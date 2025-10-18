Quảng Ninh: Tiếp tục triển khai khu đô thị lấn biển tại khu 10B, phường Quang Hanh

Sáng 18/10, lãnh đạo phường Quang Hanh xác nhận, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức thông qua quyết định cho phép Công ty TNHH Đỗ Gia Capital tiếp tục triển khai công trình xây dựng tại Khu đô thị 10B, phường Quang Hanh.

Quyết định này được ban hành trên cơ sở chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Trong phần diện tích 31,8 ha của dự án, có 3,88 ha nằm trong vùng đệm, vùng bảo vệ 2 của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Ảnh: PV.

UBND tỉnh cũng căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 358/TB-VPCP ngày 10/7/2025 và kết quả rà soát ranh giới dự án với vùng đệm di sản, qua đó thống nhất với đề xuất của liên ngành do Sở Tài chính chủ trì về chủ trương cho phép nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Theo đó, Công ty Đỗ Gia Capital có trách nhiệm tập trung nguồn lực, hoàn thiện các hạng mục công trình theo quy mô, mục tiêu và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy… và các chỉ đạo của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND phường Quang Hanh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai; tăng cường giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thi công.

Chính quyền địa phương sẽ theo dõi, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển không gian đô thị và nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận kết quả trúng đấu giá từ cuối năm 2021. Theo Quyết định 4720/QĐ-UBND ngày 30/12/2021, Công ty TNHH Đỗ Gia Capital trúng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trị 1.192 tỷ đồng, so với giá khởi điểm 1.145,3 tỷ đồng, được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 với diện tích khoảng 31,8ha, trong đó có 3,88ha nằm trong vùng đệm vịnh Hạ Long. Quy mô xây dựng gồm 451 căn biệt thự và nhà liền kề, trong đó 52 căn biệt thự đã xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, cùng các công trình thương mại – dịch vụ, bao gồm một khách sạn cao 7 tầng.