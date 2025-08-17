Chưa từng có: 6 tuyến cao tốc quy mô hơn 168.000 tỷ, dài 436 km do liên danh Vingroup, Đèo Cả, Sơn Hải... triển khai sẽ đồng loạt khởi công trong cùng 1 ngày

Theo Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 230 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành vào dịp 19/8, trong đó 80 dự án lớn sẽ được đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành tại các công trường. Trong đó, có 6 tuyến cao tốc khởi công đồng loạt, trải dài từ miền Bắc (Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn) đến miền Nam (TP.HCM, Đồng Nai, Cà Mau).

Đầu tiên là dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Tuyến cao tốc dài khoảng 113,52km (trong đó 103,82km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài – Hạ Long), thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h. Trên tuyến còn có các cầu Hồng Hà, Mễ Sở được đầu tư bằng vốn ngân sách.

Giai đoạn hiện nay đầu tư trước 4 làn xe với nền đường rộng 17m, bề rộng cầu 7,5m (riêng các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống rộng 24,5m).

Giai đoạn hoàn thiện quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh (thực hiện sau); đầu tư xây dựng 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh (5 nút trên địa bàn Hà Nội, 2 nút trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và 1 nút trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh); hoàn thiện nút giao Tây Nam (trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh); đầu tư xây dựng 7 nhánh lên xuống kết nối với đường song hành hai bên và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư dự án 56.293 tỷ đồng theo hình thức PPP.

Liên danh trúng thầu gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư địa ốc Thành phố (CityLand), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Hướng Dương Sài Gòn (Sunflower), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Horizon.

Hai, dự án đầu tư xây dựng cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 2 theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư hơn 11.080 tỷ đồng.

Giai đoạn 1: Do Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng ICV Việt Nam - Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) - Công ty cổ phần Xây dựng công trình 568 thực hiện. Quy mô hơn 93km, tổng mức đầu tư hơn 14.100 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 3 (xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng).

Giai đoạn 2: Đầu tư khoảng 27,71 km còn lại sẽ bắt đầu từ xã Chí Thảo và kết nối tới cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng). Tổng mức đầu tư hơn 11.080 tỷ đồng do Tập đoàn Đèo Cả tiếp tục thực hiện theo hình thức PPP.

Sau khi hoàn thành, tuyến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cao Bằng đến Hà Nội và ngược lại từ 6-7 giờ xuống còn 3,5 giờ.

Ba, dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (Đồng Nai) sẽ khởi công vào ngày 19/8/2025.

Dự án do liên danh Tập đoàn Vingroup và CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra là nhà đầu tư. Tổng vốn đầu tư cho dự án lên tới 19.965 tỷ đồng, trong đó phía nhà đầu tư đóng góp 12.134 tỷ đồng (chưa bao gồm 989 tỷ đồng lãi vay); nguồn vốn Nhà nước là 6.842 tỷ đồng.

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dài hơn 124km. Trong giai đoạn đầu, dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe, vận tốc dự kiến 100-120km/h, được chia thành 5 dự án thành phần.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2027, thời gian hoàn vốn tối đa là 29 năm 8 tháng. Các mốc tiến độ, tỷ lệ thanh toán sẽ được quy định rõ trong hợp đồng PPP.

Bốn, dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành được triển khai theo công trình xây dựng khẩn cấp, khởi công vào ngày 19/8.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành mở rộng từ vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 21 km.Về quy mô, đoạn từ nút giao vành đai 2 đến nút giao vành đai 3 dài 4,8km sẽ đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe.

Đoạn từ nút giao vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 14,7km đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe.

Riêng cầu Long Thành sẽ xây dựng cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh chiều từ TP.HCM đi Long Thành, bên phải cầu hiện hữu.

Dự án có tổng mức đầu tư 14.945 tỷ đồng do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm cơ quan chủ quản, chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức thực hiện, quản lý.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có mục tiêu hoàn chỉnh tuyến cao tốc theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải, góp phần kết nối thuận lợi giữa sân bay quốc tế Long Thành và TP.HCM.

Năm, dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài hơn 60 km đi qua tỉnh Đồng Nai cũng dự kiến khởi công ngày 19/8.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là một trong các dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, dài hơn 200 km, kết nối TP.HCM với khu vực Tây Nguyên. Tuyến có điểm đầu giao với cao tốc Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Giai đoạn một công trình sẽ xây dựng 4 làn xe, nền đường rộng 17 m.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 8.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1.300 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động.

Dự án do liên danh nhà đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải (liên danh giữa Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) thực hiện.

Khi hoàn thành, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú sẽ tăng cường kết nối từ TP HCM đi Tây Nguyên, rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và du lịch cho tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận.

Cuối cùng, dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi sẽ được Bộ Quốc phòng cùng tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công xây dựng.

Dự án này có 2 dự án thành phần gồm: cao tốc Cà Mau - Cái Nước và Cái Nước - Đất Mũi. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 90 km, đi qua các xã Hồ Thị Kỷ, Phú Mỹ, Đất Mũi (Cà Mau), quy mô thiết kế 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, bề rộng nền đường 24,75 m. Tổng mức đầu tư dự kiến là 57.896 tỷ đồng.

Để thực hiện Dự án, Cà Mau phải thu hồi khoảng 562 ha của 3 tổ chức, 1.819 hộ gia đình, cá nhân với tổng mức đầu tư khoảng 2.028 tỷ đồng.