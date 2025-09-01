Trẻ thường xuyên cãi lại người lớn có phải do con hư?

Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng, thậm chí bực bội khi con thường xuyên “cãi lại” lời người lớn và nghĩ ngay rằng con hư, thiếu lễ phép.

Thực tế, việc trẻ phản ứng, đối đáp lại không hẳn xuất phát từ tính cách xấu, mà có thể là dấu hiệu của sự phát triển bình thường trong quá trình hình thành cái tôi cá nhân.

Ở mỗi giai đoạn, đặc biệt là từ 3 tuổi trở lên, trẻ bắt đầu muốn khẳng định bản thân, có quan điểm và mong muốn được người lớn lắng nghe. Khi chưa biết cách diễn đạt phù hợp, lời nói của con có thể trở thành “cãi lại” trong mắt cha mẹ.

Một nguyên nhân khác là cách giao tiếp của người lớn. Nếu trẻ thường xuyên bị áp đặt, chỉ nhận mệnh lệnh thay vì được giải thích, bé dễ phản ứng bằng thái độ chống đối. Đồng thời, trẻ cũng học hỏi rất nhanh từ môi trường xung quanh: nếu thường thấy người lớn tranh cãi, dùng giọng điệu gay gắt, trẻ sẽ vô thức lặp lại.

Để ứng xử khéo léo, cha mẹ cần giữ bình tĩnh, tránh quát mắng hay gắn nhãn “con hư”. Thay vào đó, hãy xem con đang thực sự muốn nói gì. Khi con phản đối, hãy cho con cơ hội giải thích, sau đó nhẹ nhàng đưa ra lý do tại sao điều cha mẹ yêu cầu là cần thiết.

Bên cạnh đó, cha mẹ có thể hướng dẫn con cách nói chuyện lễ phép, chẳng hạn: “Con có thể nói: Mẹ ơi, con muốn làm thế này được không?” thay vì cãi ngang.

Như vậy, việc “cãi lại” không nhất thiết là dấu hiệu hư hỏng, mà có thể là bước đệm để trẻ học cách giao tiếp, bày tỏ quan điểm. Quan trọng là cha mẹ đồng hành, uốn nắn con theo hướng tôn trọng và thấu hiểu.

