Quốc gia Đông Nam Á chật vật vì hàng loạt lô hàng bị Mỹ trả về nghi nhiễm phóng xạ

14-11-2025 - 13:36 PM | Tài chính quốc tế

Indonesia đang tiến hành kiểm tra bổ sung đối với lô giày dép bị phía Mỹ trả về sau khi có cáo buộc sản phẩm bị nhiễm phóng xạ Caesium-137.

Thông tin trên được lực lượng đặc nhiệm của chính phủ, đơn vị xử lý vụ việc, công bố ngày 12/11.

Người phát ngôn Bara Hasibuan của lực lượng đặc nhiệm nói: “Chúng tôi nhận được thông tin rằng các sản phẩm giày dép xuất khẩu sang Mỹ bị nhiễm xạ”.

Ông cho biết sau khi điều tra, Indonesia phát hiện hai container nghi nhiễm Cs-137 và cả hai đã được phía Mỹ trả về.

Theo ông Hasibuan, số giày dép này được sản xuất bởi một công ty có tên viết tắt là NM. Nhà máy đặt tại Cikande nhưng nằm ngoài Khu Công nghiệp Modern Cikande, cách Jakarta khoảng 68 km. Đây là khu vực được xem là tâm điểm của vụ ô nhiễm phóng xạ.

Ông nói container đầu tiên được chuyển về Indonesia một tháng trước và chưa được kiểm tra. Container thứ hai đã được cơ quan năng lượng hạt nhân kiểm tra và không có dấu vết Caesium-137 trên bề mặt, nên tạm thời được phép lưu giữ tại cảng.

Người phát ngôn Hasibuan cho biết các mẫu giày dép bên trong container này hiện đang được xét nghiệm. Ông nói thêm nguồn nhiễm xạ phát tán qua không khí và nhiều khả năng xuất phát từ một nhà máy tái chế kim loại phế liệu nằm trong khu công nghiệp.

Vụ việc nhiễm phóng xạ lần đầu được phát hiện hồi tháng 8, khi một lô tôm do doanh nghiệp Indonesia xuất sang Mỹ bị phát hiện có dấu vết Caesium-137. Sau đó, Mỹ áp dụng yêu cầu chứng nhận mới đối với tôm và gia vị nhập khẩu từ Indonesia.

Lực lượng đặc nhiệm cho biết họ đã hoàn tất quá trình khử nhiễm tại 22 cơ sở trong khu công nghiệp, nơi từng phát hiện dấu vết Caesium-137.

Caesium-137 có thể phát tán vào môi trường từ các vụ thử hạt nhân trong quá khứ hoặc các sự cố như Chernobyl và Fukushima. Chất này cũng được sử dụng trong một số hoạt động công nghiệp như khai thác dầu khí.

Indonesia không sở hữu vũ khí hạt nhân và không có nhà máy điện hạt nhân.

Theo Reuters

Anh Dũng

