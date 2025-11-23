Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh

23-11-2025 - 07:55 AM | Lifestyle

Dù còn hơn một tháng nữa mới tới Giáng sinh nhưng nhiều quán cà phê ở Hà Nội đã sớm tràn ngập không khí lễ hội, trang trí lung linh như trời Âu để hút khách.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 1.

Mùa Giáng sinh sắp đến, nhiều hàng quán ở Hà Nội những ngày này đã sớm được trang hoàng rực rỡ, từ phong cách châu Âu cổ kính đến hiện đại, thu hút khách đến check-in.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 2.

Ngay từ đầu tháng 10, một quán cà phê ở phường Hà Đông đã khoác lên mình “chiếc áo” Giáng sinh lộng lẫy với sắc đỏ, xanh và trắng chủ đạo.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 3.

Ngay từ lối vào, không khí lễ hội đã tràn ngập với dải đèn vàng treo dọc bậc thang, những vòng nguyệt quế nhỏ xinh và các hộp quà xếp gọn bên cạnh cây thông cao hơn 3 mét.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 4.

Bên trong, khách dễ dàng bắt gặp những góc chụp đậm chất Giáng sinh, decor theo phong cách Bắc Âu ấm áp. Điểm “sống ảo” hút giới trẻ nhất là khu phủ đầy tuyết trắng, nơi đặt chiếc xe tuần lộc sáng đèn và ngôi nhà gỗ nhỏ ấm ánh sáng.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 5.

Không khí Noel len lỏi khắp các tầng, khiến bất cứ ai vừa đặt chân vào cũng có cảm giác như lạc vào một ngôi làng Giáng sinh thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 6.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 7.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 8.

Quán được đầu tư tới hơn 10 góc để khách check-in Giáng sinh.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 9.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 10.

Đặc biệt chủ quán còn chịu chi để mua hẳn một chiếc máy phun tuyết nhân tạo. "Tuyết có thể được phun bất cứ lúc nào và chỉ tạm dừng khi không có khách. Những ngày thời tiết đẹp, máy gần như hoạt động liên tục; còn khi trời mưa sẽ tạm ngưng. Dù chi phí vận hành không hề nhỏ nhưng chúng tôi vẫn muốn mang đến cho khách trải nghiệm tốt nhất trong suốt khung giờ mở cửa. Chỉ cần bước vào, ai cũng có cảm giác như đang lạc giữa châu Âu, giữa một mùa đông lạnh giá thật sự", nhân viên quán cho biết.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 11.

Một bạn trẻ thích thú khi được chứng kiến tuyết nhân tạo.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 12.

Ngoài ra quán còn chuẩn bị thêm 5 loại đồ uống riêng dành cho chương trình Noel và hơn 100 trang phục Noel cho khách thuê.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 13.

“Biết đến quán qua mạng xã hội, tôi và bạn bè rất háo hức khi thấy khung cảnh trời Âu giữa lòng Hà Nội. Vì thế, chúng tôi lập tức chuẩn bị trang phục để tới quán chụp ảnh trong không gian tuyệt đẹp này”, một vị khách cho biết.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 14.

Một địa chỉ khác cũng rất được lòng khách dịp Noel là tổ hợp cà phê - mua sắm trên phố Đặng Văn Ngữ. Với không gian kéo dài hơn 100m, những cửa hàng tại đây đều được trang hoàng lộng lẫy, thu hút đông đảo giới trẻ đến check-in.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 15.

Một nhân viên quán cho biết: “Các hàng quán ở đây đã trang trí Giáng sinh từ đầu tháng 11. Khác với nhiều nơi thuê đơn vị chuyên nghiệp, toàn bộ khâu từ ý tưởng đến bày biện đều do các quán tự thực hiện”.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 16.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 17.

Các góc chụp ảnh luôn đông kín người, khách phải xếp hàng chờ lượt.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 18.

Một quán cà phê trên phố Tôn Đức Thắng cũng được trang hoàng lộng lẫy, đông đúc khách, với điểm nhấn là những chú gấu bông đứng trên ban công hoặc leo tường.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 19.

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh- Ảnh 20.

Theo Minh Đức/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Hàn Quốc, Nhật Bản, đây là rừng phong ở Việt Nam: Du khách nhận xét "Chẳng cần đi nước ngoài"

Không phải Hàn Quốc, Nhật Bản, đây là rừng phong ở Việt Nam: Du khách nhận xét "Chẳng cần đi nước ngoài" Nổi bật

Giải mã sức hút phim hành động Việt vừa chạm mốc trăm tỷ đồng

Giải mã sức hút phim hành động Việt vừa chạm mốc trăm tỷ đồng Nổi bật

Việt Anh nói đúng 2 chữ khi được hỏi về chuyện cưới Quỳnh Nga

Việt Anh nói đúng 2 chữ khi được hỏi về chuyện cưới Quỳnh Nga

07:36 , 23/11/2025
Phó Chủ tịch Miss Grand nói 1 câu lộ thái độ sau khi Thuỳ Tiên bị tuyên án 2 năm tù

Phó Chủ tịch Miss Grand nói 1 câu lộ thái độ sau khi Thuỳ Tiên bị tuyên án 2 năm tù

06:02 , 23/11/2025
Nam ca sĩ gặp biến cố, cắt liên lạc với vợ con, vào chùa tu, ngày ngày quét sơn tường, tuổi 40 ra sao?

Nam ca sĩ gặp biến cố, cắt liên lạc với vợ con, vào chùa tu, ngày ngày quét sơn tường, tuổi 40 ra sao?

00:35 , 23/11/2025
Liên Bỉnh Phát lần đầu công khai hôn bạn gái 5 năm trước hàng vạn người!

Liên Bỉnh Phát lần đầu công khai hôn bạn gái 5 năm trước hàng vạn người!

23:59 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên