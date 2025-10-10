Quảng Trị xử lý thế nào với hơn 14.600 ha rừng bị chồng lấn, lấn chiếm?

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, tình trạng chồng lấn, lấn chiếm rừng kéo dài nhiều năm chủ yếu do buông lỏng quản lý từ giai đoạn trước; việc giao đất, giao rừng thiếu rõ ràng dẫn đến khó xác định ranh giới và diện tích vi phạm.

Hơn 14.600 ha rừng ở Quảng Trị bị chồng lấn, lấn chiếm.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 14.600 ha rừng và đất lâm nghiệp bị chồng lấ n, lấn chiếm. Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, các lực lượng chức năng đã lập hơn 4.400 hồ sơ vi phạm, xử lý được gần 5.000 ha. Nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được chuyển sang cơ quan điều tra, góp phần răn đe và chấn chỉnh tình trạng vi phạm.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. Một số vụ việc xử lý chưa triệt để, mức xử phạt hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; công tác đo đạc, cắm mốc ranh giới chưa hoàn chỉnh; một số địa phương thiếu kịp thời trong phát hiện và xử lý vi phạm. Đáng chú ý, tình trạng tái lấn chiếm vẫn xảy ra tại một số khu vực giáp ranh, nhất là vùng rừng phòng hộ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam, bảo vệ và phát triển rừng không chỉ là trách nhiệm của ngành nông nghiệp mà là nhiệm vụ chính trị gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Chính vì vậy mà các địa phương phải quyết liệt hơn trong công tác quản lý, xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng, đồng thời ngăn chặn không để phát sinh vụ việc mới.

Ông Hoàng Nam cho rằng, cần đưa công nghệ hiện đại vào quản lý rừng . Theo đó, Quảng Trị sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu số để giám sát diễn biến rừng, phát hiện sớm các hành vi xâm phạm. Việc cắm mốc ranh giới đất lâm nghiệp sẽ được rà soát, hoàn thiện trên toàn tỉnh, đảm bảo minh bạch, thống nhất.

Song song với đó, tỉnh xác định giải pháp căn cơ và lâu dài là gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế cho người dân sống gần rừng. “Nếu người dân được hưởng lợi từ rừng, họ sẽ trở thành người bảo vệ rừng tốt nhất” - ông Hoàng Nam nhấn mạnh.

Giải pháp căn cơ và lâu dài của tỉnh Quảng Trị là gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế cho người dân sống gần rừng.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu ban hành Chỉ thị mới về quản lý, bảo vệ rừng, hoàn thành trước ngày 15/11/2025; Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác xử lý vi phạm và đo đạc cắm mốc. Các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự và Biên phòng được yêu cầu tăng cường phối hợp trong kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực rừng.

Với quyết tâm chính trị cao và cách tiếp cận toàn diện, Quảng Trị đang từng bước siết chặt kỷ cương trong quản lý đất lâm nghiệp. Hơn 14.600 ha rừng bị lấn chiếm không chỉ là con số của quá khứ, mà là bài học để tỉnh hướng đến một mô hình quản lý rừng hiện đại, bền vững, hài hòa giữa bảo vệ tài nguyên và phát triển sinh kế con người.