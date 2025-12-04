Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Đồng Nai 2 nối TPHCM

Cụ thể, sau khi xem xét ý kiến đề nghị của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) đại diện liên danh CC1; Công ty Cổ phần Đầu tư CC1; Công ty Cổ phần Hạ tầng và Năng lượng miền Nam và ý kiến đề xuất của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận liên danh CC1 - Công ty Cổ phần Đầu tư CC1 - Công ty Cổ phần Hạ tầng và Năng lượng miền Nam là nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng theo phương thức đối tác công tư.

Vị trí xây dựng cầu Long Hưng

Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án trước ngày 7-12-2025. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Phía nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí chi phí thực hiện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án và chịu mọi rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được chấp thuận. Trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn, nhà đầu tư được lựa chọn sẽ hoàn trả các chi phí cho nhà đầu tư đề xuất dự án đối với các chi phí đã thực hiện.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, hoàn thành các thủ tục về xây dựng, quy hoạch, môi trường, đất đai theo quy định pháp luật.

Liên danh nhà đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất dự án, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp nhận hồ sơ đang nghiên cứu, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Dự án cầu Long Hưng và tuyến đường 2 đầu cầu kết nối tỉnh Đồng Nai với TPHCM có chiều dài tuyến gần 12 km, trong đó, cầu Long Hưng dài hơn 2,3 km. Dự án có điểm đầu giao với đường Vành đai 3 - TPHCM tại nút giao Gò Công (TPHCM); điểm cuối giao với Quốc lộ 51, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai. UBND tỉnh Đồng Nai và UBND TPHCM đã thống nhất phân chia thành 2 dự án độc lập. Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện Dự án Xây dựng cầu Long Hưng, gồm phần cầu chính và phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai (bao gồm công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) theo phương thức PPP. UBND TPHCM triển khai thực hiện Dự án đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng (bao gồm công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn TPHCM) bằng hình thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách thành phố.



