Quán quân Sao Mai 2022 tiết lộ: “Lần đầu đóng phim giờ vàng VTV, tôi khóc từ đầu đến cuối”

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, giữa những bộ phim bom tấn về chiến tranh, giữa những concert quốc gia hoành tráng quy tụ hàng vạn người, có một bộ phim ca nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vẫn chứa đựng đủ đầy giá trị lịch sử, góp phần làm phong phú hơn các sản phẩm nghệ thuật mừng sinh nhật đất nước. Đó là phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai" do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng liên tục trên sóng dịp A80.

Chỉ trong 45 phút, nhưng bằng chuyện kể, bằng âm nhạc, bộ phim đã đưa khán giả đi suốt 80 năm chiều dài lịch sử dân tộc. Bộ phim để lại một dư âm sâu thẳm, khơi gợi lòng biết ơn với thế hệ đi trước và đánh thức trách nhiệm trong mỗi người. Diễn xuất của NSND Lan Hương, NSND Ngọc Khang, NSƯT Thiện Tùng, Lê Minh Ngọc… đã chạm đến trái tim khán giả bằng sự chân thành, giàu cảm xúc.

Trong bộ phim ca nhạc này, Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc được đặc biệt mời tham gia với hai vai trò: ca sĩ hát chính và diễn viên. Điều thú vị là, bộ phim không chỉ được ra mắt vào dịp kỷ niệm lịch sử của đất nước mà còn đánh dấu một bước chuyển mình mới mẻ và đầy cảm xúc của chính Lê Minh Ngọc trong sự nghiệp ca hát.

Từ một giọng ca quen thuộc với dân gian, lần này Lê Minh Ngọc hát nhạc thính phòng. Một sự chuyển mình đầy bản lĩnh, mang đến làn gió tươi mới cho những ca khúc đi cùng năm tháng.

Chia sẻ cảm xúc sau khi xem "Lá thư gửi tương lai", NSND Quang Thọ bày tỏ: “Tôi ít xem phim ca nhạc dài hơi thế này. Tôi xem nhiều phim ca nhạc của nước ngoài và tôi thấy Minh Ngọc rất can đảm dám hoá thân thành một “tài tử điện ảnh” chứ không phải ca sĩ bình thường. Những bộ phim ca nhạc lớn của thế giới thì ca sĩ chỉ là ca sĩ thôi, có diễn viên đóng và diễn viên đóng phải học hát rồi đớp lời hát của người ca sĩ. Hầu như không có ca sĩ nào đóng phim. Phim ca nhạc dài hơi có yếu tố lịch sử mà Minh Ngọc đóng 2 vai khá dài chính nhất trong phim, Minh Ngọc rất can đảm”.

Vừa là ca sĩ chính, lại vừa đảm nhận 2 vai diễn trong phim, Lê Minh Ngọc thực sự đã trải qua không ít áp lực. “Thời điểm tôi cùng ê-kíp quay phim và phát sóng diễn ra rất cận ngày Đại lễ, tôi rất bận vì lịch diễn dày đặc, trong đó có nhiều chương trình lớn, concert quốc gia, khiến tôi nhiều khi phải phân thân, sắp xếp công việc rất kỹ lưỡng, khoa học để giữ cảm xúc và tinh thần quay phim.

Bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng nên áp lực càng lớn. Tâm trạng của tôi khi ấy vừa háo hức, vừa lo lắng, hồi hộp vì bộ phim chuyên chở quá nhiều thông điệp của một tác phẩm nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, lại được tôi gửi gắm cả lời ngỏ riêng về con đường nghệ thuật mới mà mình theo đuổi ở đó. Cho nên, áp lực thật sự là chồng chất.

Ngay từ những ngày đầu quay phim đã rất khó khăn, tôi khóc từ ngày đầu quay đến ngày cuối. Cảnh nào cũng làm cho tôi xúc động. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được góp mặt trong một bộ phim ý nghĩa như “Lá thư gửi tương lai” và hạnh phúc khi được khán giả đón nhận, dành lời khen cho phim, cho giọng hát thính phòng của tôi. Nhờ đó, giờ này tôi tự tin với lựa chọn, với sự phát triển mới của bản thân”, Lê Minh Ngọc nhấn mạnh.

Lê Minh Ngọc và ekip thực hiện bộ phim "Lá thư gửi tương lai"

Lê Minh Ngọc công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nữ ca sĩ từng giành giải Giải nhất Sao Mai toàn quốc 2022 và Giải nhất cuộc thi cuộc thi hát Thính phòng, Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân đội, ca sĩ Lê Minh Ngọc luôn tự hào khi vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi là một nghệ sĩ quân nhân, vào quân đội từ năm 16 tuổi. Từ đó đến nay, tôi luôn giữ vững tinh thần kỷ luật của người lính. Môi trường quân đội là nơi tốt nhất để tôi học tập, rèn luyện, đồng thời tôi nhận được sự dìu dắt, tạo điều kiện của các thầy cô để được đứng trên sân khấu. Trong môi trường ấy cũng có nhiều tấm gương, nhiều ngôi sao để tôi học hỏi và có thêm động lực không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân”.

Chính môi trường quân đội cũng đã nuôi dưỡng tình yêu dòng nhạc thính phòng trong Lê Minh Ngọc. Là người con Hà Tĩnh, lớn lên cùng những câu hò, điệu ví dặm - đó là nền tảng để Lê Minh Ngọc giành giải Quán quân Sao Mai 2022 dòng nhạc dân gian. Nhưng, về sau này ở môi trường quân đội, có nhiều cơ hội học hỏi và tìm hiểu, tiếp xúc với dòng nhạc thính phòng bởi đặc thù biểu diễn phục vụ các chương trình chính luận, Lê Minh Ngọc ngày càng mê đắm sự hào hùng, hoành tráng, giàu ý nghĩa lịch sử của các ca khúc dòng nhạc chính ca.

Lê Minh Ngọc đang thực hiện series hát về Hà Nội, chuẩn bị phát hành nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2025). Series này gồm nhiều ca khúc nổi tiếng hát về Hà Nội được Lê Minh Ngọc và ekip chọn lựa, và sẽ được phát hành đều đặn hàng tuần trên kênh youtube cá nhân của cô trong thời gian tới.



