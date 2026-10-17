Qui Phúc được vinh danh tại Thương hiệu Quốc gia lần thứ 10

Ngày 16/10/2026, tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10, Qui Phúc tiếp tục được vinh danh, đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu Việt.

Đối với Qui Phúc, sự ghi nhận này là minh chứng cho định hướng phát triển nhất quán, lấy chất lượng làm nền tảng, đổi mới làm động lực và những giá trị mang lại cho khách hàng, đối tác, cộng đồng làm thước đo cho sự phát triển bền vững.

Bốn thập kỷ và những bước chuyển chiến lược

Trải qua 42 năm hình thành và phát triển, Qui Phúc từng bước xây dựng vị thế trong lĩnh vực Nội Ngoại thất Inox - Nhựa. Từ một doanh nghiệp sản xuất, thương hiệu đã phát triển nền tảng công nghệ, hệ sinh thái sản phẩm và mạng lưới phân phối phục vụ thị trường trong nước, quốc tế.

Đằng sau quá trình mở rộng ấy là những lựa chọn chiến lược về công nghệ, thị trường và tư duy phát triển sản phẩm.

Trước hết là sự chuyển mình trong sản xuất. Từ những công đoạn thủ công ban đầu, Qui Phúc từng bước đầu tư tự động hóa, nghiên cứu khuôn mẫu và làm chủ công nghệ. Nhà máy rộng 80.000 m² cùng hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại tạo nền tảng để doanh nghiệp nâng cao chất lượng và chủ động cải tiến sản phẩm.

Cùng với năng lực sản xuất, Qui Phúc mở rộng hoạt động kinh doanh. Từ thị trường nội địa, doanh nghiệp phát triển mạng lưới hơn 15.000 điểm bán trên toàn quốc, đồng thời đưa sản phẩm đến nhiều quốc gia như Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Malaysia tại khu vực Đông Nam Á, cùng các thị trường Canada, Anh, Na Uy và Hàn Quốc.

Sự hiện diện tại các thị trường quốc tế thể hiện nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh và khát vọng đưa sản phẩm Việt vươn xa.

Sản phẩm Qui Phúc xuất khẩu sang thị trường quốc tế, khẳng định chất lượng hàng Việt.

Đáng chú ý hơn là sự thay đổi trong tư duy sản phẩm. Không dừng lại ở các dòng bàn ghế inox, bàn ghế nhựa hay tủ nhựa, Qui Phúc phát triển hệ sinh thái giải pháp phục vụ gia đình, văn phòng, nhà hàng, khách sạn và công trình.

Từ nhà sản xuất Nội Ngoại thất, doanh nghiệp đang hướng đến vai trò thương hiệu kiến tạo giải pháp không gian thông minh, tiện nghi và chất lượng, góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho người sử dụng.

Giá trị cốt lõi tạo nên sức cạnh tranh

Song hành với những thay đổi về quy mô và công nghệ, Qui Phúc duy trì ba giá trị cốt lõi Chất lượng - Khác biệt - Tiên phong trong chiến lược phát triển.

Chất lượng được xây dựng xuyên suốt chuỗi giá trị, từ lựa chọn nguyên vật liệu, nghiên cứu thiết kế, đầu tư công nghệ đến sản xuất, phân phối và hậu mãi. Bên cạnh hệ thống máy móc, doanh nghiệp đề cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và năng lực của đội ngũ nhân sự.

Khác biệt được tạo nên từ việc thấu hiểu nhu cầu thị trường. Những cải tiến về kết cấu, công năng và thiết kế không đơn thuần nhằm thay đổi hình thức, mà hướng đến nâng cao trải nghiệm sử dụng và giá trị thực tế của sản phẩm.

Tinh thần tiên phong thể hiện qua sự chủ động tiếp cận công nghệ, đầu tư nghiên cứu và không ngừng hoàn thiện quy trình sản xuất. Với Qui Phúc, tiên phong còn là khả năng tạo ra những chuẩn mực tốt hơn về chất lượng, tiện nghi và giá trị phục vụ cộng đồng.

Ba giá trị này trở thành nền tảng để doanh nghiệp duy trì định hướng phát triển trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh.

Từ thành tựu thương hiệu đến khát vọng vươn xa

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình hướng đến phát triển các thương hiệu có chất lượng, năng lực đổi mới sáng tạo và tinh thần tiên phong. Việc tiếp tục được vinh danh tại chương trình năm 2026 ghi nhận những nỗ lực của Qui Phúc trong quá trình xây dựng nội lực và phát triển thương hiệu.

Hệ sinh thái sản phẩm Qui Phúc phục vụ thị trường trong nước và quốc tế

Ông Trần Thái Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Qui Phúc, chia sẻ:

"Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở để Qui Phúc không ngừng nỗ lực và hoàn thiện. Chúng tôi tin rằng, tầm vóc của một thương hiệu Việt không chỉ được khẳng định bằng thành tựu của riêng doanh nghiệp, mà còn bằng những giá trị thiết thực đóng góp cho khách hàng, cộng đồng và đất nước.

Qui Phúc sẽ tiếp tục kiên định với Chất lượng - Khác biệt - Tiên phong, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển bền vững, với khát vọng đưa những sản phẩm, trí tuệ và giá trị Việt vươn xa trên thị trường quốc tế."

Trong giai đoạn phát triển mới, Qui Phúc tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế.

Hành trình chuyển mình của doanh nghiệp cũng cho thấy khát vọng của một thương hiệu Việt: phát triển bằng năng lực thực chất, tạo ra những giá trị hữu ích cho xã hội và góp phần nâng cao vị thế sản phẩm Việt trên thị trường toàn cầu.