Quen tỷ phú qua mạng, người phụ nữ SN 1957 chuyển khoản 5 lần, tổng 900 triệu đồng mua đồng hồ xịn, mong có lãi 3 tỷ khi bán lại

Ngày 3/10, báo Bắc Ninh đưa tin, một người phụ nữ 68 tuổi ở xã Lục Nam (Bắc Ninh) bị lừa 900 triệu đồng bằng thủ đoạn tinh vi.

Thông tin từ Công an xã Lục Nam, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook. Bà bị mất 900 triệu đồng.

Theo lời kể của bà N, đối tượng gửi lời mời kết bạn với bà qua Facebook và tự xưng là tỷ phú đô la. Qua một số lần trò chuyện, đối tượng giới thiệu con gái có đồng hồ đắt tiền muốn bán giá 2 tỷ đồng để thay đồng hồ khác. Thấy bà N là người nhân hậu, nên đối tượng ngỏ ý muốn giới thiệu cho bà mua lại đồng hồ. Sau đó, đối tượng sẽ giới thiệu cho một công ty mua lại với giá 4 tỷ đồng, mang về lợi nhuận lớn cho bà N.

Tiếp đó, đối tượng gửi đường link giới thiệu công ty mua đồng hồ, hướng dẫn cho bà N truy cập và liên hệ với nhân viên mua bán đồng hồ. Từ ngày 22 đến 28/9/2025, đối tượng lừa đảo hướng dẫn bà N chuyển tiền 5 lần với tổng số 900 triệu đồng.

Đến khi bà N không còn khả năng tài chính, không thể chuyển thêm tiền, đối tượng đã chặn liên lạc và xóa nickname. Lúc này, bà N hoang mang, lo sợ, nói chuyện với người thân và được hướng dẫn đến cơ quan công an trình báo.

Công an xã Lục Nam khuyến cáo, để tránh bị lừa đảo, người dân nên bảo mật thông tin cá nhân, không chia sẻ đời tư lên mạng xã hội để các đối tượng lợi dụng, khai thác phục vụ cho việc lừa đảo.

Không nên kết bạn với người lạ qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, Telegram... đặc biệt là những trang cá nhân sơ sài, không có thông tin. Không cài đặt, truy cập, tải bất kỳ ứng dụng, đường link của người lạ gửi đến. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn.