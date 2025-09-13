Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quá nể nữ ca sĩ duy nhất lọt danh sách xét công nhận chức danh PGS năm 2025!

13-09-2025 - 08:20 AM | Sống

Nữ ca sĩ quen thuộc trên sân khấu bước sang cột mốc mới trong sự nghiệp học thuật.

Tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt gắn liền với những giai điệu da diết được cất lên qua giọng hát đầy cảm xúc của nghệ sĩ Tân Nhàn. Những ca khúc như Hạ Long Biển Nhớ, Xa khơi, Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh… chính là biểu tượng gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ tài năng này. 

Đến nay, khi đã khẳng định được chỗ đứng trong lòng công chúng, Tân Nhàn tiếp tục tạo thêm dấu mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành nữ ca sĩ duy nhất của ngành Nghệ thuật có tên trong danh sách ứng viên xét công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2025.

Với những ai quen theo dõi hành trình nghệ thuật của Tân Nhàn, điều này không còn là bất ngờ. Song song với sự nghiệp biểu diễn, Tân Nhàn luôn dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy và nghiên cứu. Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, nhằm ghi nhận cho những đóng góp nổi bật với âm nhạc dân gian Việt Nam. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, cô còn miệt mài với hành trình học thuật kéo dài hơn một thập kỷ, gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2010, Tân Nhàn tốt nghiệp ngành Âm nhạc, chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện. Chỉ hai năm sau, cô tiếp tục bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc. Không dừng lại ở đó, đến năm 2016, nữ nghệ sĩ hoàn thành chương trình tiến sĩ Âm nhạc học, chuyên ngành Âm nhạc học, mở ra một hướng đi vững chắc cho sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy.

Trong vai trò giảng viên, Tân Nhàn từng gắn bó với nhiều cơ sở đào tạo như Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật – Du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, trước khi trở lại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2017, cô được bổ nhiệm làm phó trưởng khoa Thanh nhạc và chỉ sau 7 năm, vào năm 2024, đã chính thức trở thành trưởng khoa. Sự thăng tiến này không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn mà còn phản ánh sự tin tưởng của đồng nghiệp và học trò đối với một giảng viên tận tâm này.

Thành tích nghiên cứu của Tân Nhàn cũng vô cùng ấn tượng. Nữ ca sĩ đã công bố 14 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài đăng trên tạp chí quốc tế; xuất bản 2 cuốn sách; và có 3 trên 13 tác phẩm nghệ thuật được trao giải thưởng cấp quốc gia. Ngoài ra, cô cũng giành 6 giải thưởng cá nhân, đồng thời góp phần mang về 17 giải thưởng cho học trò dưới sự hướng dẫn trực tiếp. Những nỗ lực này còn được ghi nhận bằng 2 bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào năm 2020 cùng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vào các năm 2018 và 2024.

Tân Nhàn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi vừa tỏa sáng trên sân khấu vừa thành công trong học thuật. Việc cô góp mặt trong danh sách ứng viên phó giáo sư năm 2025 không chỉ phản ánh nỗ lực bền bỉ và sự cống hiến lâu dài cho nghệ thuật, mà còn khẳng định vị thế của một giọng ca dân gian được nhiều thế hệ khán giả yêu mến, đồng thời truyền cảm hứng cho lớp nghệ sĩ trẻ theo đuổi con đường vừa làm nghệ thuật vừa nghiên cứu chuyên sâu.

