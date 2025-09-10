Tuyến đường nối Cần Thơ-An Giang được chi hơn 750 tỷ đồng nâng cấp sắp về đích

Ông Tuân cho biết, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do cao điểm mùa mưa, có lúc mưa liên tục khiến việc thảm bê tông nhựa gần như không thể thực hiện. “Anh em phải tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi, thậm chí làm sớm hơn vào buổi sáng, hoặc khi tạnh mưa xử lý mặt đường ngay. Ngoài ra, các đơn vị cũng tăng cường mũi thi công, có hôm làm ba ca liên tục, cả ban đêm để đảm bảo tiến độ”, ông Tuân nói.