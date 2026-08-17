Quốc gia châu Á sắp xây trung tâm dữ liệu dưới đại dương, đưa 100.000 máy chủ xuống đáy biển

Hàn Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu dưới lòng đại dương, nhằm tìm kiếm không gian đáp ứng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại một quốc gia vốn có diện tích đất đai hạn chế.

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc vào tháng 4 đã chọn thành phố Ulsan ở phía đông nam - trung tâm của các ngành công nghiệp như ô tô và đóng tàu - làm địa điểm thực hiện dự án thử nghiệm. Động thái này có thể mở đường cho một kế hoạch quy mô lớn hơn về một phức hợp hạ tầng AI khổng lồ dưới đáy biển.

Máy chủ và các thiết bị khác sẽ được đặt trong các khối lớn tương tự như container vận chuyển, sau đó được thả xuống đáy biển ở độ sâu 20 mét. Các khối này có thể được lắp ghép thêm như những khối lego để mở rộng cơ sở lên tới 100.000 máy chủ.

Dự án thí điểm dự kiến có tổng chi phí 51,1 tỷ Won (35,4 triệu USD). Các cuộc thử nghiệm dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất vào năm nay, trong khi việc thi công phức hợp thương mại sẽ khởi công vào năm 2031.

Các thùng container sẽ cần phải có khả năng chịu được áp suất cao gấp 3 lần áp suất khí quyển tiêu chuẩn. Các biện pháp bảo vệ chống lại sự ăn mòn của muối biển và tình trạng ngưng tụ hơi nước cũng đóng vai trò vô cùng cốt lõi.

Với các biện pháp này cùng công nghệ kiểm soát nhiệt độ, mục tiêu đề ra là duy trì cho các thiết bị điện tử hoạt động ổn định dưới nước từ 5 đến 7 năm. Dự án do Viện Khoa học và Công nghệ Đại dương Hàn Quốc (KIOST), trực thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản, chịu trách nhiệm dẫn dắt.

Để tìm ra những phương thức xây dựng hạ tầng hiệu quả dưới đáy biển, chính phủ Hàn Quốc vào tháng 1 đã thiết lập quan hệ hợp tác kỹ thuật với SK Telecom nhằm tận dụng chuyên môn của tập đoàn này trong vận hành trung tâm dữ liệu. Lotte Engineering & Construction cùng tập đoàn thép POSCO cũng tham gia vào dự án. Ngoài ra, các robot giám sát từ xa cũng sẽ được nghiên cứu và phát triển.

Hàn Quốc sắp xây trung tâm dữ liệu dưới đại dương (Nguồn: Nikkei Asia)

Trước đó vào năm 2020, Microsoft đã công bố kết quả của dự án thí điểm trung tâm dữ liệu dưới nước. Tại Trung Quốc, một trung tâm dữ liệu thương mại dưới đáy biển cũng đã được xây dựng ngoài khơi tỉnh Hải Nam.

Các trung tâm dữ liệu trên đất liền đòi hỏi những dải đất rộng lớn để chứa máy chủ cũng như hệ thống thiết bị phát và truyền tải điện. Trong khi đó, diện tích đất liền của Hàn Quốc chỉ bằng 25% so với Nhật Bản, và phần lớn địa hình lại là núi đồi. Quỹ đất có thể sử dụng đang ngày càng cạn kiệt trong những năm gần đây, cùng với chi phí xây dựng tăng vọt, đã buộc các nhà phát triển phải hướng tầm nhìn ra đáy biển bất chấp những thách thức về mặt kỹ thuật.

Bên cạnh đó, hàng trăm hoặc hàng nghìn bộ xử lý đồ họa (GPU) cần thiết cho quá trình huấn luyện và suy luận AI tạo sinh cũng tỏa ra một lượng nhiệt khổng lồ. Với các cơ sở đặt dưới nước, nước biển có thể đóng vai trò làm mát tự nhiên cực kỳ hiệu quả.

Song song với đó, Hàn Quốc cũng đang phát triển công nghệ cho các trung tâm dữ liệu nổi. HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering vào tháng 7 đã ký kết hợp tác với Schneider Electric của Pháp để phát triển hạ tầng năng lượng và công nghệ sà lan nổi.

Samsung Heavy Industries cũng đã nhận được phê duyệt tại Mỹ và Anh cho thiết kế trung tâm dữ liệu nổi, đồng thời đang bắt tay với một chủ tàu người Hy Lạp để thương mại hóa mô hình này.

Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố mục tiêu trở thành một trong ba cường quốc AI toàn cầu. Nỗ lực tập trung vào việc sản xuất hàng loạt các dòng bán dẫn tiên tiến và xây dựng hạ tầng AI. Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu là điều kiện tiên quyết để đạt được mục tiêu đó, nhưng không gian trên đất liền thì lại có hạn.

Theo Nikkei Asia



