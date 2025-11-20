Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' cho dự án BĐS chậm tiến độ gần 2 thập kỷ

Dự án BĐS Bắc Cầu Bang sau gần 20 năm chỉ là nơi cỏ mọc um tùm.

Dự án nhiều bất ổn

Dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới phía Bắc Cầu Bang (Dự án Bắc Cầu Bang) được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt địa điểm từ năm 2003, ban đầu giao cho Xí nghiệp Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng 707 thuộc Công ty Xây dựng công trình 507 ( Cienco 5 ).

Đến năm 2005, tỉnh điều chỉnh chủ đầu tư sang Công ty CP Thống Nhất 508 , khi đó dự án được định hình như một khu đô thị mới, biến vùng đầm nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp, bãi sú và khoảng 16ha đất thổ cư của 34 hộ dân thôn Chân Đèo (xã Thống Nhất) thành khu dân cư đô thị hiện đại.

Ngày 11/1/2008, Công ty CP Thống Nhất 508 được bàn giao đất đợt 1 với gần 472.000m², thời gian thực hiện dự án là 3 năm. Nhưng tới nay, sau gần 20 năm , chủ đầu tư mới chỉ dừng ở khâu san nền, rải mạt đá, đổ bê tông một số tuyến đường, kéo điện tuyến chính. Các hệ thống hạ tầng đồng bộ như thoát nước, xử lý nước thải… gần như “trắng” trên thực địa.

Nhà đầu tư thứ cấp gần 20 năm thấp thỏm vì dự án siêu chậm.

Đối với phần diện tích còn lại, doanh nghiệp đã giải phóng mặt bằng hơn 62ha, san nền và đắp đất khoảng 50% khối lượng, đường giao thông nội bộ đạt 20%. 15,7ha chưa giải phóng mặt bằng đã được thu hồi để trả lại đất cho các hộ dân thôn Chân Đèo. Tính từ thời điểm bàn giao đất tại thực địa, dự án đã chậm tiến độ gần 20 năm so với quyết định đầu tư ban đầu.

Theo hợp đồng góp vốn, khách hàng được hứa hẹn sẽ nhận chuyển nhượng và bàn giao đất ở giai đoạn 2008–2012. Thực tế, từ khoảng năm 2007, hàng trăm hộ dân đã nộp tiền góp vốn để mua đất nền tại dự án, đến nay vẫn “mòn mỏi” chờ vị trí lô đất của gia đình mình trên bản đồ quy hoạch. Nhiều trường hợp phải vay mượn, bán nhà, dồn tích tài sản chỉ với kỳ vọng có được một suất đất ở khu đô thị mới, nhưng suốt gần 20 năm vẫn không có đất để xây nhà.

Đặc biệt, với giai đoạn 2 của dự án, ngày 17/1/2018, Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Ninh ban hành Quyết định số 121/QĐ-KHĐT chấm dứt hoạt động vì dự án chậm tiến độ tới 9 năm, không nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Việc này khiến các hộ dân đã góp vốn tại khu vực giai đoạn 2 rơi vào tình thế rủi ro kép: dự án bị “xóa” trên giấy tờ, còn tiền đã nộp thì chưa biết bao giờ mới thu hồi được giá trị.

Hiện trạng của dự án khiến nhiều người lo lắng sẽ bị thu hồi nếu vẫn chậm tiến độ.

Cùng với chậm tiến độ, dự án Bắc Cầu Bang từng “nóng” trên các văn bản chỉ đạo của tỉnh vì câu chuyện huy động vốn và nghĩa vụ tài chính . Tháng 8/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh phát đi Văn bản số 5951/UBND-XD3 giao Công an tỉnh kiểm tra việc huy động vốn của Công ty CP Thống Nhất 508 tại dự án Bắc Cầu Bang giai đoạn 2, sau khi tiếp nhận kiến nghị của người dân về việc ký các hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng đất nền khi hồ sơ pháp lý, giao đất, nộp tiền sử dụng đất chưa hoàn thiện.

Năm 2020, Cục Thuế Quảng Ninh công khai danh sách 361 doanh nghiệp nợ thuế, trong đó Công ty CP Thống Nhất 508 đứng đầu với khoản nợ trên 288 tỷ đồng, được nhiều báo kinh tế nhắc tới như một trong những doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tỉnh . Thông tin này càng làm dấy lên lo ngại về năng lực tài chính thực sự của chủ đầu tư trước những cam kết hoàn thiện dự án với hàng trăm khách hàng.

Trong khi đó, tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đã phản ánh về tình trạng “trăm tỷ tiền dân treo trên dự án”, khi giai đoạn 2 bị chấm dứt hoạt động, đất đã thu hồi, còn nghĩa vụ với người góp vốn lại kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ.

Giai đoạn 2 của dự án đã bị thu hồi trước đó.

“Tối hậu thư” mới của Quảng Ninh

Trước bức xúc của người dân, Ban đại diện khách hàng, những người đã góp vốn vào dự án nhiều lần đề xuất được cùng chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án dưới sự giám sát chặt chẽ của tỉnh, tham khảo mô hình xử lý tại một số dự án treo khác trên địa bàn. Đại diện nhóm nhà đầu tư thứ cấp cam kết sẵn sàng cùng Công ty CP Thống Nhất 508 hoàn tất nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất và chi phí liên quan nếu được tỉnh “mở lối” về thủ tục pháp lý.

Trước tình trên, mới đây (15/11/2025), ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập cuộc họp ba bên để tìm cách tháo gỡ vướng mắc khiến dự án gần như bị “lãng quên’ trong thời gian dài.

Tại buổi làm việc, Công ty CP Thống Nhất 508 đề nghị tỉnh hỗ trợ về thủ tục tài chính khi điều chỉnh dự án, đẩy nhanh thẩm tra , thẩm định quyết định đầu tư và nghĩa vụ tài chính phát sinh để có cơ sở triển khai tiếp, ổn định tâm lý khách hàng và hoàn thành dự án.

Ông Vũ Văn Diện Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh (người đứng bên trái ngoài cùng) trao đổi phương án giám sát và thúc đẩy tiến độ dự án﻿ với các nhà đầu tư thứ cấp.

Tuy nhiên, phía UBND tỉnh khẳng định, đây là dự án liên quan tới gần 1.000 nhà đầu tư thứ cấp, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi hàng trăm hộ dân, nên quan điểm là “đồng hành nhưng không bao che”.

Ông Vũ Văn Diện nhấn mạnh tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa, song chủ đầu tư chỉ được xem xét gia hạn dự án khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, xây dựng được phương án tài chính khả thi và kế hoạch đầu tư hạ tầng cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành phối hợp cùng chủ đầu tư tính lại giá đất theo Kết luận thanh tra số 2096/KL-TTCP ngày 5/9/2014 của Thanh tra Chính phủ, làm rõ phương án tài chính cho phần diện tích điều chỉnh. UBND xã Thống Nhất phải thành lập Ban chỉ đạo dự án, cùng với Ban quản lý dự án xác định cốt nền, tránh nguy cơ ngập lụt khi khu đô thị hoàn thiện, đồng thời giám sát việc thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật, công khai bản đồ quy hoạch ngay tại công trường và trụ sở UBND xã để người dân theo dõi.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án.

Nếu những cam kết lần này được thực hiện nghiêm túc, quý I/2026 có thể trở thành mốc thời gian khép lại hành trình “bất động sản bị bỏ quên gần 20 năm” của Bắc Cầu Bang, trả lại quyền lợi chính đáng cho hàng trăm hộ dân đã trót “gửi tiền, gửi niềm tin” vào một khu đô thị mới ở cửa ngõ Hạ Long từ những năm 2000. Còn nếu tiếp tục chây ỳ, với hệ thống nghĩa vụ tài chính và mốc tiến độ đã được công khai, dư luận đang chờ xem Quảng Ninh sẽ áp dụng đến tận cùng các chế tài của Luật Đất đai, Luật Đầu tư để xử lý một dự án “siêu chậm” ngay trên địa bàn trung tâm của tỉnh.