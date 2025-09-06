Quốc Cường Gia Lai bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn WHY đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) với nhiều vấn đề nhấn mạnh.

Đầu tiên, tại ghi chú số 2 phần thuyết minh số 10 “Phải thu khác” số tiền 74 tỷ đồng là một phần giá trị thanh toán liên quan đến dự án Khu cao ốc căn hộ thương mại ven sông Tân Phong. Theo bản án phúc thẩm số 184/2023/HS-PT ngày 3/4/2023, Toà án Nhân dân cấp cao TPHCM đã tuyên nội dung: “Giao cho UBND TPHCM giải quyết theo quy định pháp luật, nhưng đề nghị UBND TPHCM trong quá trình giải quyết phải xem xét đảm bảo quyền lợi của các cư dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan”.

Công ty do Cường đô la làm Tổng Giám đốc ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm gần 113 tỷ đồng.

Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính này, UBND TPHCM vẫn chưa có quyết định chính thức về việc cho Quốc Cường Gia Lai tiếp tục triển khai dự án. Hiện nay, Quốc Cường Gia Lai vẫn đang tiếp tục làm việc với UBND TPHCM để tiếp tục triển khai dự án.

Thứ hai, tại thuyết minh số 41.2 “Thông tin về hoạt động liên tục”, tại ngày 30/6, tổng tài sản ngắn hạn của Quốc Cường Gia Lai là hơn 1.844 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn là gần 3.815 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là khoản nợ hơn 2.782 tỷ đồng mà Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận theo hợp đồng Hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan theo bản án Phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT của Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM.

“Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Quốc Cường Gia Lai”, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.

Phía QCG khẳng định, đã nhận biết vấn đề này và đã lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch dòng tiền trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Ban lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai tin tưởng công ty vẫn đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì khả năng hoạt động liên tục trong tương lai.

Quốc Cường Gia Lai cho biết thêm, số dư phải trả Công ty CP Đầu tư Sunny Island là hơn 2.782 tỷ đồng liên quan đến số tiền công ty đã nhận đặt cọc theo hợp đồng Hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng đã bàn giao cho Sunny Island nêu trên đang được cơ quan thi hành án lưu giữ. Nếu hoàn trả đủ số tiền hơn 2.882 tỷ đồng thì Quốc Cường Gia Lai sẽ được nhận lại toàn bộ các hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng cùng giấy tờ liên quan của dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển. Ngày 5/6, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán 100 tỷ đồng và ngày 3/7, công ty đã thanh toán tiếp 500 tỷ đồng cho Cục thi hành án dân sự TPHCM.

Nửa đầu năm 2025, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu hơn 242 tỷ đồng (tăng gần 272% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ hơn 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc nửa đầu năm 2025, Quốc Cường Gia Lai mới hoàn thành 6,8% so với kế hoạch năm.

QCG mới trả được 600 tỷ đồng cho dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Đáng chú ý, dù có lãi trở lại nhưng trong nửa đầu năm 2025, Quốc Cường Gia Lai vẫn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm gần 113 tỷ đồng so với cùng kỳ âm gần 9 tỷ đồng.

Hồi tháng 7/2024, Quốc Cường Gia Lai bổ sung nội dung, trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị QCG đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc QCG do bị bắt với cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TPHCM. Đồng thời, bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Nguyễn Thị Như Loan) làm thành viên Hội đồng quản trị QCG nhiệm kỳ 2022-2027.

QCG cũng thay đổi người đại diện pháp luật sang cho ông Nguyễn Quốc Cường. Ông Cường sẽ đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai.

Ông Cường từng được bổ nhiệm giữ vị trí Phó tổng Giám đốc QCG vào năm 2006 - khi 24 tuổi, năm 2008 ông vào Hội đồng quản trị của QCG. Tháng 11/2018, ông Nguyễn Quốc Cường bất ngờ rút khỏi tất cả vị trí tại QCG.