Nam sinh 2005 mang cả bọc tiền mặt 805 triệu đồng đến ngân hàng giao dịch: Nhân viên Agribank và công an vào cuộc phát hiện nguồn gốc số tiền

Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất giao dịch viên Trần Thị Hoàng Yến và Triệu Ngọc Mai Phương. Bởi 2 cá nhân này đã phối hợp với các cán bộ khác trong phòng Kế toán Ngân quỹ và Công an phường Bắc Giang kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền hơn 805 triệu đồng.

Em Đỗ Văn H nhận lại số tiền định chuyển cho đối tượng lừa đảo. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, khoảng 9h30 sáng 26/9, khách hàng Đỗ Văn H (SN 2005 ở phường Bắc Giang) hiện là sinh viên một trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mặt tại ngân hàng. Nam sinh này mang theo bọc tiền mặt đến quầy giao dịch của Agribank Chi nhánh Bắc Giang để làm thủ tục chuyển khoản số tiền 805 triệu đồng.

Tại đây, 2 giao dịch viên Trần Thị Hoàng Yến và Triệu Ngọc Mai Phương thấy khách hàng có biểu hiện không bình thường. Nghi ngờ khách hàng đang bị đối tượng khác lừa đảo, thao túng tâm lý qua điện thoại, nhân viên ngân hàng đã báo cáo lãnh đạo phòng Kế toán Ngân quỹ phối hợp cùng Công an phường để ngăn chặn.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, em Đỗ Văn H cho biết nhận được gói hàng do shipper chuyển đến mặc dù bản thân không đặt mua. Trong đó chỉ có mấy đồ lặt vặt.

Mấy hôm sau, em H nhận được cuộc gọi số lạ tự xưng là cán bộ công an đang điều tra vụ án hình sự. Chúng đưa ra thông tin em H liên quan đến đường dây rửa tiền và vận chuyển, buôn bán ma túy. Hiện cơ quan công an đang làm thủ tục khám nhà và bắt giam em H cùng toàn bộ thành viên trong gia đình. Với tội này, nếu em H chuyển cho chúng hơn 800 triệu đồng thì sẽ không bị khám nhà và bắt giữ.

Do bị thao túng tâm lý, em Đỗ Văn H tưởng thật nên cậy két sắt của bố mẹ lấy được 805 triệu đồng mang ra Agribank Chi nhánh phường Bắc Giang để chuyển tiền vào số tài khoản của đối tượng lừa đảo. Điều đáng chú ý, trong suốt thời gian đến giao dịch tại ngân hàng, em H phải bật điện thoại kết nối với đối tượng qua phần mềm Zoom. Mục đích để chúng giám sát, điều khiển mọi hành động của em.

Sau khi được cán bộ ngân hàng và Công an phường Bắc Giang phân tích, làm rõ những hành vi lừa đảo mà kẻ xấu thường sử dụng, em Đỗ Văn H đã nhận ra mình bị lừa nên không chuyển tiền nữa.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng kẻ xấu dùng chiêu trò giả danh cán bộ công an gọi điện, nhắn tin đến người dân gán cho việc đang liên quan đến vụ án hình sự, đường dây rửa tiền hoặc buôn bán, vận chuyển ma túy. Từ đó, chúng thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi đến hoặc tin nhắn tự xưng là công an, cán bộ. Lực lượng công an và cán bộ Nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền để giải quyết vụ án hay hồ sơ.

Khi nhận được những cuộc gọi hoặc tin nhắn như trên, người dân không nên có tâm lý hoảng sợ hoặc biểu hiện lo lắng để tạo cơ hội cho các đối tượng thao túng. Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Đồng thời, chia sẻ những thông tin cảnh báo đến gia đình, bạn bè, nhất là người lớn tuổi và thanh thiếu niên để phòng ngừa.

Theo Báo điện tử tỉnh Bắc Ninh﻿