Tài khoản bất ngờ nhận được 30 tỷ đồng, người đàn ông 42 tuổi mua biệt thự, xe sang, 6 tháng sau toà án triệu tập: "Anh phải giải trình, truy rõ nguồn gốc số tiền"

Khoản tiền chuyển nhầm khổng lồ

Tháng 8/2023, một người đàn ông 42 tuổi sống tại Quảng Tây (Trung Quốc) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân tăng thêm 8,5 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 31 tỷ đồng). Khoản tiền xuất hiện mà không kèm theo giấy tờ, thông báo hay giao dịch rõ ràng. Nghĩ rằng đây là một khoản hợp pháp, ông nhanh chóng sử dụng số tiền này.

Trong vài tháng tiếp theo, ông bắt đầu chi tiêu quy mô lớn. Các khoản thanh toán bao gồm việc mua một căn biệt thự, hai chiếc xe sang cùng nhiều đồng hồ xa xỉ. Toàn bộ chi phí đều được rút trực tiếp từ tài khoản ngân hàng thay vì thông qua các hình thức vay mượn hay thế chấp.

Kết quả điều tra sau đó xác định số tiền phát sinh do lỗi hệ thống tại một ngân hàng thương mại địa phương. Vào cuối tháng 7, trong quá trình nâng cấp phần mềm lõi, một giao dịch viên mới đã nhập sai dữ liệu khiến hệ thống cộng nhầm số dư vào tài khoản của khách hàng. Do khâu đối chiếu chưa được thực hiện đầy đủ, sự cố không được phát hiện ngay.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nhân viên nhiều lần rời quầy để xin ý kiến cấp trên, song quy trình kiểm soát hai bước đã không được tuân thủ triệt để. Điều này dẫn đến việc số tiền lớn được ghi có mà không qua xác minh. Khi khách hàng tiến hành rút tiền để mua sắm, hệ thống vẫn chưa phát ra cảnh báo.

Mãi đến sáu tháng sau, trong đợt kiểm toán định kỳ, ngân hàng mới phát hiện sự chênh lệch bất thường trong dữ liệu. Đến thời điểm đó, phần lớn số tiền đã được chuyển thành bất động sản, xe cộ và tài sản xa xỉ. Ngân hàng ngay lập tức tiến hành truy vết và gửi thông báo yêu cầu khách hàng hoàn trả toàn bộ khoản tiền đã sử dụng.

Phát hiện sai phạm và bài học pháp lý

Sau khi nhận được yêu cầu hoàn trả, người đàn ông khẳng định bản thân không có lỗi. Ông cho rằng đã nhầm tưởng số tiền là phần thưởng hoặc giải thưởng đặc biệt nên sử dụng bình thường. Tuy nhiên, phía ngân hàng khẳng định không hề tồn tại chương trình như vậy và coi việc chi tiêu số tiền này là hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc được chuyển sang cơ quan tố tụng để xử lý. Sau khi thụ lý, toà án xác định việc sử dụng khoản tiền mà bản thân biết rõ không thuộc sở hữu hợp pháp là vi phạm pháp luật. Người đàn ông đối diện nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc phải bồi hoàn toàn bộ số tiền gốc cùng lãi phát sinh cho ngân hàng.

Ảnh minh hoạ

Theo Luật Ngân hàng Thương mại, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Tuy nhiên, trong trường hợp cá nhân nhận được khoản tiền bất hợp pháp mà vẫn sử dụng, ngân hàng có quyền khởi kiện để đòi bồi hoàn, và người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.

Hiện Cục Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm địa phương đã mở cuộc điều tra và dự kiến sẽ công bố kết quả sơ bộ trong tuần tới. Trong khi đó, người đàn ông này đã nhận được lệnh triệu tập của toà án để giải trình về hành vi sử dụng 8,5 triệu NDT không hợp pháp. Vụ việc được xem như lời cảnh báo cho các ngân hàng về công tác quản trị hệ thống, đồng thời cũng là nhắc nhở đối với khách hàng về cách xử lý khi nhận được khoản tiền bất thường trong tài khoản.

Theo Baidu