Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quả mít to ngang 1 người lớn gây choáng MXH: Tưởng của hiếm, hoá ra đã trồng đầy ở Việt Nam

19-11-2025 - 19:09 PM | Lifestyle

Nhìn qua cứ tưởng trái cây đột biến, nhưng giống mít khổng lồ dài ngang một người lớn này thực ra không hề xa lạ và đã xuất hiện ở nhiều nhà vườn Việt Nam.

Mít luôn nằm trong nhóm những loại trái cây được người Việt yêu thích nhất bởi độ thơm, ngọt, nhiều múi và gợi cảm giác mùa hè ngập nắng. Vì quá quen thuộc nên bất cứ câu chuyện nào xoay quanh loại quả này cũng dễ dàng trở thành đề tài bàn tán, đặc biệt là khi xuất hiện những quả mít "siêu to khổng lồ" khiến người xem phải dụi mắt vì không tin nổi.

Nếu lướt TikTok hay Facebook một vòng, dân tình có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những quả mít dài gần bằng một người trưởng thành, được dân mạng gọi vui là "mít đột biến". Kích cỡ quá khổ, dáng quả kéo dài bất thường khiến nhiều người tưởng đây là loại mít lạ hoặc biến dạng vì một lý do nào đso. Nhưng bất ngờ thay, lại có một giống mít như vậy, không phải đột biến, cũng không hề thuộc dạng của hiếm. Đó là giống mít siêu dài nhập từ Malaysia, và đã được trồng ở Việt Nam từ vài năm trở lại đây.

Quả mít to ngang 1 người lớn gây choáng MXH: Tưởng của hiếm, hoá ra đã trồng đầy ở Việt Nam- Ảnh 1.

Đoạn video từng gây xôn xao về loại mít cho quả có kích thước "dài cả mét"

Một đoạn video từng gây sốt cho thấy một người đàn ông phải bê quả mít dài tới mức ôm không xuể. Chỉ nhìn qua màn hình thôi cũng biết quả mít có trọng lượng không hề nhỏ. Thực tế, giống mít này có thể đạt chiều dài khoảng 1 mét, nặng 25 - 40kg mỗi quả, và nhiều trường hợp "khủng" hơn có thể vượt mốc ấy. Không ít nhà vườn phải huy động 2 - 3 người mới khiêng nổi một quả.

Điểm khiến giống mít này được ưa chuộng không chỉ nằm ở kích thước "khủng long", mà còn ở chất lượng ruột: ít hạt, ít xơ, múi to dày, độ giòn cao, hương thơm nhẹ nhưng vị ngọt đậm. Nhờ vậy, khi giống cây này cập bến Việt Nam, người trồng cây ăn quả nhanh chóng để mắt tới vì vừa cho năng suất tốt vừa phù hợp với khí hậu và đất đai trong nước.

Quả mít to ngang 1 người lớn gây choáng MXH: Tưởng của hiếm, hoá ra đã trồng đầy ở Việt Nam- Ảnh 2.

Giống mít cho quả "siêu to khổng lồ" này đã có mặt ở Việt Nam

Quả mít to ngang 1 người lớn gây choáng MXH: Tưởng của hiếm, hoá ra đã trồng đầy ở Việt Nam- Ảnh 3.

Chú thích ảnh

Theo nhiều nhà vườn, chỉ sau 2 - 3 năm, cây mít siêu dài đã bắt đầu cho quả, mỗi năm có thể cho trung bình hơn 200kg quả. Giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ, lại độc lạ - đây là những lý do khiến cho giống mít Malaysia này được nhân giống ngày càng nhiều.

Hiện nay, các nhà vườn Việt Nam đã trồng và lai tạo khá phổ biến, nên việc bắt gặp những quả mít có kích thước to "đến bất ngờ" trên mạng không còn là chuyện lạ. Thậm chí, nhiều người dự đoán rằng trong tương lai, Việt Nam có thể trở thành "thiên đường của mít siêu to", và mạng xã hội sẽ còn chứng kiến nhiều quả mít to đến mức gây hoang mang hơn nữa.

Theo Châu Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Phú Quốc, Nha Trang, bãi biển Việt Nam này lên phim gây sốt: 50% khách quốc tế là người Hàn

Không phải Phú Quốc, Nha Trang, bãi biển Việt Nam này lên phim gây sốt: 50% khách quốc tế là người Hàn Nổi bật

Chân dung chồng đại gia của Việt Hương: Là thạc sĩ tại Mỹ, tặng vợ biệt thự 300 tỷ

Chân dung chồng đại gia của Việt Hương: Là thạc sĩ tại Mỹ, tặng vợ biệt thự 300 tỷ Nổi bật

Sự thật về chợ nhà giàu 100 năm bán giá đắt đỏ vẫn có khách nườm nượp tại TPHCM

Sự thật về chợ nhà giàu 100 năm bán giá đắt đỏ vẫn có khách nườm nượp tại TPHCM

17:42 , 19/11/2025
Cuộc đời thăng trầm của 2 nàng Chúc Anh Đài kinh điển nhất màn ảnh

Cuộc đời thăng trầm của 2 nàng Chúc Anh Đài kinh điển nhất màn ảnh

16:55 , 19/11/2025
Cận cảnh cuộc sống trong "hộp diêm" 5m², bé như mắt muỗi nhưng vẫn gọi là NHÀ

Cận cảnh cuộc sống trong "hộp diêm" 5m², bé như mắt muỗi nhưng vẫn gọi là NHÀ

16:50 , 19/11/2025
Thực tế tại hàng bánh chuối Hà Nội khiến khách "ức phát khóc": Người mua vẫn tới đông nghịt dù trời mưa lớn

Thực tế tại hàng bánh chuối Hà Nội khiến khách "ức phát khóc": Người mua vẫn tới đông nghịt dù trời mưa lớn

16:28 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên