Quá khứ phức tạp của chồng Đoàn Di Băng

Sau khi Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) bị tạm giam cùng 2 đối tượng khác thì cơ quan chức năng cũng đang làm việc với Đoàn Di Băng (tên thật Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Trong khi đó các hoạt động kinh doanh của cặp đôi trong quá khứ cũng được chia sẻ trở lại.

Nguyễn Quốc Vũ và Đoàn Di Băng trước khi bị điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”

Theo đó, Nguyễn Quốc Vũ từng có thời gian tham gia Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (công ty Lô Hội) - một trong những doanh nghiệp đa cấp đầu tiên tại Việt Nam. Hiện tại - ngày 6/11, bài đăng giới thiệu bản thân của Nguyễn Quốc Vũ vẫn còn trên website của Lô Hội.

Theo bài đăng này, Nguyễn Quốc Vũ tốt nghiệp Đại học Hàng hải, từng làm Kỹ sư hàng hải. Sau khi làm việc cho các công ty vận tải đường biển, cảng biển và kinh doanh thời trang, chồng Di Băng biết đến Lô Hội thông qua người quen, trở thành nhà phân phối. Chỉ 5 tháng sau, Nguyễn Quốc Vũ trở thành Manager cấp cao và khẳng định đây là sự nghiệp mà mình muốn gắn bó trọn đời.

Không chỉ có Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng cũng thường xuyên tham gia các sự kiện của Lô Hội. Tuy nhiên khác với chồng, Di Băng không được cập nhật vai trò rõ ràng ở doanh nghiệp này.

Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ tại một sự kiện của Lô Hội

Nguyễn Quốc Vũ nhận bằng khen của công ty này

Theo Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, công ty Lô Hội thành lập ngày 19/9/2001, đặt tại 193/11 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM và có ngành nghề kinh doanh chính là Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng. Mua bán lương thực, thực phẩm, thực phẩm công nghệ, bao gồm cả bán lẻ theo phương thức đa cấp).

Ban đầu, người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này là bà Trương Thị Nhi (sinh năm 1948). Từ tháng 11/2023, cá nhân Trương Võ Hoàng Ý trở thành người đại diện theo pháp luật.

Vợ chồng Đoàn Di Băng chụp ảnh cùng bà Trương Thị Nhi (đứng giữa)

Tuy nhiên vấn đề nằm ở hoạt động bất thường của Lô Hội.

Tháng 5/2024, theo Vietnamnet , Cục Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã xử phạt Công ty Lô Hội 220 triệu đồng vì hàng loạt hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Đầu năm 2025, cơ quan này thông báo giấy chứng nhận hoạt động đa cấp của Lô Hội đã hết hiệu lực và không được gia hạn, yêu cầu công ty chấm dứt hoạt động.

Tuy nhiên theo cập nhật tại Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp vào ngày 6/11/2025, công ty Lô Hội vẫn ở trạng thái Đang hoạt động.

Kết luận thanh tra của cơ quan chức năng từng chỉ ra, mô hình kinh doanh của Lô Hội có nhiều bất thường: không công khai minh bạch tài chính, giá bán sản phẩm cao gấp hàng chục đến hàng trăm lần giá gốc.

Theo Dân trí , viên bổ sung dinh dưỡng Forever Bee Pollen của Mỹ do công ty này nhập khẩu giá vốn chỉ 3.271 đồng, nhưng bán buôn tại thị trường Việt Nam lên đến 244.000 đồng/viên và bán lẻ 348.000 đồng. Hiện tại - ngày 6/11/2025, trên website của doanh nghiệp vẫn đăng tải bán sản phẩm trên với giá 568.818 đồng (chưa gồm VAT).

Hồi giữa tháng 1/2024, phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đã có thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đề nghị người đại diện pháp luật giải trình.

Bên cạnh đó, công ty này thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp tới cơ quan quản lý Nhà nước, không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký và không thực hiện đúng quy định xuất hóa đơn theo từng giao dịch bán hàng cho từng người tham gia bán hàng đa cấp hoặc khách hàng mua hàng trực tiếp.

