Qualcomm trao 225.000 USD cho 3 startup xuất sắc nhất tại QVIC 2025

Qualcomm Technologies Inc. vừa công bố kết quả vòng chung kết mùa thứ tư của Thử thách Đổi mới Sáng tạo Qualcomm Việt Nam (QVIC).

Cuộc thi do Bộ Khoa học và Công nghệ đồng hành từ năm 2019, hướng tới mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua ươm tạo kỹ thuật – kinh doanh, cố vấn chuyên môn và khuyến khích đăng ký bằng sáng chế.

Năm nay, ba đội xuất sắc nhất đã được vinh danh với tổng giải thưởng 225.000 USD, gồm giải Nhất trị giá 100.000 USD thuộc về Rainscales Vietnam, Giải nhì 75.000 USD trao cho Viet Dynamic và giải Ba 50.000 USD dành cho Enfarm Agritech.

Ngoài ra, chương trình còn đặc biệt trao giải thưởng Đổi mới sáng tạo trị giá 20.000 USD cho đội Seamorny nhằm ghi nhận giải pháp công nghệ đột phá có tiềm năng ứng dụng rộng rãi.

Các đội lọt vào chung kết năm nay đã trình diễn nhiều giải pháp tiên tiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán biên, IoT, robot, công nghệ nông nghiệp bền vững, thành phố thông minh và EdTech.

QVIC được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ mới nổi tại Việt Nam. Chương trình tập trung vào việc tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nghiên cứu, thiết kế sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng như AI, điện toán biên, 5G, IoT, robot, thành phố thông minh, công nghệ ô tô và nhiều giải pháp đột phá khác.

Các startup tham gia QVIC có cơ hội tận dụng nền tảng và công nghệ di động tiên tiến của Qualcomm để phát triển sản phẩm. Nhờ ưu đãi nộp bằng sáng chế, đến nay đã có hơn 101 đơn được nộp bởi các công ty tham dự, khẳng định bước tiến đáng kể trong việc bảo hộ trí tuệ và nâng cao giá trị thương mại hóa.

Phát biểu tại sự kiện, ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tập đoàn Qualcomm, nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu 5 năm hành trình của QVIC – minh chứng cho cam kết bền vững trong việc nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Theo ông, chương trình năm nay ghi nhận chất lượng hồ sơ cao nhất từ trước đến nay, trong đó có tới 80% startup vào chung kết tập trung vào công nghệ AI tại biên. Được bảo hộ thông qua đăng ký sáng chế, các công ty này đang tiên phong trong nhiều lĩnh vực từ IoT, robot, AI marketing, EdTech, trải nghiệm khách hàng thông minh đến nông nghiệp bền vững.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NATEC), khẳng định trong hành trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam, tài năng công nghệ chính là nguồn lực chiến lược quyết định vị thế quốc gia trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Ông đánh giá QVIC không chỉ là một cuộc thi, mà còn là bệ phóng để startup được đào tạo, thử nghiệm và giải quyết thách thức mang tính toàn cầu. Đặc biệt, việc Qualcomm khánh thành Trung tâm R&D AI tại Việt Nam được kỳ vọng mở ra nguồn lực mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ cao, đồng thời khuyến khích thêm nhiều tập đoàn, doanh nghiệp cùng chung tay đầu tư cho đổi mới sáng tạo.

Với những kết quả đạt được, chương trình không chỉ tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp để startup Việt khẳng định năng lực, mà còn góp phần đưa trí tuệ và sáng tạo Việt Nam vươn tầm quốc tế, biến ý tưởng hôm nay thành giải pháp cho tương lai.