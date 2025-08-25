Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quán karaoke của vợ chồng Hoàng Trung Phong nuôi 38 nhân viên nữ, cứ bị phạt là lập tức đổi tên

25-08-2025 - 12:15 PM | Xã hội

Theo cơ quan công an, cơ sở này từng bị xử phạt hành chính do thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, nhưng mỗi khi bị xử phạt thì lập tức đổi tên để đối phó.

Quán karaoke của vợ chồng Hoàng Trung Phong nuôi 38 nhân viên nữ, cứ bị phạt là lập tức đổi tên- Ảnh 1.

Đêm 24/8, tổ công tác đến hành kiểm tra hành chính, phat hiện mặc dù đã quá 12h đêm nhưng cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu vẫn còn 9/11 phòng hát đang hoạt động với 46 khách hát, 38 nhân viên nữ phục vụ tại các phòng, trong đó có 2 nhân viên dưới 16 tuổi (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quán karaoke của vợ chồng Hoàng Trung Phong nuôi 38 nhân viên nữ, cứ bị phạt là lập tức đổi tên- Ảnh 2.

Cơ sở này “bao nuôi” số lượng lớn nhân viên nữ để phục vụ kinh doanh. Hoạt động của cơ sở này hoàn toàn khép kín, ngoài 11 phòng hát, chủ cơ sở còn xây dựng riêng một khu vực phòng ở như một “ký túc xá” gồm 15 phòng để nhân viên ăn, ở sinh hoạt tại chỗ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quán karaoke của vợ chồng Hoàng Trung Phong nuôi 38 nhân viên nữ, cứ bị phạt là lập tức đổi tên- Ảnh 3.

Để có số lượng lớn nhân viên phục vụ, chủ cơ sở đã tuyển từ khắp nơi trên cả nước như: Thanh Hóa, Hòa Bình, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh… Đối tượng tuyển đều là nữ giới, có độ tuổi từ 15 đến 31 tuổi... (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quán karaoke của vợ chồng Hoàng Trung Phong nuôi 38 nhân viên nữ, cứ bị phạt là lập tức đổi tên- Ảnh 4.

Cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu do vợ chồng Hoàng Trung Phong (40 tuổi) làm chủ. Ngoài ra, cơ sở này còn thuê 2 nhân viên quản lý, 2 người giúp việc phụ trách việc vệ sinh, lau dọn…(Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cứ bị phạt lại đổi tên

Hiện, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan và đưa 42 đối tượng là chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên phục vụ về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, Cơ sở kinh doanh karaoke Phong Liễu ngoài hành vi vi phạm hoạt kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ quy định, còn có hành vi sử dụng người lao động dưới 16 tuổi. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ sở này hoạt động nhiều năm nay và có nhiều biểu hiện vi phạm, nhất là thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Cơ sở này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng mỗi khi bị xử phạt thì lập tức đổi tên để đối phó.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

