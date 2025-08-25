Quán karaoke của vợ chồng Hoàng Trung Phong nuôi 38 nhân viên nữ, cứ bị phạt là lập tức đổi tên

Cứ bị phạt lại đổi tên

Hiện, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan và đưa 42 đối tượng là chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên phục vụ về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, Cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu ngoài hành vi vi phạm hoạt kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ quy định, còn có hành vi sử dụng người lao động dưới 16 tuổi. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ sở này hoạt động nhiều năm nay và có nhiều biểu hiện vi phạm, nhất là thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Cơ sở này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng mỗi khi bị xử phạt thì lập tức đổi tên để đối phó.