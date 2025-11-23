Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh

Đặc biệt chủ quán còn chịu chi để mua hẳn một chiếc máy phun tuyết nhân tạo. "Tuyết có thể được phun bất cứ lúc nào và chỉ tạm dừng khi không có khách. Những ngày thời tiết đẹp, máy gần như hoạt động liên tục; còn khi trời mưa sẽ tạm ngưng. Dù chi phí vận hành không hề nhỏ nhưng chúng tôi vẫn muốn mang đến cho khách trải nghiệm tốt nhất trong suốt khung giờ mở cửa. Chỉ cần bước vào, ai cũng có cảm giác như đang lạc giữa châu Âu, giữa một mùa đông lạnh giá thật sự", nhân viên quán cho biết.