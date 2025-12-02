Quá nhanh: Chứng khoán VPS được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Chứng khoán VPS vừa công bố Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cho 1,48 tỷ cổ phiếu của CTCP Chứng khoán VPS, tương ứng quy mô vốn điều lệ hơn 14.800 tỷ đồng.

Trước đó, VPS đã tiến hành IPO thành công 202,3 triệu cổ phiếu cho 19.693 nhà đầu tư.

Với giá chào bán 60.000 đồng/cổ phiếu, VPS thu về 12.138,6 tỷ đồng từ đợt IPO. Trong đó, 10.888 tỷ đồng được dùng để thực hiện cho vay margin; 900 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỷ đồng dùng để đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Thời gian giải ngân từ năm 2025 đến hết 2027.

Về cơ cấu vốn sau đợt IPO, VPS có tổng cộng 22.448 cổ đông gồm 22.424 cổ đông cá nhân trong nước, 11 tổ chức trong nước và 23 cá nhân nước ngoài.

Theo công bố từ công ty chứng khoán này, thời gian lên sàn HoSE dự kiến vào tháng 12/2025, mã chứng khoán dự kiến là VCK.

Về lãnh đạo thượng tầng, ông Lê Minh Tài đã được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VPS từ ngày 19/11/2025, thay thế ông Nguyễn Lâm Dũng. Được biết, Ông Lê Minh Tài sinh năm 1976, trước đó từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Saigon Capital) trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025.

Ông Nguyễn Lâm Dũng thôi kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc và vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty. Việc này nhằm tuân thủ quy định pháp luật rằng Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng không được đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2024 VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.395 tỷ đồng, tăng 70%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu hoạt động 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế 3.192 tỷ đồng, tăng 52%. So với kế hoạch, VPS đã hoàn thành gần 73% mục tiêu lãi cả năm 2025.