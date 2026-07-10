Quá nể "pháp sư Trung Hoa": Xây chung cư rộng gấp 14 lần Tử Cấm Thành, 45 vạn người đang cùng sinh sống

Ít ai ngờ rằng giữa thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), lại tồn tại một công trình khiến bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng. Từ trên cao, hàng trăm tòa nhà cao tầng ken dày đặc tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một "rừng bê tông" khổng lồ. Đó là Hoa Quả Viên (Huaguoyuan) - khu siêu chung cư nổi tiếng không chỉ bởi quy mô đồ sộ mà còn bởi cách nó vận hành như một thành phố thu nhỏ giữa lòng đô thị.

Mang cái tên thơ mộng gợi liên tưởng đến một vườn cây ăn quả chín mọng nhưng thực tế, Hoa Quả Viên lại là một "rừng bê tông cốt thép" khổng lồ, một siêu đô thị thẳng đứng đúng nghĩa. Để dễ hình dung, hãy so sánh với Cố Cung Bắc Kinh - cung điện hoàng gia rộng lớn trải dài trên 72 ha. Siêu đô thị Hoa Quả Viên có tổng diện tích đất quy hoạch và xây dựng lên tới 10 km² (tương đương 1.000 ha), tức là rộng gấp khoảng gần 14 lần so với toàn bộ khuôn viên của Tử Cấm Thành.

Nơi đây tập trung hơn 200 tòa nhà cao tầng, với chiều cao trung bình từ 30 đến hơn 43 tầng nằm san sát nhau. Mật độ xây dựng dày đặc đến mức nhiều du khách từng trải nghiệm tại đây chia sẻ vui rằng chỉ cần mở cửa sổ phòng ra là có thể nhìn thấy nhà hàng xóm đối diện đang ăn cơm, đang dạy con học, thậm chí nhìn rõ cả không gian phòng ngủ của họ.

Với quỹ căn hộ khổng lồ, Hoa Quả Viên là mái nhà chung của khoảng 450.000 đến 500.000 cư dân. Số lượng người sinh sống tại một khu chung cư này thậm chí còn vượt qua tổng dân số của một vài quốc gia nhỏ trên thế giới (như Iceland hay Malta). Vào những khung giờ cao điểm, tính cả lượng người đến làm việc và giao thương, khu vực này có thể đón tới gần 1 triệu người cùng lưu thông.

Hoa Quả Viên sở hữu riêng 3 ga tàu điện ngầm (thuộc Tuyến số 3 Quý Dương), 2 trung tâm trung chuyển xe buýt công cộng và 3 trạm xe buýt nhanh BRT. Ngoài ra, hệ thống đường nội khu được quy hoạch theo dạng "6 trục ngang, 6 trục dọc" với chiều dài 31,7 km, đi kèm 8 đường hầm và 17 cây cầu vượt để giải quyết bài toán xung đột giao thông giữa người đi bộ và xe cộ.

Cụm từ "tiện ích nội khu" tại Hoa Quả Viên đã được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới. Nơi đây không thiếu bất cứ một dịch vụ nào phục vụ cho đời sống con người từ lúc sinh ra cho đến khi già đi.

Bên trong siêu chung cư này tích hợp sẵn với hàng chục trường học các cấp, bệnh viện, các tòa nhà văn phòng thương mại, trung tâm mua sắm sầm uất, rạp chiếu phim, công viên cây xanh trung tâm rộng lớn và hàng nghìn cửa hàng ăn uống, siêu thị mini tấp nập. Nhiều người cảm thán, nếu bạn là một người ngại di chuyển xa hoặc là một người sống hướng nội, bạn hoàn toàn có thể ở trong khu chung cư này suốt đời. Mọi nhu cầu từ làm việc, giải trí, mua sắm đến chăm sóc y tế đều được đáp ứng chỉ bằng một nút bấm thang máy xuống tầng.