Quả mít khổng lồ nặng 53kg ở Lạng Sơn được bán với giá bất ngờ, ngỡ ngàng khi bổ ra

Mới đây, hình ảnh quả mít khổng lồ nặng 53kg, to ngang với một người phụ nữ lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người trầm trồ, xuýt xoa.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, bà Lưu Ngọc Lan (48 tuổi, trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), tiểu thương buôn bán trái cây ở chợ Đồng Mỏ cho biết, quả mít trên được một người đàn ông tên Lăng Thế Phương ở cùng xã mang đến chợ bán.

Tuy nhiên, vì quả mít quá to và nặng nên không có người mua. Thấy vậy, bà Lan quyết định mua lại trái mít với giá 500.000 đồng. Vì mua nguyên quả, bà Lan không rõ khi bổ ra quả mít có ngon hay không.

Bà Lan bên cạnh quả mít khủng nặng tới 53kg.

Bà xác định nếu ngon sẽ chia nhỏ bán cho khách còn không thì xem như mua ủng hộ ông Phương. Nhiều người dân trong chợ cũng đến để "check-in" với quả mít.

Kết quả khi bổ ra, từng múi mít vàng ươm, ngọt lịm và rất ít xơ. Bà Lan bán hết quả mít chỉ trong vòng 30 phút. Bà cũng sẵn sàng mời những người không đủ tiền mua ăn thử.

Theo bà Lan, hơn 20 năm buôn bán trái cây tại chợ Đồng Mỏ, bà từng nhiều lần thấy những quả mít “khủng”, cân nặng lên tới 70 - 80kg được chở đến chợ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà trực tiếp mua và bổ một quả mít to như vậy để bán cho khách.

Được biết, đây là năm đầu cây mít cho ra quả có trọng lượng lớn đến vậy.

Chia sẻ trên báo Lao Động, anh Lăng Việt Hùng, con trai ông Phương cho biết cây mít cho quả nặng 53kg được gia đình anh trồng từ hơn chục năm trước. Trước đây, ông Phương đi chợ mua quả mít Thái về ăn rồi lấy hạt trồng. Gia đình để cây phát triển tự nhiên chứ không có phương pháp chăm bón đặc biệt nào.

Những năm trước, cây mít vẫn ra quả đều nhưng trọng lượng không quá lớn, thường chỉ dao động ở khoảng 14 - 15kg, có năm được khoảng 20kg. Năm nay, cây ra ít quả, nhưng lại có một quả mít nặng tới 53kg. Đây là quả mít đặc biệt nhất của gia đình anh từ trước đến nay.

Bà Lan cho biết hương vị mít rất ngọt, ít xơ. Quả mít 53kg bà bán trong khoảng 30 phút là hết veo.

Do quả mít quá nặng, gia đình anh Hùng từng phải dùng dây níu lại để tránh rụng. Quả mọc ở vị trí thấp, ngang người nên việc thu hoạch cũng không gặp nhiều khó khăn. Vì quả mít quá lớn, gia đình khó ăn hết trong thời gian ngắn nên quyết định mang ra chợ bán, vừa tránh lãng phí lại có thêm chút thu nhập.

Hiện gia đình còn vài cây mít khác ở trong vườn nhưng không có quả nào có kích thước đột biến tương tự.

Trước đó, mạng xã hội cũng nhiều phen trầm trồ trước những quả mít khổng lồ như quả mít năng gần 70kg ở Bắc Ninh; quả mít 55kg ở Nghệ An; quả mít 56kg ở Lạng Sơn; quả mít 54,5kg ở Hải Phòng; quả mít 43kg ở Hà Nội;... Đa số các quả mít này đều được gia chủ chăm sóc bình thường, không quá cầu kỳ. Hương vị của các quả mít ngon, ngọt, múi to, vàng.