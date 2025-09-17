Quá nhanh: Chưa đầy 2 tháng, T&T của Bầu Hiển đề xuất xây loạt đô thị khắp 3 miền, hàng nghìn tỷ sắp được “rót” vào những địa phương nào?

Đề xuất dự án tại Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Ngòi Con Tên và liên hợp y tế, thể thao cấp vùng tỉnh Bắc Ninh tiểu khu số 2. Địa phương vừa gửi hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho ý kiến thẩm định các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh theo quy định.

Dự án được thực hiện tại xã Chi Lăng và xã Tân Chi, có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 31.600 tỷ đồng (tương đương 1,2 tỷ USD) và tổng diện tích sử dụng đất khoảng 712 ha.

Các hạng mục dự kiến xây dựng gồm: sân vận động trung tâm 40.000 chỗ ngồi, khu nhà ở cao tầng và thấp tầng, công trình văn hóa, y tế, giáo dục, thương mại – dịch vụ, bãi đỗ xe, cùng hạ tầng phục vụ du lịch. Các sản phẩm bất động sản sẽ được bán, cho thuê hoặc cho thuê mua đối với tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Dự án có tiến độ thực hiện 10 năm, chia làm 2 giai đoạn. Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T của Bầu Hiển là đơn vị lập đề xuất đầu tư.

Muốn làm 2 khu đô thị tại ngoại thành Hà Nội

Trước đó, vào đầu tháng 9, Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển cũng có đề xuất muốn triển khai 2 khu đô thị sinh thái trên địa bàn xã Phúc Thọ (Hà Nội).

Cụ thể, mới đây, lãnh đạo xã Phúc Thọ (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và đơn vị liên quan đề xuất phương án triển khai dự án Khu đô thị dịch vụ Phúc Thọ và dự án Khu đô thị sinh thái Phúc Hòa.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và đơn vị tư vấn đã báo cáo sơ bộ về mục tiêu, quy mô, định hướng quy hoạch. Cùng với đó là các phương án kiến trúc – hạ tầng kỹ thuật, tác động dự kiến về kinh tế, xã hội, môi trường của hai dự án.

Các nội dung được xây dựng trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, phù hợp với quy hoạch phát triển chung gắn với mục tiêu nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo xã Phúc Thọ đề nghị đơn vị tập trung làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến tính khả thi của dự án, phương án giải phóng mặt bằng, việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Xã Phúc Thọ được thành lập từ ngày 1/7, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 6 xã, thị trấn, gồm: Tích Lộc, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Hòa, Phụng Thượng, Long Thượng và thị trấn Phúc Thọ. Xã có diện tích gần 40 km2, dân số trên 75.000 người, trụ sở đặt tại trụ sở UBND huyện Phúc Thọ cũ. Xã Phúc Thọ có vị trí cách trung tâm Thủ đô khoảng 30 km. Với lợi thế tiếp giáp quốc lộ 32 cùng nhiều tuyến liên kết vùng và khu đô thị vệ tinh, xã Phúc Thọ có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch và dịch vụ chất lượng cao gắn với đô thị hóa văn minh.

Đề xuất loạt dự án lớn tại Cà Mau

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà cho lãnh đạo Tập đoàn T&T Group tại buổi làm việc.

Ngày 28/8, tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã có buổi tiếp xúc và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn T&T Group. Hai bên đã cùng thảo luận, trao đổi về các cơ hội nghiên cứu đầu tư và xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Nhận thức rõ thế mạnh cũng như tiềm năng của Đất Mũi Cà Mau, T&T Group đã đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án lớn mang tính đột phá chiến lược. Các nhóm đề xuất này đã được lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất và đánh giá cao.

Cụ thể, trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư vào khu vực cụm đảo Hòn Khoai với ý tưởng phát triển mô hình đô thị cảng (City Port) như tại Rotterdam, Hà Lan. City Port là loại hình đô thị mà sự hình thành, phát triển và đặc điểm kinh tế xã hội gắn mật thiết với hoạt động của cảng biển.

Tại khu vực sân bay Cà Mau, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư khu đô thị sân bay theo mô hình rất thành công tại Changi (Singapore). Với sân bay được đặt ở vị trí cốt lõi, các khu vực xung quanh sẽ được quy hoạch để trở thành các khu phức hợp kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch, giải trí sôi động.

Ngoài ra, doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư khu vực công nghiệp, logistics tại Khu kinh tế Năm Căn.

Đề xuất dự án tại Quảng Trị

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, tại Quảng Trị, đại diện T&T Group và Capital A đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, đề xuất đầu tư Tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay, bao gồm các hạng mục như: Trung tâm vận tải hàng không, logistics; khu sản xuất - lắp ráp, bảo trì - bảo dưỡng máy bay; trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm hàng không… và các khu chức năng hỗn hợp đô thị - thương mại dịch vụ.

Sau khi nghe đại diện Tập đoàn Capital A và Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư Tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay… lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nhận định, Tổ hợp này phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư các dự án chiến lược của tỉnh và định hướng hình thành các khu chức năng tại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa liên doanh nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án. Đồng thời, tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn về pháp lý, quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật… tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

“Ra mắt” đại dự án phía Nam TP.HCM

Dự án T&T City Millennia.

Ngoài đề xuất các dự án, thời gian gần đây, Bầu Hiển cũng chính thức đưa dự án T&T City Millennia tọa lạc tại tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh). Dự án có quy mô 267 ha ra thị trường thông qua đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới" thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Ngay tại sự kiện, T&T Group đã chính thức khai trương 2 công trình điểm nhấn của đại đô thị T&T City Millennia: Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên Niên Kỷ và Dòng sông Ánh sáng. Đây cũng là hai hạng mục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận kỷ lục quốc gia.

Cụ thể, Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên Niên Kỷ là tuyến phố đi bộ trong khuôn viên khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

Hạng mục Light River – Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục là Tuyến đường thủy trong khuôn viên khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Sau đó, đến ngày 14/8 vừa qua, các căn nhà phố, biệt thự T&T chính thức gia nhập thị trường bằng sự kiện Kick-off dự án với hơn 1.200 chuyên viên kinh doanh tham dự. Theo đó, các căn nhà phố đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao sẽ có giá từ 54 triệu đồng/m2 cho diện tích 100m2.