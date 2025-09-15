Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viral khoảnh khắc Chu Thanh Huyền mếu máo ăn mừng khi Quang Hải ghi bàn

15-09-2025 - 09:55 AM | Lifestyle

Bà xã Quang Hải không giấu được niềm vui vỡ oà khi chứng kiến chồng ghi bàn trong trận đấu mới đây.

Trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Hải Phòng ở vòng 6 V.League 2025/26 diễn ra vào tối ngày 13/9 trên SVĐ Hàng Đẫy không chỉ nóng bỏng bởi các tình huống dưới sân cỏ mà còn gây sốt bởi một khoảnh khắc dễ thương trên khán đài. Ngay khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà, ống kính truyền hình bất ngờ bắt trọn hình ảnh bà xã anh - hot girl Chu Thanh Huyền - bật dậy ăn mừng với biểu cảm "mếu máo" khó tả.

Trong chiếc váy kẻ sọc đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, Chu Thanh Huyền nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cô không kiềm được cảm xúc, vừa cười vừa rưng rưng như muốn khóc, liên tục vỗ tay và hò reo giữa đám đông CĐV. Biểu cảm chân thật ấy ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề khiến fan bóng đá rần rần bàn tán.

Dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú: "Khoảnh khắc vợ ăn mừng mà còn xúc động hơn cả chồng", "Nhìn thương ghê, chắc hạnh phúc lắm khi thấy Quang Hải ghi bàn", "Lúc Quang Hải sút bóng vào lưới, chị nhà khóc luôn rồi",...

Viral khoảnh khắc Chu Thanh Huyền mếu máo ăn mừng khi Quang Hải ghi bàn- Ảnh 1.
Viral khoảnh khắc Chu Thanh Huyền mếu máo ăn mừng khi Quang Hải ghi bàn- Ảnh 2.
Viral khoảnh khắc Chu Thanh Huyền mếu máo ăn mừng khi Quang Hải ghi bàn- Ảnh 3.
Viral khoảnh khắc Chu Thanh Huyền mếu máo ăn mừng khi Quang Hải ghi bàn- Ảnh 4.

Chu Thanh Huyền viral với biểu cảm mếu máo khi Quang Hải ghi bàn

Quang Hải và Chu Thanh Huyền chính thức về chung nhà đầu năm 2024. Kể từ khi kết hôn, nàng WAGs thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ chồng. Đây không phải lần đầu khán giả chứng kiến những khoảnh khắc xúc động của cô, nhưng lần này lại đặc biệt viral bởi sự chân thật, gần gũi.

Khoảnh khắc "mếu máo ăn mừng" của Chu Thanh Huyền càng chứng minh bóng đá không chỉ là cuộc chiến quyết liệt trên sân cỏ, mà còn mang đến những cảm xúc đời thường khiến người ta khó quên.

Viral khoảnh khắc Chu Thanh Huyền mếu máo ăn mừng khi Quang Hải ghi bàn- Ảnh 5.

Vợ chồng Quang Hải hạnh phúc bên nhau

Chu Thanh Huyền đá tung dép để chơi pickleball cực sung cùng Quang Hải, cậu quý tử Lido ôm vợt chạy quanh gây bão MXH!


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Chu Thanh huyền

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất tần tật về Nguyễn Thị Yến Nhi - Tân Miss Grand Vietnam: Body nóng bỏng, từng bị Quế Anh đánh bại, học vấn thế nào?

Tất tần tật về Nguyễn Thị Yến Nhi - Tân Miss Grand Vietnam: Body nóng bỏng, từng bị Quế Anh đánh bại, học vấn thế nào? Nổi bật

Nam ca sĩ chuẩn bị cưới vợ kém 17 tuổi: Bố một con, từng ly hôn sau 2 tháng kết hôn

Nam ca sĩ chuẩn bị cưới vợ kém 17 tuổi: Bố một con, từng ly hôn sau 2 tháng kết hôn Nổi bật

Khánh Thi và Phan Hiển sau 15 năm

Khánh Thi và Phan Hiển sau 15 năm

09:48 , 15/09/2025
Không phải bún bò Huế, món ăn chỉ từ 50.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Không phải bún bò Huế, món ăn chỉ từ 50.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

09:45 , 15/09/2025
Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Vướng tai tiếng sau đăng quang, nay thả dáng bên xe sang - đồ hiệu phủ kín

09:36 , 15/09/2025
Mẹ 45 tuổi chia sẻ: Tôi thử thay đổi 3 thói quen đi chợ – và tiết kiệm được gần 1 triệu/tháng

Mẹ 45 tuổi chia sẻ: Tôi thử thay đổi 3 thói quen đi chợ – và tiết kiệm được gần 1 triệu/tháng

09:25 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên