Quang Hải và Chu Thanh Huyền ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Bão số 10 Bualoi đã khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích, nhiều ngôi nhà bị tàn phá và nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng nặng. Hiện tại, cả miền Trung và miền Bắc đều đang gồng mình khắc phục hậu quả nặng nề mà cơn bão để lại.

Hình ảnh người dân chống lại thiên tai khiến tất cả không khỏi xót xa. Nhiều cá nhân đã trực tiếp gửi tiền ủng hộ để tiếp sức cho đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.

Trong số đó, vợ chồng tiền vệ Nguyễn Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền đã nhanh chóng gửi tấm lòng của mình bằng cách chuyển khoản 100 triệu đồng tới tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban cứu trợ Trung ương.

Vợ chồng Quang Hải chung tay hưởng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền chia sẻ đầy xúc động: "Vợ chồng Hải Huyền mong góp một phần nhỏ bé, gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc như một lời sẻ chia cùng bà con vùng tâm bão đang chịu nhiều mất mát. Cầu mong bão lũ sớm qua đi, để bà con mình được bình an, vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Hành động kịp thời và đầy ý nghĩa của vợ chồng Quang Hải – Chu Thanh Huyền đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích, cho rằng đây là hình ảnh đẹp về tấm lòng nhân ái của những người nổi tiếng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.