Quốc Cường Gia Lai tăng mạnh vay tiền của người thân lãnh đạo, đã trả 900 tỷ đồng cho Sunny Island

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG, sàn HoSE) ghi nhận tổng tài sản 8.761 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.



Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 154 tỷ đồng. Hàng tồn kho 1.178 tỷ đồng, giảm khoảng 100 tỷ đồng so với đầu năm gồm 568 tỷ đồng bất động sản dở dang và 558 tỷ đồng bất động sản hàng hóa.

Tài sản dở dang dài hạn là hơn 5.400 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh "nằm im" tại dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả ghi nhận 4.150 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn chỉ chiếm 157 tỷ đồng và hơn 200 tỷ đồng vay nợ dài hạn.

Gánh nặng lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai vẫn là khoản nghĩa vụ liên quan dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Tính đến 30/9/2025, số dư khoản phải trả cho CTCP Đầu tư Sunny Island liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển đã giảm xuống còn 1.983 tỷ đồng.

Như vậy, trong 3 quý đầu năm, QCG đã thanh toán 900 tỷ đồng cho Sunny Island. Trước đó, theo phán quyết trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Quốc Cường Gia Lai sẽ phải hoàn trả 2.883 tỷ đồng cho Sunny Island để được lấy lại dự án Bắc Phước Kiển.

Dự án này từng được QCG chuyển nhượng cho Sunny Island giai đoạn 2016-2017. Theo thỏa thuận, Sunny Island sẽ thanh toán tổng cộng 4.800 tỷ đồng theo tiến độ để nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau khi đã giải ngân 2.883 tỷ đồng, đối tác dừng chuyển tiền, khiến giao dịch đình trệ. Vụ việc sau đó được xác định có liên quan đến vụ án của bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đáng chú ý, cùng với việc 900 tỷ đồng thanh toán cho Sunny Island, Quốc Cường Gia Lai cũng tăng mạnh vay mượn bên liên quan.

Cuối quý III/2025, QCG ghi nhận mượn cá nhân hơn 1.100 tỷ đồng, chủ yếu từ người thân lãnh đạo.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của QCG

Trong đó, khoản tiền vay từ bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà, ghi nhận 507 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với thời điểm 3 tháng trước.

Tương tự, khoản vay từ ông Lầu Đức Duy - em rể Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường ghi nhận 527 tỷ đồng, tăng 395 tỷ đồng so với quý II/2025.

Về hoạt động kinh doanh, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần 111 tỷ đồng trong quý III/2025, giảm 37% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng bất động sản mang về khoảng 45 tỷ đồng, giảm gần 60% so với quý III/2024. Nhờ giá vốn giảm sâu nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 64%.

Sau khi trừ đi các loại thuế phí, lợi nhuận sau thuế ở mức 24 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, QCG ghi nhận doanh thu đạt 354 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng, cùng gấp khoảng 4 lần cùng kỳ. Dù vậy, con số này vẫn cách xa kế hoạch năm là 2.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.



