đạc trong lịch sử, Poco F9 Ultra vẫn mang lại một kết quả vô cùng xuất sắc. Thế nhưng, giá trị cốt lõi ở đây chính là sự ổn định và đáng tin cậy mà bạn có thể kỳ vọng ở chiếc máy này.

Thêm một ví dụ thực tế khác: Tôi có một chuyến đi dạo chụp ảnh quanh thành phố với mức pin ban đầu là 35% và khi về đến nhà, máy vẫn còn nguyên 20%. Trong suốt buổi đi dạo đó, tôi đã chụp một lượng lớn ảnh cá nhân, quay vài đoạn video 4K, duyệt web cơ bản và sử dụng ứng dụng dẫn đường Waze trên đường trở về — một hiệu suất tiêu thụ pin vô cùng ấn tượng xét trên mọi khía cạnh.

Nếu lúc đó tôi đang dùng một chiếc Galaxy, tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy yên tâm hay đủ tự tin để tin rằng máy sẽ không bị tắt nguồn giữa chừng.

Mẫu flagship Ultra giá mềm nhưng trải nghiệm không hề "rẻ tiền"

Những thiết bị như Poco F9 Ultra có thể sẽ không bao giờ đạt đến độ nhận diện thương hiệu toàn cầu hay trở thành cái tên quốc dân phổ biến như những dòng iPhone hay Galaxy hàng đầu.

Mặc dù vậy, tầm quan trọng của những thiết bị giá rẻ mang hiệu năng cao như thế này là điều không thể phủ nhận. Chúng luôn là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy trải nghiệm của bạn có thể tốt hơn đến nhường nào nếu bạn chịu bước ra khỏi vùng an toàn của những thương hiệu dẫn đầu thị trường và thử sức với một điều gì đó mang tính bứt phá hơn.