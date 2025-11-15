Quốc gia châu Á tỷ dân này cùng lúc đón VinFast và Tesla, nhưng 'gã khổng lồ Mỹ' đang đuối hơn?

Nội dung chính: Thị trường xe điện tại Ấn Độ đang bùng nổ. Hãng xe Việt Nam VinFast đang thu hút sự chú ý với các mẫu xe giá phải chăng và mạng lưới showroom ngày càng mở rộng. Trong khi đó, gã khổng lồ Mỹ Tesla lại tiến chậm hơn, tập trung vào nhập khẩu xe cao cấp.



Khi các showroom trên khắp Ấn Độ chứng kiến sự bùng nổ xe điện, hai hãng xe điện toàn cầu - Tesla và VinFast - cùng xuất hiện tại thị trường này nhưng lại ở hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.

Cả hai nhà sản xuất ô tô đều đến vào thời điểm thị trường xe điện của Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Riêng tháng 10/2025 đã ghi nhận doanh số bán lẻ kỷ lục trên nhiều phân khúc, được thúc đẩy bởi nhu cầu mùa lễ hội, các mẫu xe mới và mạng lưới trạm sạc ngày càng mở rộng.

Giới truyền thông Ấn Độ chạy thử VinFast VF 7 với các thay đổi dành riêng cho thị trường này tại nhà máy VinFast ở Việt Nam trước khi hãng chính thức bán xe tại đây.

Dữ liệu cho thấy hãng xe Việt VinFast lại đang gặp nhiều thuận lợi hơn tại Ấn Độ, trái ngược với đối thủ Mỹ đã có tên tuổi, nhưng vẫn đang chọn cách tiếp cận chậm rãi hơn tại một trong những thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Hai cái tên, hai chiến lược

Hành trình đến Ấn Độ của Tesla đã kéo dài nhiều năm. Sau nhiều vòng trao đổi với chính phủ về thuế nhập khẩu và sản xuất nội địa, công ty cuối cùng gia nhập thị trường vào giữa năm 2025, bàn giao lô xe Model Y đầu tiên thông qua nhập khẩu tư nhân. Được định giá 59,89–67,89 lakh rupee (từ gần 1,8 tỷ đồng đến khoảng 2 tỷ đồng), Tesla bắt đầu tại phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng giàu có ở các đô thị lớn như Mumbai và Delhi.

Tuy nhiên, phản hồi lại khá khiêm tốn. Số liệu được công bố cho thấy Tesla mới có 118 xe đăng ký tính tới nay trong năm 2025, với chỉ 40 chiếc vào tháng 10 - một khởi đầu chậm chạp đối với thương hiệu xe điện lớn nhất thế giới.

Showroom đầu tiên của Tesla tại Ấn Độ đặt tại Mihaaru.

Ngược lại, VinFast có một màn ra mắt đầy quyết đoán vào tháng 1/2025 tại triển lãm Bharat Mobility, đánh dấu lần đầu tiên hãng mở rộng quốc tế ra ngoài Đông Nam Á. Các mẫu SUV VF 6 và VF 7 được ra mắt ngày 6/9 với giá từ 16,49 đến 25,49 lakh rupee (từ 490 triệu đồng đến 757 triệu đồng) - thể hiện mục tiêu rõ ràng: Chiếm lĩnh phân khúc xe điện tầm trung đang tăng trưởng nhanh của Ấn Độ.

Hãng đã bán 131 xe chỉ trong tháng 10 và tổng cộng 204 xe trong năm nay. Việc xuất hiện sớm đã giúp VinFast có lợi thế về nhận diện thương hiệu, được củng cố thêm bởi dự án nhà máy tại Tamil Nadu và kế hoạch mở 35 showroom ở 27 thành phố trước cuối năm 2025.

Xe điện bùng nổ tại Ấn Độ

Tháng 10/2025 là tháng kỷ lục với thị trường xe điện Ấn Độ, với doanh số tăng trên tất cả các phân khúc. Dữ liệu được công bố cho thấy phân khúc này tăng mạnh, đạt 57,5% so với cùng kỳ, tương đương 18.055 xe so với 11.464 của tháng 10/2023.

Tata Motors dẫn đầu với 7.239 xe, theo sau là JSW MG Motor (4.549 xe) và Mahindra & Mahindra (3.911 xe). Trong khi xe hai và ba bánh ghi nhận mức tăng nhẹ lần lượt 2,6% và 5,1%, phân khúc xe điện thương mại tăng hơn gấp đôi - 105,9%, đạt 1.767 xe.

Tata Punch là một trong những mẫu xe bán chạy hàng đầu Ấn Độ.

Với VinFast, sự bùng nổ của mùa lễ đến đúng thời điểm, hỗ trợ lớn cho nhận diện thương hiệu và lượng khách đến showroom. Ngược lại, Tesla vẫn chỉ hoạt động trong phạm vi hạn chế, chủ yếu tại Mumbai và Delhi. Công ty bắt đầu giao Model Y từ giữa năm thông qua kênh nhập khẩu tư nhân và chưa triển khai lắp ráp nội địa hoặc xây dựng hệ thống bán lẻ đầy đủ.

Vào tháng 6, chính phủ Ấn Độ cũng xác nhận rằng Tesla không còn mong muốn đặt cơ sở sản xuất tại Ấn Độ, dù nước này đã ban hành chính sách xe điện hấp dẫn để thu hút các hãng lớn. Bộ trưởng Công nghiệp Nặng Kumaraswamy cho biết: “Tesla chỉ muốn mở showroom và bán xe nhập khẩu”.

Ông cho rằng khả năng Tesla sản xuất xe tại Ấn Độ trong tương lai gần là rất thấp.

Nhà máy lắp ráp xe VinFast tại Ấn Độ đã đi vào vận hành.

Trên toàn cầu, Tesla vẫn là biểu tượng của cuộc cách mạng xe điện. Trong quý 3/2025, hãng giao gần 497.000 xe và ghi nhận tăng trưởng doanh thu 12%, đạt 28,1 tỷ USD, chủ yếu nhờ doanh số mạnh tại Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, chiến lược tại Ấn Độ lại thận trọng hơn nhiều, bị cản trở bởi thuế nhập khẩu lên tới 70%, mạng lưới dịch vụ hạn chế và các cuộc đàm phán về nội địa hóa còn dang dở.

Trong khi đó, VinFast đang sử dụng Ấn Độ như một thị trường chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu. Với nhà máy lắp ráp đã đi vào hoạt động và hệ thống đại lý tăng nhanh, hãng tập trung thích nghi với nhu cầu của phân khúc trung lưu Ấn Độ - cân bằng giữa giá cả và hiệu suất.

Ở thời điểm hiện tại, VinFast có vẻ đang chiếm ưu thế ban đầu nhờ chiến lược rõ ràng và có cơ sở sản xuất tại chỗ. Tesla - dù là biểu tượng đổi mới toàn cầu - vẫn đang đứng trong một phân khúc nhỏ, danh tiếng chưa chuyển hóa thành doanh số mạnh tại Ấn Độ.