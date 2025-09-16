Quá tải khách đến dự sự kiện giới thiệu dự án Spana Tower Đà Nẵng

Với chủ đề "Giao hòa Ánh Dương", nhà phát triển bất động sản Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group) đưa các vị khách vào hành trình khám phá lịch sử hình thành Spana Tower: từ những giá trị cội nguồn, dòng chảy văn hóa đến khát vọng vươn lên, kiến tạo biểu tượng sống mới giữa kỷ nguyên vươn mình.

Không ít khách hàng chia sẻ họ bị cuốn hút ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Spana Tower được hé lộ. Anh Hoàng Vinh, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, cho biết: "Spana Tower mang lại cho tôi cảm giác về một không gian sống đầy cảm hứng, nơi vừa có giá trị đầu tư, vừa có giá trị tận hưởng. Đặc biệt, cách Sun Property kể câu chuyện dự án khiến chúng tôi thêm tin tưởng vào tầm nhìn dài hạn, đặc biệt đặt trong trái tim Hòa Xuân đang đổi thay từng ngày." Dù phải đứng theo dõi sự kiện, nhưng anh Vinh vẫn vô cùng phấn khích.

Spana Tower – Vị trí chiến lược giữa trung tâm phát triển mới

Nếu Sun Ponte Residence, Sun Cosmo Residence Da Nang mở đầu hành trình kiến tạo chuẩn sống thượng lưu; Sun Symphony Residence và Sun Solar Residence tiếp tục khẳng định vị thế Sun Property tại những vị trí lõi trung tâm ven sông Hàn; thì với Spana Tower, việc chọn Hòa Xuân đã cho thấy tầm nhìn chiến lược dài hạn. Kể từ khi Sun Group đặt nền móng xây dựng đô thị sinh thái Hòa Xuân hơn mười năm trước, cho đến bây giờ, tâm huyết phát triển một đô thị kiểu mẫu cho người dân Đà thành vẫn không thay đổi.

Nằm ở vị trí được ví như "mắt xích" kết nối trung tâm Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ), khu vực này đang trỗi dậy mạnh mẽ nhờ hạ tầng đồng bộ, quy hoạch bài bản cùng lợi thế cảnh quan sông nước hữu tình.

Không gian sự kiện bùng nổ với màn trình diễn hé mở dự án Spana Tower. (Ảnh: Ánh Dương)

Và Spana Tower được kiến tạo tại vị trí giàu tiềm năng bậc nhất của Hòa Xuân, ngay chân cầu Hòa Xuân, nơi dòng chảy giao thương và phát triển cùng hội tụ. Ở khía cạnh phong thủy, nơi đây dòng Cẩm Lệ và Đô Tỏa giao hòa, vừa mở ra tầm nhìn khoáng đạt, vừa mang đến vượng khí, tài lộc.

Từ vị trí đắc địa ấy, cư dân Spana Tower tương lai chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển tới trung tâm, 10 phút tới Cầu Rồng hay sân bay quốc tế Đà Nẵng, 20 phút để để tìm về những giá trị tâm linh tại chùa Linh Ứng và khoảng 30 phút để tận hưởng thiên nhiên hoang sơ tại bán đảo Sơn Trà hoặc hòa mình vào không khí cổ kính của Hội An.

Vị trí này giúp cư dân tiếp cận dễ dàng các tiện ích trọng yếu của thành phố, hé mở phong cách sống cân bằng: vừa hiện đại, tiện nghi, vừa gần gũi với thiên nhiên và di sản.

Khai mở thịnh thế, đón đầu tương lai

Chính vị trí đắt giá đã đặt Spana Tower vào thế độc tôn, được phát triển với hai tòa tháp hiện đại, song song tựa như cánh "cổng trời", mở ra khoảng trời rực sáng trên dòng sông xanh biếc. Dự án không chỉ kiến tạo không gian sống đẳng cấp, mà còn phản chiếu tinh thần con người miền Trung: bền bỉ, hiếu khách và luôn hướng về tương lai thịnh vượng.

Mỗi tòa tháp cao 22 tầng nổi, được thiết kế để tối ưu hóa cảnh quan tự nhiên, với 99% ban công view sông, trong khi các căn tầng thấp hướng Tây Nam đón trọn ánh sáng và gió mát, mang đến không gian sống thoáng đãng, chan hòa cùng thiên nhiên.

Hai tòa tháp Spana Tower mang thiết kế hiện đại, kiến tạo biểu tượng sống mới phía Đông Nam Đà Nẵng. (Ảnh: Sun Property)

Không gian sống tại Spana Tower còn được nâng tầm nhờ hệ sinh thái wellness toàn diện: hồ bơi, gym, spa, co-working, phòng sinh hoạt cộng đồng, café và khu vui chơi trẻ em. Những điểm nhấn phục vụ nhu cầu thư giãn, tái tạo năng lượng và cân bằng nhịp sống hiện đại, làm tăng giá trị trải nghiệm sống, một trong những tiêu chí quan trọng mà nhà đầu tư cao cấp và cư dân tinh hoa kiếm tìm.

Nhiều đơn vị kinh doanh và nhà đầu tư đánh giá, Spana Tower đặt tại Hòa Xuân, khu vực hội đủ những yếu tố của các khu đô thị cao cấp đã thành công: vị trí ven sông, quy hoạch bài bản, mật độ xây dựng thấp, môi trường sống đẳng cấp và khả năng kết nối linh hoạt. Minh chứng rõ nét cho sức hút của khu vực, từ đầu năm 2025 đến nay, giá đất nền ven sông Hàn và sông Cổ Cò liên tục tăng mạnh, ghi nhận mức tăng trung bình từ 20–30%. Tỷ lệ hấp thụ cũng ở mức ấn tượng, lên đến 49% trong nửa đầu năm, cho thấy dòng tiền đang đổ về Hòa Xuân vô cùng mạnh mẽ.

Sự kiện khép lại với loạt tiết mục nghệ thuật ấn tượng. (Ảnh: Ánh Dương)

Tương lai mới của thành phố Đà Nẵng đang được định hình rõ rệt với tái cơ cấu hành chính, các quy hoạch trọng điểm như Trung tâm tài chính, Khu thương mại tự do và những dự án biểu tượng như "Dòng sông ánh sáng", Da Nang Downtown… Hạ tầng mở lối, dòng khách du lịch tăng mạnh cùng chính sách ưu đãi đầu tư đang thúc đẩy nhu cầu bất động sản bùng nổ, đặc biệt tại các khu vực ven sông và trung tâm phát triển mới. Trong bối cảnh này, Spana Tower ra đời, vừa đáp ứng nhu cầu an cư hiện đại, vừa mở ra cơ hội sinh lời bền vững, trở thành lựa chọn tối ưu cho nhà đầu tư nhạy bén.

Sự kiện giới thiệu dự án Spana Tower – "Giao Hòa Ánh Dương" khép lại cũng là lúc dư âm về sức hút và tiềm năng đầu tư vượt trội của dự án lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng khách hàng và nhà đầu tư.