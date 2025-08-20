Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!

20-08-2025 - 11:50 AM | Lifestyle

Một tiệm bánh nhỏ hơn 30 năm tuổi nằm nép mình bên đường Nguyễn Chí Diễu, Huế đang trở thành điểm đến khiến dân bản xứ lẫn du khách phải thổn thức không chỉ bởi vị bánh mộc mạc chuẩn xứ Huế, mà còn bởi những ký ức tuổi thơ ùa về trong từng miếng bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm thơm mềm, mỏng tang.

Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 1.

Nếu có món ăn nào vừa mang hương vị tuổi thơ, vừa gợi nhớ một vùng đất bình yên giữa miền Trung nắng gió, thì đó hẳn là bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc xứ Huế. Ẩn mình trên con đường Nguyễn Chí Diễu, quán bánh Mợ đã tồn tại suốt hơn 30 năm, lặng lẽ như chính cách người Huế gìn giữ truyền thống.

Không biển hiệu rực rỡ, không quảng bá ồn ào, nhưng tiệm vẫn khiến bao người ghé thăm phải thốt lên: "Đúng là hương vị tuyệt hảo!". Còn với những ai đang sống xa Huế, chỉ cần nhìn hình ảnh chiếc bánh trắng ngà, mềm mịn chan nước mắm cay trên TikTok cũng đủ để thấy lòng chùng xuống vì... nhớ.

Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 2.
Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 3.

@huedimori

Tiệm bánh 30 năm - nơi níu chân người xa xứ bằng hương vị Huế đúng điệu

Nằm tại số 59 Nguyễn Chí Diễu (TP. Huế), "tiệm bánh Mợ" không phải cái tên xa lạ với người dân bản địa. Nhiều người dân ở Huế vẫn gọi thân thương là "tiệm bánh của Mợ", nơi mà mấy chục năm qua vẫn giữ nguyên nếp xưa, từng chiếc bánh được gói tay tỉ mỉ, nước mắm pha sẵn đậm đà, và đặc biệt là không gian nhỏ nhắn nhưng luôn đông khách tấp nập.

Bánh bèo được hấp trong chén sứ, mặt bánh trắng nõn, điểm thêm chút hành phi, ruốc tôm thơm lừng. Bánh nậm dẻo dai, thơm nhẹ mùi lá, nhân thịt tôm được nêm vừa tay. Còn bánh lọc thì trong veo, nhìn thấy cả con tôm đỏ au bên trong, ăn một miếng là cảm nhận được ngay vị Huế truyền thống: Mềm - dẻo - dai - đậm đà.

Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 4.
Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 5.
Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 6.
Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 7.
Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 8.
Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 9.

@huedimori, @divoian94

Chủ quán Mợ chia sẻ: "Chị bán ở đây hơn 30 năm rồi em. Cái đặc biệt nhất của quán chị là tương ớt. Tương ớt làm theo công thức gia truyền từ thời mẹ chồng của chị".

Quả thực, tương ớt của Mợ là một điều gì đó đặc biệt hơn cả, được nhiều khách du lịch dành không ít lời ngợi khen. Các review sau khi đến trải nghiệm cũng để lại nhiều cảm nhận ưng ý về chất lượng bánh tại quán. Quán nhỏ nhưng đầy đủ các vị bánh truyền thống của Huế như bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, có kèm tương ớt gia truyền ăn kèm đúng là "đúng bài" với các tín đồ sành ăn. Và khi có khách gọi, chị chủ mới bắt đầu hấp bánh để giữ được độ nóng hổi, thơm ngon.

TikTok "đổ bộ", tiệm bánh Mợ thành điểm đến của tín đồ sành ăn

Loạt video quay cận cảnh món bánh lọc trong suốt, mềm dẻo ở tiệm bánh Mợ được nhiều khách du lịch ghi lại chia sẻ hàng loạt trên TikTok và Facebook. Nhiều tài khoản review ẩm thực như @amthuchue88, @foodietrip_hue hay @bepnhachuot đã ghi lại khoảnh khắc hấp bánh, cắt lá, chan nước mắm khiến dân mạng "nuốt nước miếng 100 lần". Bình luận phổ biến nhất dưới các clip là:

- "Mình ở Sài Gòn, mà nhìn thôi cũng thấy nhớ Huế quá chừng!"

- "Từng miếng bánh như gói cả ký ức thời thơ ấu"

- "Đi Huế mà không ghé tiệm bánh Mợ là tiếc cả chuyến đi"

- "Quán này siêu ngon, mình ăn bánh lọc Mợ từ thời sinh viên 18 tuổi, lúc quán còn ở Điện Biên Phủ, giờ 20 năm rồi vẫn chạy qua cơ sở này ăn"

- "Quán ngon nhất tui từng ăn"

Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 10.
Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 11.
Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 12.
Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 13.
Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 14.
Quán bánh bèo - bánh nậm - bánh lọc 30 năm tuổi chuẩn vị Huế: Du khách thấy là thèm, người xa quê bỗng nhớ quê da diết!- Ảnh 15.

@huedimori, @divoian94

Không ít du khách trẻ đã xếp lịch ghé tiệm chỉ vì một video viral. Họ đến, gọi mỗi loại một phần, ngồi ghế nhựa nhỏ ven đường và ăn trong ánh nắng nhẹ đầu chiều - một trải nghiệm "Huế" đến từng chi tiết.

Khách đến ăn đông nhất từ sáng sớm và xế chiều. Có người là khách quen mấy chục năm, có người mới chỉ biết qua mạng, nhưng đều có một điểm chung: Ăn xong là muốn quay lại.

Tiệm bánh chỉ rộng vài mét vuông, có vài chiếc bàn nhỏ, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại là điểm níu giữ du khách. Không tiếng nhạc xập xình, không bàn ghế sang trọng, nhưng ở đây có mùi thơm của bột mới xay, mùi lá chuối luộc, tiếng bánh "lách tách" trong nồi hấp - tất cả tạo nên một "góc Huế" chân thực và trọn vẹn. Mỗi phần bánh dao động từ 20k-50k nhưng chất lượng thì "xứng đáng 5 sao". Ăn xong một phần vẫn muốn ăn thêm.

Trong hành trình khám phá Huế, giữa vô vàn đặc sản trứ danh, có một tiệm bánh nhỏ mang tên "tiệm bánh Mợ" vẫn lặng lẽ níu chân người ghé qua. Không ồn ào, không đắt đỏ, không quảng bá rầm rộ nhưng từng lớp bánh mỏng, mềm, dẻo ở đây lại gói trọn tình quê, hồn xứ và nỗi nhớ trong lòng những người con xa xứ. Quả thực, ở Huế không thiếu những tiệm bánh local, thế nhưng thêm một địa chỉ vào sổ tay ăn ngon của mình cũng giúp hành trang du lịch của bạn đủ đầy hơn. Nếu bạn có dịp về Huế, hãy thử một lần ghé qua, ngồi lại vài phút, ăn chiếc bánh lọc nóng và để lòng mình được dịu đi giữa xứ mộng mơ nhé.

Theo Khánh Hà

Thanh niên Việt

