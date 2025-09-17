Quán quân Rap Việt thành công nhất: 2 lần diễn A50 - A80, rap ít mà chất, đắt show bậc nhất thế hệ

Sự nghiệp của rapper Double2T (tên thật là Bùi Xuân Trường) có bước ngoặt lớn và trở nên bùng nổ sau khi anh trở thành Quán quân chương trình Rap Việt mùa 3. Trước khi nổi tiếng, Double2T đã có quãng thời gian dài loay hoay với đam mê. Anh từng làm thợ cắt tóc để mưu sinh, vừa để dành tiền theo đuổi âm nhạc. Nghệ danh “Double2T” là sự gắn bó thân thuộc với quê hương, với số 22 chính là biển số tỉnh Tuyên Quang và chữ T là ký tự đầu trong tên thật của anh. Tất cả cho thấy từ khi bắt đầu, Double2T đã mang trong mình niềm tự hào về nơi sinh ra và lớn lên.

Rap Việt mùa 3 đã biến Double2T thành hiện tượng

Rap Việt mùa 3 đã biến Double2T thành hiện tượng. Từ vòng đầu với Thanh Âm Miền Núi, Double2T tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa rap hiện đại và âm nhạc dân gian. Anh mang nhạc cụ, chất giọng và hơi thở bản làng vào sân khấu, khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú. Dù ban đầu thuộc đội B Ray nhưng sau đó được BigDaddy cứu bằng nón vàng, Double2T tiếp tục khẳng định phong cách độc nhất. Những màn trình diễn như À Lôi hay Người Miền Núi Chất nhanh chóng trở thành trào lưu, phủ sóng mạng xã hội và góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Từ đó, hình ảnh một rapper miền núi giản dị, chân thật nhưng đầy bản lĩnh đã ghi dấu sâu đậm trong lòng công chúng.

Hình ảnh một rapper miền núi giản dị, chân thật nhưng đầy bản lĩnh đã ghi dấu sâu đậm trong lòng công chúng

Sau đăng quang, cuộc sống của Double2T thay đổi chóng mặt. Chỉ trong một tháng, nam rapper nhận gần 20 show diễn khắp cả nước, với mức cát-xê tăng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với trước. Anh chàng chia sẻ đã có thể trả hết nợ nần và đầu tư nghiêm túc cho các dự án âm nhạc mới.



Năm nay, Double2T chưa ra mắt dự án âm nhạc nào đặc biệt, nhưng sự hiện diện trong các sự kiện mang tầm quốc gia vẫn đủ sức giúp anh chàng nâng tầm tên tuổi. Double2T là nghệ sĩ trẻ hiếm hoi biểu diễn tại cả hai đại lễ lớn nhất năm 2025: 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (A50) và 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80).

Phương Mỹ Chi và Double2T biểu diễn Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh ngày A50

Tại A50, Double2T cùng Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Anh chàng mang đến verse rap đậm hơi thở thời đại mới, tươi vui mà tràn đầy năng lượng trong không khí trang trọng, thiêng liêng.

Nam rapper tham gia diễu hành

Double2T góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt cho Đại lễ 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

Nửa năm sau, ở A80, Double2T góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt cho Đại lễ 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Chưa hết, trong đêm concert quốc gia đặc biệt (1/9), Double2T còn có màn kết hợp đáng nhớ cùng Mỹ Tâm, viết rap mới cho ca khúc Khát Vọng Tuổi Trẻ. Phần rap do Double2T sáng tác riêng, hòa quyện cùng giọng ca của nữ hoàng Vbiz tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa truyền thống và hiện đại giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Double2T còn có màn kết hợp đáng nhớ cùng Mỹ Tâm, viết rap mới cho ca khúc Khát Vọng Tuổi Trẻ

Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, Double2T còn khiến công chúng nể phục bởi những hành động thiết thực cho cộng đồng. Dự án đưa điện năng lượng mặt trời về vùng cao Tuyên Quang chính là lời hứa được anh thực hiện sau Rap Việt. Những bước đi này cho thấy anh không chỉ chú trọng sự nghiệp cá nhân mà còn gắn bó chặt chẽ với nơi mình sinh ra.

Nam rapper từng thắng loạt giải thưởng danh giá như Nghệ sĩ mới của năm, Bài hát của năm cho À Lôi tại Cống hiến 2024 đến giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Double2T cũng xuất hiện trong các show truyền hình nổi tiếng như Sao Nhập Ngũ, mở rộng hình ảnh của mình đến nhiều khán giả hơn.

Double2T xứng đáng là Quán quân Rap Việt thành công nhất tính đến hiện tại

Từ một thợ cắt tóc vô danh, Double2T giờ đã trở thành một trong những rapper đắt show bậc nhất. Rap “ít mà chất”, mỗi lần cất giọng Double2T đều mang lại dấu ấn rõ ràng. Giữa lúc các Quán quân Rap Việt như Dế Choắt đánh mất sự nghiệp, Seachains tạm ngưng hoạt động hay Robber vẫn đang loay hoay thì Double2T đã có những bước đi vững chắc.

Lịch show kín mít của Double2T

Hit có, câu chuyện truyền cảm hứng có, nam rapper được săn đón ở những sân khấu âm nhạc hàng đầu. Trong số các Quán quân Rap Việt, Double2T xứng đáng là Quán quân Rap Việt thành công nhất tính đến hiện tại, một hình mẫu truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc giữ gìn bản sắc, dám theo đuổi đam mê.