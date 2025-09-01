Xếp hàng ghé Trạm khách A80 chưa bao giờ vui đến thế: Nước uống, quạt mát và những tiếng vang ca đầy tự hào

Hà Nội những ngày đầu tháng 9 rộn ràng hơn bao giờ hết khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang tới rất gần. Một trong những điểm nhấn thu hút người dân là Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam - nơi phục vụ, kết nối và tạo nên không khí hào hứng, vui vẻ tràn ngập trung tâm Thủ đô.

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố và chính quyền cơ sở tổ chức vận hành 15 trạm trên địa bàn tại các khu trung tâm và tuyến phố diễu binh, diễu hành.

Tham gia vận hành còn có sự tham gia của các doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ, đồng hành và cùng đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Các Trạm khách là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia trọn vẹn các hoạt động diễu binh, diễu hành đông người ngoài trời.

Các điểm trạm cũng sẽ đóng vai trò như “điểm kết nối” nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ. Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, trạm khách còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về Thủ đô qua các sản phẩm truyền thông đại chúng.

Ghi nhận vào ngày 1/9, một ngày trước lễ trọng đại, Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam đã trở thành tâm điểm vui chơi, sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Khắp trạm vang lên những tiếng hô vang “Tổ quốc muôn năm”, “Tổ quốc trong tim”, xen lẫn tiếng hát rộn ràng của ca khúc bất hủ “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Không khí náo nức, hân hoan của ngày hội non sông tràn ngập khắp các con đường trung tâm, cùng với hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên tay người dân, làm nổi bật tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc.

Qua dự án “Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam”, Hà Nội không chỉ giữ được nét truyền thống gắn với các trạm khách xưa mà còn khẳng định sự quan tâm, chăm lo đến đời sống người dân. Ngày hội lớn đang cận kề và nơi đây chính là minh chứng sống động cho niềm tự hào, vui tươi, tinh thần yêu nước của người dân Thủ đô.

Danh sách 15 trạm khách A80 Tự hào Việt Nam 1. Ngã 4 Kim Mã giao với Ngõ 294 Kim Mã. Địa chỉ: 2 P. Núi Trúc, Phường Ngọc Hà, Hà Nội 2. Khu vực vỉa hè Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội. Địa chỉ: 93 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. 3. Vỉa hè Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ: 2 P. Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội 4. Bãi đỗ xe ô tô trước cổng 1 Ga Hàng Cỏ. Địa chỉ: Địa chỉ: 120 Đ. Lê Duẩn, Hà Nội 5. Vỉa hè Cột cờ đối diện tượng đài Lenin. Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ, P, Ba Đình, Hà Nội 6. Vỉa hè Bờ Hồ đối diện Nhà hàng Lục Thuỷ. Địa chỉ: 16 P. Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội 7. Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Địa chỉ: 47 Hàng Dầu, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Vỉa hè bên ngoài Viện ngôn ngữ và văn hóa Đức. Địa chỉ: 56-58-60, Phố Nguyễn Thái Học, Phường Ba Đình, Hà Nội. 9. Trước Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Địa chỉ: 31b P. Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam 10. Vỉa hè Thư viện Quốc gia Việt Nam. Địa chỉ: 31 P. Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. 11. Vỉa hè Trường THPT Phan Đình Phùng. Địa chỉ: 30 P. Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Phường Ba Đình, Hà Nội. 12. Vỉa hè Chùa Kim Sơn. Địa chỉ: 143 P. Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam 13. Điện lực Hoàn Kiếm. Địa chỉ: 69C P. Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 14. Báo Hà Nội Mới. Địa chỉ: Số 44 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội 15. UBND phường Hoàn Kiếm. 126 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam là các điểm phục vụ cộng đồng theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, phối hợp triển khai thực hiện bởi Sở Văn hoá và Thể Thao cùng Công ty cổ phần VCCorp, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9. Đặc biệt, tên gọi "Trạm khách" không chỉ mang tính hiện đại, gần gũi mà còn gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, khi các Trạm khách từng là điểm đến quen thuộc, nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cũng là địa điểm phục vụ nhân dân trong các hoàn cảnh đặc biệt.


