Quay lưng với Nga, châu Âu tìm thấy 'cứu tinh' khí đốt cực khủng: tung ra thị trường hơn 10 triệu tấn trong một tháng, phá vỡ mọi kỷ lục

Theo dữ liệu sơ bộ từ công ty tài chính LSEG, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên xuất khẩu hơn 10 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong một tháng. Cụ thể, xuất khẩu LNG của Mỹ đạt kỷ lục 10,1 triệu tấn trong tháng 10, tăng mạnh so với 9,1 triệu tấn của tháng 9.

Giữ vững vị thế là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, Mỹ tiếp tục bứt tốc trong năm 2025 với bốn tháng liên tiếp ghi nhận sản lượng kỷ lục.

Theo dữ liệu từ LSEG, đà tăng trưởng này chủ yếu nhờ hai dự án lớn: Venture Global LNG – công ty năng lượng có trụ sở tại bang Louisiana – đã đưa vào vận hành nhà máy xuất khẩu Plaquemines, và Cheniere Energy – nhà sản xuất LNG lớn thứ hai thế giới – mở rộng công suất tại Corpus Christi (Giai đoạn 3).

Nhà máy Plaquemines tại bang Louisiana đã xuất khẩu 2,2 triệu tấn LNG trong tháng 10, vượt mức 1,6 triệu tấn của tháng 9. Cơ sở Corpus Christi của Cheniere đạt 1,6 triệu tấn, trong khi Sabine Pass xuất khẩu 2,6 triệu tấn, nâng tổng lượng LNG mà Cheniere bán ra trong tháng lên 4,2 triệu tấn, tương đương 42% tổng xuất khẩu của Mỹ.

CEO Jack Fusco cho biết, khi hoàn thành vào năm 2026, dự án Corpus Christi Giai đoạn 3 sẽ giúp Cheniere nâng công suất lên hơn 50 triệu tấn mỗi năm. Cùng với Venture Global, hai doanh nghiệp này chiếm 72% tổng lượng xuất khẩu LNG của Mỹ trong tháng 10.

Châu Âu tiếp tục là thị trường tiêu thụ chủ lực của LNG Mỹ, với sức mua lên tới 6,9 triệu tấn trong tháng 10, tương đương gần 69% tổng lượng xuất khẩu. Con số này tăng mạnh so với 6,22 triệu tấn hồi tháng 9, khi khu vực này gấp rút bổ sung kho dự trữ khí đốt trước mùa đông, theo dữ liệu của LSEG.

Theo số liệu thống kê, tỷ trọng LNG Mỹ trong tổng nhập khẩu khí đốt của EU đã tăng mạnh từ 27% năm 2021 lên khoảng 55% trong năm 2025, mức cao kỷ lục. Nếu EU thay thế hoàn toàn khí đốt Nga bằng LNG của Mỹ, con số này có thể vượt 80%.﻿

Tại châu Á, lượng LNG Mỹ nhập khẩu tăng lên 1,96 triệu tấn, cao hơn mức 1,63 triệu tấn của tháng 9. Trong khi đó, thị trường Mỹ Latinh giảm nhu cầu, chỉ nhập 0,57 triệu tấn so với 0,63 triệu tấn tháng trước do khu vực này chuẩn bị bước sang mùa hè.

Ở khu vực Bắc Phi, Ai Cập mua 5 lô hàng LNG của Mỹ với tổng khối lượng 0,43 triệu tấn, giảm nhẹ so với 0,5 triệu tấn trong tháng 9. Senegal cũng tiếp nhận 2 lô hàng với tổng lượng 0,1 triệu tấn, trong khi 2 lô hàng khác vẫn đang tìm khách hàng cuối cùng, theo dữ liệu theo dõi tàu của LSEG.

Trong tháng 10, giá khí đốt tại Trung tâm giao dịch khí đốt TTF Hà Lan – mức chuẩn cho thị trường châu Âu – đạt 10,88 USD mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh (BTU), giảm nhẹ so với 11,13 USD của tháng 9. Tại châu Á, giá trung bình theo chỉ số Japan-Korea Marker (JKM) đạt 11,11 USD, thấp hơn mức 11,32 USD trong tháng 9.

Do giá khí giữa hai khu vực gần như tương đương, các nhà xuất khẩu Mỹ vẫn ưu tiên thị trường châu Âu, nơi chi phí vận chuyển thấp và nhu cầu tích trữ năng lượng tăng mạnh trước mùa đông.

Theo Reuters