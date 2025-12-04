Quốc gia GDP 16 tỷ USD muốn đón các tập đoàn kinh tế Việt Nam

Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Lào.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả hơn, trở thành trụ cột thực sự trong quan hệ toàn diện Việt Nam - Lào.

Tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ, thúc đẩy dự án kết nối, nhất là giao thông, năng lượng. Phấn đấu đạt mục tiêu thương mại 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD trong những năm tới.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan tích cực giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đang đầu tư tại Lào, đồng thời kết nối và cải thiện môi trường đầu tư thực chất, khuyến khích các tập đoàn lớn của Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư tại Lào.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước có nhiều bước phát triển. Tính đến tháng 4/2025, Việt Nam có 267 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,63 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2025, đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt 566,1 triệu USD với các dự án có chất lượng, phát triển bền vững, lĩnh vực then chốt mà Lào có thế mạnh như năng lượng sạch, khai khoáng và nông nghiệp.

Nhiều dự án đầu tư của Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách của Lào, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, trồng và chế biến cao su, sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, sữa.

Tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Lào trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt 2,6 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó Việt Nam nhập siêu 626,2 triệu USD.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và địa phương hai nước… diễn ra sôi động và tiếp tục được tăng cường. Hai nước Việt Nam-Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và khu vực, nhất là phối hợp với các nước thành viên ASEAN khác trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và duy trì đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực…

Theo dữ liệu World Bank, GDP danh nghĩa của Lào năm 2024 đạt 16,5 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2024 khoảng 2.124 USD/người. Trong 9 tháng đầu năm 2025, theo truyền thông Lào, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 4,3%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 4,5%.

Chính phủ Lào đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình 5,5%/năm cho giai đoạn 2026–2030.

Tổng hợp﻿