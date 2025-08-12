Quảng Trị: Đấu giá 18 thửa đất, có lô giá trúng gấp gần 4 lần khởi điểm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị vừa qua đã tổ chức phiên đấu giá 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thuộc phường Nam Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).



Các thửa đất được đưa ra đấu giá lần này có diện tích từ 48,3m2 đến 183,5m2, giá khởi điểm từ 793.810.500 đồng/thửa đến 3.015.822.500 đồng/thửa. Phiên đấu giá thu hút được 181 người tham dự, với 611 phiếu trả giá.

Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị

Tất cả các thửa đất được đấu giá thành công, tổng số tiền thu về gần 86 tỷ đồng, cao hơn gần 57 tỷ so với giá khởi điểm.

Đáng chú ý trong số đó có thửa đất ký hiệu C17 (thửa số 266, tờ bản đồ số 37) có diện tích 104,8m2, giá khởi điểm chỉ hơn 2 tỷ nhưng giá trúng lên gần 7,7 tỷ đồng, gấp 3,72 lần giá ban đầu và tương đương 73 triệu đồng/m2.

Các thửa đất còn lại giá trúng đều cao gấp từ 2 đến 2,7 lần khởi điểm.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2025, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ đã đưa 36 lô đất thuộc địa bàn phường Hải Thành, phường Bắc Nghĩa và xã Bảo Ninh, với diện tích từ 94,7 m² đến 337,1 m² mỗi thửa ra đấu giá. Giá khởi điểm dao động từ 568,2 triệu đồng đến hơn 6,7 tỷ đồng/thửa. Buổi đấu giá thu hút hơn 300 người với trên 700 bộ hồ sơ.

Hầu hết các lô đất đưa ra đấu giá đợt đó đều có giá trúng cao từ 3 đến 4 lần so với mức giá khởi điểm. Đặc biệt, có cá nhân đấu trúng đấu giá hơn 10 lô đất trong đợt này.

Đáng nói, sau khi trúng đấu giá đất, một số người đã lập tức đăng rao bán lại các thửa đất này trên mạng xã hội, với giá chênh lệch lớn để hưởng lợi nhuận, dấy lên lo ngại thổi giá đất trước thời điểm sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Bình đã phải tạm dừng tổ chức đấu giá đất để xin ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh Quảng Bình vì giá đất trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá thị trường.