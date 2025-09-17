Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quán quân Rap Việt thành công nhất: 2 lần diễn A50 - A80, rap ít mà chất, đắt show bậc nhất thế hệ

17-09-2025 - 12:50 PM | Lifestyle

Đây chính xác là Quán quân Rap Việt thành công nhất.

Sự nghiệp của rapper Double2T (tên thật là Bùi Xuân Trường) có bước ngoặt lớn và trở nên bùng nổ sau khi anh trở thành Quán quân chương trình Rap Việt mùa 3. Trước khi nổi tiếng, Double2T đã có quãng thời gian dài loay hoay với đam mê. Anh từng làm thợ cắt tóc để mưu sinh, vừa để dành tiền theo đuổi âm nhạc. Nghệ danh “Double2T” là sự gắn bó thân thuộc với quê hương, với số 22 chính là biển số tỉnh Tuyên Quang và chữ T là ký tự đầu trong tên thật của anh. Tất cả cho thấy từ khi bắt đầu, Double2T đã mang trong mình niềm tự hào về nơi sinh ra và lớn lên.

Quán quân Rap Việt thành công nhất: 2 lần diễn A50 - A80, rap ít mà chất, đắt show bậc nhất thế hệ- Ảnh 1.

Rap Việt mùa 3 đã biến Double2T thành hiện tượng

Rap Việt mùa 3 đã biến Double2T thành hiện tượng. Từ vòng đầu với Thanh Âm Miền Núi, Double2T tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa rap hiện đại và âm nhạc dân gian. Anh mang nhạc cụ, chất giọng và hơi thở bản làng vào sân khấu, khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú. Dù ban đầu thuộc đội B Ray nhưng sau đó được BigDaddy cứu bằng nón vàng, Double2T tiếp tục khẳng định phong cách độc nhất. Những màn trình diễn như À Lôi hay Người Miền Núi Chất nhanh chóng trở thành trào lưu, phủ sóng mạng xã hội và góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Từ đó, hình ảnh một rapper miền núi giản dị, chân thật nhưng đầy bản lĩnh đã ghi dấu sâu đậm trong lòng công chúng.

Quán quân Rap Việt thành công nhất: 2 lần diễn A50 - A80, rap ít mà chất, đắt show bậc nhất thế hệ- Ảnh 2.

Hình ảnh một rapper miền núi giản dị, chân thật nhưng đầy bản lĩnh đã ghi dấu sâu đậm trong lòng công chúng

Sau đăng quang, cuộc sống của Double2T thay đổi chóng mặt. Chỉ trong một tháng, nam rapper nhận gần 20 show diễn khắp cả nước, với mức cát-xê tăng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với trước. Anh chàng chia sẻ đã có thể trả hết nợ nần và đầu tư nghiêm túc cho các dự án âm nhạc mới.

Năm nay, Double2T chưa ra mắt dự án âm nhạc nào đặc biệt, nhưng sự hiện diện trong các sự kiện mang tầm quốc gia vẫn đủ sức giúp anh chàng nâng tầm tên tuổi. Double2T là nghệ sĩ trẻ hiếm hoi biểu diễn tại cả hai đại lễ lớn nhất năm 2025: 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (A50) và 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80).

Phương Mỹ Chi và Double2T biểu diễn Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh ngày A50

Tại A50, Double2T cùng Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Anh chàng mang đến verse rap đậm hơi thở thời đại mới, tươi vui mà tràn đầy năng lượng trong không khí trang trọng, thiêng liêng.

Quán quân Rap Việt thành công nhất: 2 lần diễn A50 - A80, rap ít mà chất, đắt show bậc nhất thế hệ- Ảnh 3.

Nam rapper tham gia diễu hành

Quán quân Rap Việt thành công nhất: 2 lần diễn A50 - A80, rap ít mà chất, đắt show bậc nhất thế hệ- Ảnh 4.

Double2T góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt cho Đại lễ 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

Nửa năm sau, ở A80, Double2T góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt cho Đại lễ 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Chưa hết, trong đêm concert quốc gia đặc biệt (1/9), Double2T còn có màn kết hợp đáng nhớ cùng Mỹ Tâm, viết rap mới cho ca khúc Khát Vọng Tuổi Trẻ. Phần rap do Double2T sáng tác riêng, hòa quyện cùng giọng ca của nữ hoàng Vbiz tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa truyền thống và hiện đại giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Quán quân Rap Việt thành công nhất: 2 lần diễn A50 - A80, rap ít mà chất, đắt show bậc nhất thế hệ- Ảnh 5.

Double2T còn có màn kết hợp đáng nhớ cùng Mỹ Tâm, viết rap mới cho ca khúc Khát Vọng Tuổi Trẻ

Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, Double2T còn khiến công chúng nể phục bởi những hành động thiết thực cho cộng đồng. Dự án đưa điện năng lượng mặt trời về vùng cao Tuyên Quang chính là lời hứa được anh thực hiện sau Rap Việt. Những bước đi này cho thấy anh không chỉ chú trọng sự nghiệp cá nhân mà còn gắn bó chặt chẽ với nơi mình sinh ra.

Nam rapper từng thắng loạt giải thưởng danh giá như Nghệ sĩ mới của năm, Bài hát của năm cho À Lôi tại Cống hiến 2024 đến giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Double2T cũng xuất hiện trong các show truyền hình nổi tiếng như Sao Nhập Ngũ, mở rộng hình ảnh của mình đến nhiều khán giả hơn.

Quán quân Rap Việt thành công nhất: 2 lần diễn A50 - A80, rap ít mà chất, đắt show bậc nhất thế hệ- Ảnh 6.

Double2T xứng đáng là Quán quân Rap Việt thành công nhất tính đến hiện tại

Từ một thợ cắt tóc vô danh, Double2T giờ đã trở thành một trong những rapper đắt show bậc nhất. Rap “ít mà chất”, mỗi lần cất giọng Double2T đều mang lại dấu ấn rõ ràng. Giữa lúc các Quán quân Rap Việt như Dế Choắt đánh mất sự nghiệp, Seachains tạm ngưng hoạt động hay Robber vẫn đang loay hoay thì Double2T đã có những bước đi vững chắc. 

Quán quân Rap Việt thành công nhất: 2 lần diễn A50 - A80, rap ít mà chất, đắt show bậc nhất thế hệ- Ảnh 7.

Lịch show kín mít của Double2T

Hit có, câu chuyện truyền cảm hứng có, nam rapper được săn đón ở những sân khấu âm nhạc hàng đầu. Trong số các Quán quân Rap Việt, Double2T xứng đáng là Quán quân Rap Việt thành công nhất tính đến hiện tại, một hình mẫu truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc giữ gìn bản sắc, dám theo đuổi đam mê.

Xếp hàng ghé Trạm khách A80 chưa bao giờ vui đến thế: Nước uống, quạt mát và những tiếng vang ca đầy tự hào

Theo Tuyết Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm

Bất ngờ với diện mạo của thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng cách đây 7 năm Nổi bật

Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên mua nhà xây thô hay đã có nội thất, rất nhiều người chọn sai và phải nuối tiếc

Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên mua nhà xây thô hay đã có nội thất, rất nhiều người chọn sai và phải nuối tiếc Nổi bật

"Đảo giữa hồ" sở hữu vị trí đắc địa, cách Hà Nội chưa đến 100km, du khách nhận xét: Sơn thuỷ hữu tình

"Đảo giữa hồ" sở hữu vị trí đắc địa, cách Hà Nội chưa đến 100km, du khách nhận xét: Sơn thuỷ hữu tình

12:34 , 17/09/2025
Bắt gặp Lý Nhã Kỳ sánh đôi bên trai trẻ kém 8 tuổi, nhưng ánh mắt khác lạ mới là điều khiến netizen xôn xao

Bắt gặp Lý Nhã Kỳ sánh đôi bên trai trẻ kém 8 tuổi, nhưng ánh mắt khác lạ mới là điều khiến netizen xôn xao

11:40 , 17/09/2025
Cát Phượng xin lỗi

Cát Phượng xin lỗi

11:14 , 17/09/2025
Mỹ nhân Vbiz chụp ảnh cưới với chồng gia thế khủng, netizen xem xong thắc mắc 1 chuyện!

Mỹ nhân Vbiz chụp ảnh cưới với chồng gia thế khủng, netizen xem xong thắc mắc 1 chuyện!

10:56 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên