Qua thời "ngủ đông", một loại hình BĐS không còn "cắt lỗ", thậm chí có dự án giá giao dịch thứ cấp tăng 5 - 10%

Thực hiện chương trình kích cầu phát triển du lịch, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 229 về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước, kể từ ngày 15/8 đến hết ngày 14/8/2028. Trong tháng 8, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 221 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, vào hồi tháng 3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44 về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước. Như vậy, Việt Nam hiện đang thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân 24 quốc gia, chủ yếu đến từ châu Âu. Đặc biệt, từ tháng 8/2023, thời gian lưu trú cho du khách thuộc diện miễn thị thực đơn phương cũng đã được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày.

Đây là bước tiến mạnh mẽ về thủ tục nhập cảnh, giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực, thu hút khách quốc tế - nhóm khách có thời gian lưu trú dài, chi tiêu cao.

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024 đạt 17,6 triệu lượt, tăng gần 40% so với năm 2023 và bằng 98% so với năm 2019 - năm hoàng kim của du lịch, trong đó khách từ các thị trường được miễn thị thực chiếm tỷ trọng lớn. Đặc biệt, 4/10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất bao gồm Nga, Italy, Thụy Điển, Pháp, là các quốc gia nằm trong danh sách các nước mới được miễn thị thực đơn phương.

Chính sách miễn thị thực tiếp tục mang lại tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam năm 2025. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,7 triệu lượt, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2024 và tăng gần 26% so với năm 2019.

Đáng chú ý, theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam trong nửa đầu năm 2025, lượng khách từ Ba Lan đến Việt Nam đã tăng 44%, trong khi từ Thụy Sĩ tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi ích lan tỏa sang bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng

Sự phục hồi của ngành du lịch với lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tăng mạnh, đã góp phần thúc đẩy tiến trình phục hồi tại các thị trường bất động sản (BĐS) du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm.

Theo đó, tỷ lệ lấp đầy đã cải thiện rõ rệt. Cụ thể, thông tin khảo sát từ Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) và thông tin thống kê của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh, thành cho thấy, hiện nay, công suất phòng tại các khách sạn 4 - 5 sao ở các thị trường trọng điểm về du lịch, ghi nhận đạt từ 70 đến tới 90%, thậm chí cháy phòng các dịp lễ, hội, với doanh thu phòng tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, các điểm đến này đều là các địa phương thu hút khách quốc tế lớn nhất như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, thương hiệu du lịch mạnh, với chiến lược thu hút khách quốc tế rõ ràng.

Hàng loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp cũng được triển khai, tái khởi động trở lại. (Ảnh minh họa)

Nhờ đó, giá trị BĐS du lịch, nghỉ dưỡng tại các địa phương nói trên cũng đang dần cải thiện. Mặc dù không ghi nhận mức tăng giá đột biến, tuy nhiên, hiện tượng tiếp tục cắt lỗ gần như đã chấm dứt khi các nhà đầu tư có thêm kỳ vọng vào triển vọng của thị trường.

Thậm chí, một số dự án còn ghi nhận giá giao dịch thứ cấp tăng 5 - 10% trong năm qua. Cùng với đó, hàng loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp cũng được triển khai, tái khởi động trở lại và một số chủ đầu tư đã mạnh dạn mở bán dự án với kết quả giao dịch khả quan.

VARS IRE cho rằng, chính sách miễn thị thực sẽ tiếp tục thúc đẩy tốc độ phục hồi công suất phòng, kéo theo nhu cầu đầu tư mới vào các dự án BĐS. Nhiều chủ đầu tư sẽ tiếp tục tận dụng tín hiệu này để tung hàng hoặc tái khởi động các dự án từng bị đình trệ tại các khu vực trọng điểm về du lịch.

Bên cạnh đó, việc duy trì và mở rộng chính sách miễn thị thực còn giúp định hình chiến lược phát triển BĐS nghỉ dưỡng lâu dài. Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách quốc tế có thời gian lưu trú dài và khả năng chi tiêu cao sẽ thúc đẩy các chủ đầu tư đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cao cấp như villa biển, resort chuẩn quốc tế hoặc condotel hạng sang.

Song song đó, để đón đầu dòng khách quốc tế tăng nhanh, nhiều địa phương sẽ ưu tiên đầu tư vào hạ tầng trọng yếu như sân bay, cảng biển, và hệ thống giao thông kết nối. Điều này không chỉ nâng cao năng lực phục vụ du lịch, mà còn gia tăng giá trị BĐS toàn khu vực.

Trong dài hạn, việc duy trì và mở rộng chính sách miễn thị thực còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến nghỉ dưỡng và đầu tư lâu dài. Không chỉ kéo dài thời gian lưu trú, chính sách này còn giúp thu hút và giữ chân các nhóm khách giá trị cao, từ du khách nghỉ dưỡng dài ngày, chuyên gia quốc tế, đến nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh và môi trường sống hấp dẫn.

Một bộ phận khách quốc tế, đặc biệt là những người đã nhiều lần đến Việt Nam, có xu hướng tìm mua BĐS để ở dài hạn, nghỉ hưu và đầu tư. Nhờ đó, thị trường BĐS nghỉ dưỡng không chỉ hưởng lợi từ nhu cầu ngắn hạn, mà còn được củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững về lâu dài.

VARS IRE cho rằng, chính sách miễn thị thực chính là “đòn bẩy” quan trọng giúp ngành du lịch Việt Nam phục hồi nhanh và bền vững sau đại dịch. Tuy nhiên, để biến lợi thế này thành động lực bứt phá cho BĐS du lịch, nghỉ dưỡng, các chủ đầu tư cần tiếp tục tạo sự khác biệt về sản phẩm và trải nghiệm nhằm nâng cao sức cạnh tranh với các nước trong khu vực, như phát triển các dự án đa dạng sản phẩm, phát triển sản phẩm du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, hay gắn với phát triển kinh tế đêm để giữ chân du khách lâu hơn.

Đồng thời, Nhà nước cần sớm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, tạo môi trường đầu tư minh bạch và ổn định, qua đó củng cố niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.