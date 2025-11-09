Dự án trọng điểm là Khu nhà ở xã hội Đa giác 3 tại Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng (phường Bãi Cháy) do Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 3.368 tỷ đồng. Dự án có diện tích khoảng 29.700m² (2,97ha), trong đó hơn 17.000m² là đất xây dựng công trình; hiện trạng chủ yếu là ao hồ cũ, đất trũng, cây bụi, khu tập kết vật liệu , sẽ được san gạt, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Khu nhà ở xã hội đồi ngân hàng ở Quảng Ninh.

Quy hoạch dự án gồm 3 tòa chung cư cao 30 tầng (2 tầng hầm, tum kỹ thuật), chiều cao tối đa 110m, với 2.577 căn hộ. Trong đó có 2.035 căn nhà ở xã hội tại tòa A, B và 542 căn hộ thương mại cùng 15 căn shophouse tại tòa T. Công trình dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 5.000 người, góp phần hoàn thiện không gian đô thị và hệ thống dịch vụ khu vực Bãi Cháy, Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng.

Tại phường Cao Xanh, Liên danh CTCP Đầu tư Thương mại Mỹ Quyên và CTCP Đầu tư Tài chính Toàn Cầu được giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại ô đất AOM-72, Quy hoạch phân khu 2. Dự án có tổng vốn khoảng 2.266 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm, gồm khối chung cư tối đa 25 tầng với 1.789 căn (1.750 căn nhà ở xã hội và 39 căn liền kề thấp tầng), dự kiến đưa vào khai thác từ quý IV/2028.

Cũng ở Cao Xanh, Liên doanh CTCP Bất động sản Gland và CTCP Đầu tư Tài chính Toàn Cầu triển khai dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông, tổng vốn khoảng 592 tỷ đồng, gồm 2 tòa chung cư tối đa 10 tầng với 300 căn hộ để bán, thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.

Quảng Ninh sắp có thêm khoảng 5.400 căn hộ nhà ở xã hội.

Tại phường Hà Tu, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở ven tuyến đường Hạ Long – Cẩm Phả do CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 1.711 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Dự án gồm 4 tòa chung cư cao 18 tầng và 1 tầng hầm (3 tòa nhà ở xã hội, 1 tòa thương mại), quy mô dân số khoảng 2.760 người, ước tương đương khoảng 800 căn hộ.

Việc đồng thời triển khai các dự án tại Bãi Cháy, Cao Xanh và Hà Tu giúp hình thành trục nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp quy mô lớn, được xem là bước đi cụ thể trong thực hiện mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng an cư cho người dân, gắn với định hướng đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.