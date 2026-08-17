CEO từng sa thải 900 người qua Zoom, giờ tự nhận mình bị "lừa gạt" khi bị chính công ty phế truất

Từ vụ sa thải khét tiếng đến ghế CEO "bay màu"

Vishal Garg là nhà sáng lập kiêm CEO của Better.com, nền tảng cho vay thế chấp trực tuyến, dẫn dắt công ty suốt 12 năm. Ông trở thành cái tên gây tranh cãi bậc nhất giới công nghệ Mỹ vào tháng 12/2021, khi triệu tập khoảng 900 nhân viên vào một cuộc gọi Zoom duy nhất để thông báo sa thải hàng loạt, chỉ ít ngày trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, khiến ông trở thành biểu tượng cho kiểu lãnh đạo lạnh lùng, thiếu nhân văn trong mắt công chúng suốt nhiều năm sau đó.

Đến ngày 3/8/2026, chỉ vài ngày trước khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý II, Garg bị thay thế khỏi vị trí CEO. Daniel Lewis - cựu lãnh đạo một quỹ đầu cơ, người vừa gia nhập hội đồng quản trị công ty không lâu trước đó - được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền ngay lập tức.

Garg phản ứng công khai và gay gắt trước sự thay đổi này.

"Anh ta đã lừa gạt tôi", Vishal Garg nói về Daniel Lewis.

Theo lời kể của Garg, Lewis từng công khai khen ngợi chiến lược của công ty trên mạng xã hội X, dùng điều đó để giành được một ghế trong hội đồng quản trị và tạo dựng lòng tin nơi ông, trước khi quay lưng tham gia vào quyết định phế truất chính ông.

Về phía công ty, tuyên bố chính thức cho biết Garg đã đồng thuận với hội đồng quản trị về việc chuyển giao vai trò và vẫn tiếp tục là thành viên hội đồng. Nhưng chính hội đồng quản trị cũng công khai nêu lý do sâu xa hơn: những lo ngại về "khả năng phán đoán, tính khí và uy tín" của Garg, dẫn chứng bằng khoản lỗ ròng theo chuẩn GAAP lũy kế hơn 1,5 tỷ USD kể từ năm 2022, cùng giá cổ phiếu công ty giảm hơn 90% trong suốt thời gian ông tại vị.

Chưa đầy 10 ngày sau khi Lewis nhậm chức CEO tạm quyền, Garg tuyên bố đã giành được sự ủng hộ của đa số phiếu biểu quyết, tự nhận mình là "nhà sáng lập của Better, một thành viên hội đồng quản trị, cổ đông có quyền biểu quyết lớn nhất công ty" - một động thái cho thấy ông đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi bị phế truất.

Người không cho ai cơ hội, giờ lại muốn cơ hội cho mình

Đây chính là lớp mỉa mai sâu sắc nhất của toàn bộ câu chuyện. Người từng sa thải 900 nhân viên cùng lúc qua một cuộc gọi video, không một lời báo trước, không một khoảng thời gian chuẩn bị tinh thần, giờ đây lại công khai bày tỏ cảm giác bị tổn thương vì chính mình bị "lừa gạt" và bị tước đi sự công bằng khi đối mặt với quyết định của hội đồng quản trị. Nếu nguyên tắc đối xử công bằng, minh bạch và có báo trước là điều Garg tin rằng bản thân xứng đáng được nhận, câu hỏi đặt ra là tại sao nguyên tắc đó lại không được ông áp dụng cho 900 con người từng đứng dưới quyền quản lý của mình vào năm 2021.

Nhưng cũng cần thận trọng để không rơi vào cái bẫy ngược lại: xem toàn bộ câu chuyện này chỉ đơn thuần là "quả báo" mà không xem xét kỹ các dữ kiện khách quan. Con số lỗ ròng 1,5 tỷ USD và mức sụt giảm hơn 90% giá cổ phiếu là những dữ liệu tài chính cụ thể, có thể kiểm chứng, không phải cảm tính cá nhân của hội đồng quản trị. Nếu những con số đó phản ánh đúng thực trạng công ty, thì việc phế truất Garg hoàn toàn có thể là một quyết định quản trị chính đáng dựa trên hiệu quả kinh doanh, chứ không đơn thuần là một âm mưu cá nhân của Lewis như cách Garg mô tả.

Đồng thời, việc Garg tuyên bố giành lại được đa số phiếu biểu quyết chỉ trong chưa đầy 10 ngày sau khi bị phế truất cũng đặt ra một câu hỏi ngược lại đáng suy ngẫm: một người thực sự bị "lừa gạt" và bất ngờ trước quyết định của hội đồng quản trị có thể tập hợp đủ sự ủng hộ để giành lại quyền kiểm soát nhanh đến vậy hay không, hay đây thực chất là một nước cờ đã được chuẩn bị từ trước.

Bài học về sự nhất quán trong tiêu chuẩn đối xử

Câu chuyện Vishal Garg để lại một bài học quan trọng cho bất kỳ lãnh đạo nào, đặc biệt là những người từng đưa ra các quyết định nhân sự khắc nghiệt trong quá khứ. Tiêu chuẩn về sự công bằng, minh bạch và tôn trọng con người trong một tổ chức không nên là thứ chỉ được viện dẫn khi chính người lãnh đạo là bên chịu thiệt, mà cần được áp dụng nhất quán ở mọi cấp bậc, với mọi con người trong tổ chức, bất kể vị trí của họ cao hay thấp.

Một lãnh đạo từng phá vỡ những chuẩn mực đối xử tối thiểu với cấp dưới của mình sẽ khó có được sự đồng cảm từ công chúng khi chính họ đòi hỏi những chuẩn mực đó được áp dụng ngược lại cho bản thân - không phải vì công chúng thiếu công bằng, mà vì chính sự thiếu nhất quán đó đã tự làm suy yếu tính chính danh trong lời kêu gọi công bằng của họ.

Nếu một người chưa từng áp dụng chuẩn mực công bằng cho người khác khi mình còn nắm quyền lực, liệu công chúng có nghĩa vụ đạo đức nào để áp dụng chuẩn mực đó ngược lại cho chính người ấy, khi quyền lực đã đổi chiều?