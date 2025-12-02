Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quá nhanh: Chứng khoán VPS được chấp thuận niêm yết trên HoSE

02-12-2025 - 01:06 AM | Thị trường chứng khoán

Quá nhanh: Chứng khoán VPS được chấp thuận niêm yết trên HoSE

VPS được chấp thuận 1,48 tỷ cổ phiếu, tương ứng quy mô vốn điều lệ hơn 14.800 tỷ đồng.

Chứng khoán VPS vừa công bố Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cho 1,48 tỷ cổ phiếu của CTCP Chứng khoán VPS, tương ứng quy mô vốn điều lệ hơn 14.800 tỷ đồng.

Trước đó, VPS đã tiến hành IPO thành công 202,3 triệu cổ phiếu cho 19.693 nhà đầu tư.

Với giá chào bán 60.000 đồng/cổ phiếu, VPS thu về 12.138,6 tỷ đồng từ đợt IPO. Trong đó, 10.888 tỷ đồng được dùng để thực hiện cho vay margin; 900 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỷ đồng dùng để đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Thời gian giải ngân từ năm 2025 đến hết 2027.

Về cơ cấu vốn sau đợt IPO, VPS có tổng cộng 22.448 cổ đông gồm 22.424 cổ đông cá nhân trong nước, 11 tổ chức trong nước và 23 cá nhân nước ngoài.

Theo công bố từ công ty chứng khoán này, thời gian lên sàn HoSE dự kiến vào tháng 12/2025, mã chứng khoán dự kiến là VCK.

Về lãnh đạo thượng tầng, ông Lê Minh Tài đã được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VPS từ ngày 19/11/2025, thay thế ông Nguyễn Lâm Dũng. Được biết, Ông Lê Minh Tài sinh năm 1976, trước đó từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Saigon Capital) trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025.

Ông Nguyễn Lâm Dũng thôi kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc và vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty. Việc này nhằm tuân thủ quy định pháp luật rằng Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng không được đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2024 VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.395 tỷ đồng, tăng 70%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu hoạt động 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế 3.192 tỷ đồng, tăng 52%. So với kế hoạch, VPS đã hoàn thành gần 73% mục tiêu lãi cả năm 2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán bước vào tháng có xác suất tăng điểm cao, CTCK điểm tên loạt nhóm ngành hút dòng tiền và "khỏe" hơn thị trường

Chứng khoán bước vào tháng có xác suất tăng điểm cao, CTCK điểm tên loạt nhóm ngành hút dòng tiền và "khỏe" hơn thị trường Nổi bật

Ngoài sức tưởng tượng: Nhóm Vingroup đóng góp 320 điểm vào VN-Index từ đầu năm

Ngoài sức tưởng tượng: Nhóm Vingroup đóng góp 320 điểm vào VN-Index từ đầu năm Nổi bật

Chuyên gia dự báo nhóm cổ phiếu sẽ "dẫn sóng" thị trường năm 2026

Chuyên gia dự báo nhóm cổ phiếu sẽ "dẫn sóng" thị trường năm 2026

00:05 , 02/12/2025
Cá mập “hô” VN-Index lên 3.200 điểm vừa chi hàng chục tỷ gom cùng lúc 2 mã cổ phiếu

Cá mập “hô” VN-Index lên 3.200 điểm vừa chi hàng chục tỷ gom cùng lúc 2 mã cổ phiếu

00:03 , 02/12/2025
Góc khuất ít người biết khi tỉ phú Trần Đình Long bước chân vào nông nghiệp

Góc khuất ít người biết khi tỉ phú Trần Đình Long bước chân vào nông nghiệp

00:03 , 02/12/2025
Thị trường tiền số hôm nay, 1-12: Nhà đầu tư lo Bitcoin rớt xuống 40.000 USD

Thị trường tiền số hôm nay, 1-12: Nhà đầu tư lo Bitcoin rớt xuống 40.000 USD

22:09 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên