Quảng Bình: Lừa đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt 23 tỷ đồng

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thúy (39 tuổi, ngụ xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để có tiền thanh toán nợ nần trong kinh doanh từ năm 2019, Thúy đã tìm gặp nhiều người dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh và đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng.

Với lời hứa hẹn, nếu ai cho mượn tiền sẽ được hưởng lợi nhuận cao nên nhiều người dân đã đưa tiền cho Thúy.

Tính từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023, Thúy đã lừa khoảng 25 người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và chiếm đoạt số tiền khoảng hơn 23 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Nguyễn Thị Thúy dùng để thanh toán nợ và chi tiêu cá nhân.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình thông báo cho ai là các nạn nhân từ thủ đoạn trên của Nguyễn Thị Thúy thì trực tiếp liên hệ với trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới. Số điện thoại 02323.822.790

Trước đó, như Báo Công Thương đã đưa tin, cũng bằng hình thức đáo hạn ngân hàng một đối tượng từng công tác tại ngân hàng đã lừa nhiều người với số tiền cả tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Tuấn Anh (31 tuổi, ngụ phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Hồ Tuấn Anh từng làm việc cho một ngân hàng trên địa bàn nhưng đã bị ngân hàng này đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Dù đã nghỉ việc tuy nhiên, Hồ Tuấn Anh vẫn tiếp tục lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng và sự tin tưởng của nhiều người quen để đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền làm đáo hạn ngân hàng.