Tuyến đường nối Cần Thơ-An Giang được chi hơn 750 tỷ đồng nâng cấp sắp về đích
Dự án nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài hơn 51km nối Cần Thơ - An Giang, tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, hiện đạt 97% khối lượng. Toàn bộ mặt đường đã hoàn thành thảm nhựa, các hạng mục cuối cùng đang được nhà thầu hoàn thiện để hoàn thành dự án trong tháng 9 này.
10-09-2025
10-09-2025
10-09-2025
Dự án nâng cấp mặt đường tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt năm 2022, khởi công tháng 6/2024. với tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước.
Quy mô đầu tư gồm bù lún, thảm tăng cường mặt đường bằng 2 lớp bê tông nhựa, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, làn dừng khẩn cấp. Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có chiều dài 51,5km, trong đó qua địa phận TP. Cần Thơ khoảng 24km và qua tỉnh Kiên Giang cũ (nay thuộc An Giang) khoảng 27,5km. Quá trình thi công nâng cấp vẫn duy trì khai thác.
Trong giai đoạn cao điểm mùa mưa ở miền Tây, dự án đã huy động thi công “3 ca 4 kíp” với 23 mũi thi công liên tục trên toàn tuyến. Đến nay, sản lượng lũy kế đã đạt 97% giá trị hợp đồng xây lắp, đảm bảo yêu cầu tiến độ.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Đức Tuân - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết, trước ngày 31/8, đơn vị đã cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa trên toàn tuyến, kịp thời phục vụ người dân đi lại thuận lợi trong dịp lễ 2/9.
Hiện các nhà thầu đang gấp rút triển khai những hạng mục cuối cùng, như điều chỉnh dải phân cách, sơn kẻ đường, lắp đặt cọc tiêu, biển báo… Dự kiến trong tháng 9/2025 sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại.
Ông Tuân cho biết, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do cao điểm mùa mưa, có lúc mưa liên tục khiến việc thảm bê tông nhựa gần như không thể thực hiện. “Anh em phải tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi, thậm chí làm sớm hơn vào buổi sáng, hoặc khi tạnh mưa xử lý mặt đường ngay. Ngoài ra, các đơn vị cũng tăng cường mũi thi công, có hôm làm ba ca liên tục, cả ban đêm để đảm bảo tiến độ”, ông Tuân nói.
Trước đó, tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác từ năm 2021, chỉ cho ô tô lưu thông (cấm xe máy, xe thô sơ), sau đó bàn giao cho Cục Đường bộ quản lý. Khi triển khai dự án nâng cấp mặt đường, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tiếp nhận lại để thi công. Sau khi hoàn tất, toàn bộ công trình sẽ được bàn giao cho Cục Đường bộ tiếp tục quản lý, duy tu.
Anh Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Văn Thiệt tất bật thi công dải phân cách giữa trưa nắng gắt. Dù thời tiết oi bức, các anh vẫn nỗ lực hoàn thành công việc, dự kiến chỉ còn khoảng 4 ngày nữa sẽ hoàn tất hạng mục dải phân cách toàn tuyến.
Đến nay, sản lượng lũy kế của dự án nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã đạt khoảng 97% giá trị hợp đồng xây lắp. Các hạng mục cào bóc tái chế, sửa chữa và nâng cấp 48 cống đã hoàn tất; hệ thống thảm bê tông nhựa trên toàn tuyến dài hơn 51km đã hoàn thành.
Sau khi đưa vào khai thác, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng lớn trên tuyến trục dọc phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo tiền đề để từng bước nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đạt chuẩn đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Ảnh: Nhật Huy.
THEO NHẬT HUY
Báo Tiền Phong
Theo
Báo Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/tuyen-duong-noi-can-tho-an-giang-duoc-chi-hon-750-ty-dong-nang-cap-sap-ve-dich-post1776887.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM