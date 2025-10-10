Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 336.540 tỷ đồng

10-10-2025 - 11:32 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2025 đạt 336.540 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 9 tháng đạt 336.540 tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán được giao, bằng 71,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng/2025 đạt 680,66 tỷ USD tăng 17,3%, tương ứng tăng 100,51 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, trị giá xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD (tăng 16%, tương ứng tăng 48,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước) và trị giá nhập khẩu đạt 331,92 tỷ USD (tăng 18,8%, tương ứng tăng 52,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).

Cục Hải quan cho biết, thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Nổi lên việc lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh, cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn.

Theo Cục Hải quan, thủ đoạn thường là lợi dụng việc khai sai, không khai báo trên tờ khai hàng hoá có nhãn hiệu được bảo hộ sở hữu trí tuệ; trà trộn giữa hàng hoá vi phạm với hàng hoá không vi phạm; lợi dụng khai báo hải quan theo thủ tục đơn giản hàng quá cảnh để không khai nhãn hiệu hàng hóa,…

Mặt khác, thị trường vàng thế giới và trong nước có thời gian qua có những diễn biến phức tạp, bất ngờ, sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới tiềm ẩn nhiều nguy buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới. Tập trung các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa các tỉnh biên giới phía Nam giáp Campuchia (Cửa khẩu Tịnh Biên, cửa khẩu Khánh Bình - An Giang, cửa khẩu Bờ Y - Gia Lai) và giáp với Lào (cửa khẩu Lao Bảo - Quảng Trị). Phương thức thủ đoạn các đối tượng sử dụng: cất giấu trên phương tiện vận tải, hành lý cá nhân. Tuyến đường hàng không qua cửa khẩu cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội, cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - TP Hồ Chí Minh. Phương thức thủ đoạn các đối tượng sử dụng: cất giấu trong người, quần áo, cất chung với hành lý xách tay ngụy trang thành các đồ dùng cá nhân.

Lũy kế 9 tháng năm 2025 (từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/09/2025), cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 13,328 vụ, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 17,695 tỷ đồng; khởi tố 15 vụ và chuyển khởi tố 93 vụ; số thu ngân sách nhà nước khoảng 664,12 tỷ đồng.

Theo P.V

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô lớn nhất thế giới tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động thương mại

Nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô lớn nhất thế giới tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động thương mại Nổi bật

Lâm Đồng phấn đấu GRDP bình quân đạt trên 6.500 USD/người vào năm 2030

Lâm Đồng phấn đấu GRDP bình quân đạt trên 6.500 USD/người vào năm 2030 Nổi bật

Dự kiến hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp ở TP HCM sẽ bị sáp nhập

Dự kiến hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp ở TP HCM sẽ bị sáp nhập

10:45 , 10/10/2025
Việt Nam có hơn 42.000 km sông ngòi, 3.260 km bờ biển nhưng vận tải đường thủy lại chỉ được đầu tư rất ít

Việt Nam có hơn 42.000 km sông ngòi, 3.260 km bờ biển nhưng vận tải đường thủy lại chỉ được đầu tư rất ít

10:00 , 10/10/2025
'Bài toán' phát triển hành lang vận tải thế hệ mới

'Bài toán' phát triển hành lang vận tải thế hệ mới

09:37 , 10/10/2025
Đề xuất điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu 7 địa phương tại TPHCM

Đề xuất điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu 7 địa phương tại TPHCM

08:29 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên