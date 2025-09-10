Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chưa hoàn thiện, tiếp tục được chỉnh trang trong phân kỳ hai

Sau thời gian chỉnh trang, cải tạo quy mô lớn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã được mở rộng lên 1,4 ha, nằm sát hồ Gươm đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, thoáng đãng.

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân Thủ đô bày tỏ sự đồng tình trước việc chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi phá dỡ toà nhà Hàm cá mập.

Ông Hoàng Văn Hiệu (trú tại phố Hàng Bài) cho biết, ngày nào ông cũng đi bộ quanh bờ hồ, do đó từng thay đổi nhỏ quanh hồ Gươm đều được theo dõi. Theo ông Hiệu, phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập và mở rộng không gian đã giúp khu vực hồ Gươm trở nên thoáng đãng, đẹp mắt hơn.

Không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi được chỉnh trang phân kỳ 1. Ảnh: Đức Nguyễn

“Trước đây, tòa nhà Hàm cá mập vừa cũ kỹ, vừa lấn át cảnh quan hồ. Nay chỉ cần đứng từ phố Hàng Đào hay Đinh Liệt cũng có thể nhìn thấy hồ Gươm xanh mát. Cùng với đó là hàng cây, các chỗ nghỉ chân được bố trí tạo thuận lợi cho người dân và du khách trong và ngoài nước", ông Hiệu nhận xét.

Tuy nhiên, màn hình LED cùng màu sắc đỏ, vàng quá nổi bật cũng khiến cho một số người dân có phản ứng trái chiều vì cho rằng: Màu sắc của khu vực tòa nhà Hàm cá mập cũ không hài hòa với cảnh quan chung vốn cổ kính của khu vực hồ Gươm.

Cơ quan chức năng cho biết, vừa qua phường Hoàn Kiếm đã thực hiện phân kỳ 1 của dự án cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong đó, bao gồm nhiều hạng mục liên quan bao gồm: Phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập tại số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng; chỉnh trang tòa nhà Hapro số 7-9 Đinh Tiên Hoàng; chỉnh trang mặt tiền nhà dân dọc phố Đinh Tiên Hoàng.

Nhà hàng Thủy Tạ được khôi phục kiến trúc gốc. Ảnh: Đức Nguyễn

Khu vực nhà dân dọc phố Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, đầu phố Hàng Đào được chỉnh trang mái che, mái vẩy, biển hiệu, mặt đứng... Cơ quan chức năng cũng đã tháo dỡ ban công đua ra của một số nhà dân trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Tại phân kỳ 1, nhà hàng Thủy Tạ (nhà hàng duy nhất nằm bên bờ hồ Gươm) do Công ty Cổ phẩn Thủy Tạ làm chủ được cải tạo, chỉnh trang khôi phục kiến trúc nguyên gốc cho công trình này.

Cơ quan chức năng cho biết, màn hình LED lớn được lắp đặt tại vị trí cũ của tòa Hàm cá mập để phục vụ cho dịp Quốc khánh 2/9. Cùng với đó, UBND phường Hoàn Kiếm đã tổ chức lại giao thông, giải tỏa bãi đỗ xe trên đường Đinh Tiên Hoàng. Giữ nguyên hệ thống cây xanh, tổ chức lại giao thông và bổ sung chậu cây di động có thể dịch chuyển sát mép vỉa hè vào cuối tuần.

Đài phun nước nằm trong không gian quảng trường. Ảnh: Đức Nguyễn

Toàn bộ các công đoạn này đã giúp không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được mở rộng, thông thoáng, mang ý nghĩa phục vụ người dân. Thời gian tới, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện phân kỳ 2 của dự án cải tạo, chỉnh trang quảng trường theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Phân kỳ 2 dự kiến bao gồm các nội dung: Nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm quảng trường; Tiếp tục chỉnh trang hết lớp nhà thứ nhất mặt phố xung quanh quảng trường; Cải tạo tổng thể hạ tầng kỹ thuật để tương xứng với hoạt động của hồ Hoàn Kiếm là di tích cấp Quốc gia đặc biệt; Bổ sung các trang thiết bị đô thị phù hợp với các chức năng hoạt động của khu vực...