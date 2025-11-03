Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quan điểm trái chiều về "bong bóng AI"

03-11-2025 - 08:30 AM | Kinh tế số

Cảnh báo thế giới "đang ở giữa bong bóng AI", nhà sáng lập Microsoft Bill Gates nhận định nhiều dự án đầu tư AI "sẽ thất bại".

Một số hãng công nghệ hàng đầu thế giới đang đối mặt áp lực ngày càng lớn trong việc chứng minh hiệu quả từ những khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo(AI) giữa lúc nỗi lo về "bong bóng" AI đang gia tăng.

Theo báo cáo kinh doanh mới nhất, hãng Microsoft đã chi gần 35 tỉ USD cho cơ sở hạ tầng AI trong quý III/2025, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, hãng Meta - công ty mẹ của mạng xã hội Facebook - dự báo chi phí đầu tư sẽ "tăng đáng kể" trong năm tới khi đẩy mạnh rót tiền vào AI và tăng tốc tuyển dụng nhân sự với mục tiêu hướng tới siêu trí tuệ.

Cảnh báo thế giới "đang ở giữa bong bóng AI", nhà sáng lập Microsoft Bill Gates nhận định nhiều dự án đầu tư AI "sẽ thất bại". Trong cuộc trò chuyện với đài CNBC mới đây, tỉ phú này so sánh "bong bóng AI" với thời kỳ dot-com, khi giá trị của hàng loạt doanh nghiệp hoạt động dựa trên internet bị thổi phồng quá mức, dẫn đến một cú vỡ bong bóng nghiêm trọng.

Quan điểm trái chiều về "bong bóng AI"- Ảnh 1.

Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang phát biểu tại hội nghị về AI ở thủ đô Washington - Mỹ hôm 28-10. Ảnh: AP

Trái với quan điểm trên, Giám đốc điều hành hãng chip NVIDIA (Mỹ) Jensen Huang khẳng định ông không tin "bong bóng AI" đang hình thành. Tỉ phú Huang lập luận việc mọi người sẵn sàng trả tiền cho các công cụ AI, cho thấy công nghệ này "có lãi" ngay cả khi phần lớn công ty công nghệ đang tái đầu tư số tiền kiếm được vào hạ tầng mới.

Trong khi đó, hãng Microsoft cũng tìm cách trấn an các nhà đầu tư đang lo ngại về chi phí ngày càng phình ra để duy trì đà bùng nổ của AI. "Chúng tôi tiếp tục chứng kiến nhu cầu vượt quá năng lực hiện có. Chiến lược chi tiêu vốn của chúng tôi vẫn không thay đổi" - Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ nhà đầu tư của Microsoft, ông Jonathan Neilson, khẳng định.

