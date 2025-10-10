Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 336.540 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 9 tháng đạt 336.540 tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán được giao, bằng 71,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng/2025 đạt 680,66 tỷ USD tăng 17,3%, tương ứng tăng 100,51 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, trị giá xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD (tăng 16%, tương ứng tăng 48,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước) và trị giá nhập khẩu đạt 331,92 tỷ USD (tăng 18,8%, tương ứng tăng 52,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).

Cục Hải quan cho biết, thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Nổi lên việc lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh, cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn.

Theo Cục Hải quan, thủ đoạn thường là lợi dụng việc khai sai, không khai báo trên tờ khai hàng hoá có nhãn hiệu được bảo hộ sở hữu trí tuệ; trà trộn giữa hàng hoá vi phạm với hàng hoá không vi phạm; lợi dụng khai báo hải quan theo thủ tục đơn giản hàng quá cảnh để không khai nhãn hiệu hàng hóa,…

Mặt khác, thị trường vàng thế giới và trong nước có thời gian qua có những diễn biến phức tạp, bất ngờ, sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới tiềm ẩn nhiều nguy buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới. Tập trung các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa các tỉnh biên giới phía Nam giáp Campuchia (Cửa khẩu Tịnh Biên, cửa khẩu Khánh Bình - An Giang, cửa khẩu Bờ Y - Gia Lai) và giáp với Lào (cửa khẩu Lao Bảo - Quảng Trị). Phương thức thủ đoạn các đối tượng sử dụng: cất giấu trên phương tiện vận tải, hành lý cá nhân. Tuyến đường hàng không qua cửa khẩu cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội, cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - TP Hồ Chí Minh. Phương thức thủ đoạn các đối tượng sử dụng: cất giấu trong người, quần áo, cất chung với hành lý xách tay ngụy trang thành các đồ dùng cá nhân.

Lũy kế 9 tháng năm 2025 (từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/09/2025), cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 13,328 vụ, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 17,695 tỷ đồng; khởi tố 15 vụ và chuyển khởi tố 93 vụ; số thu ngân sách nhà nước khoảng 664,12 tỷ đồng.