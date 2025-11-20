Quốc hội dành cả ngày thảo luận về các chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục

Cụ thể, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Cùng với đó, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Như Ý

Các dự án luật kể trên đã được Chính phủ trình Quốc hội và đã được thảo luận, cho ý kiến tại phiên thảo luận ở tổ, ngày 22/10.

Liên quan đến dự án Luật Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, lần sửa đổi này đặt trọng tâm tháo gỡ, khắc phục những bất cập, điểm nghẽn trong các quy định hiện hành, nhằm khơi thông, tạo đà cho công cuộc đổi mới giáo dục, đào tạo theo phương châm dạy tốt, học tốt và quản lý tốt.

Lần sửa đổi này cũng hướng tới bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, cơ sở giáo dục; đồng thời bảo đảm công bằng, bình đẳng trong tiếp cận giáo dục giữa các nhóm đối tượng và các loại hình cơ sở giáo dục trong tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục.

Về dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, lần sửa đổi này sẽ bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về giáo dục đại học theo hướng đầy đủ, đồng bộ và thống nhất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng và hoàn thiện mô hình quản trị đại học tiên tiến, phù hợp với điều kiện chính trị, văn hóa và con người Việt Nam.

Trong khi đó, dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm hình thành hệ thống pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đồng bộ, thống nhất, phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Theo Bộ trưởng, 3 dự án luật có mối quan hệ chặt chẽ, được xây dựng đồng bộ nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng các nghị quyết trụ cột về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, và đổi mới công tác xây dựng - thi hành pháp luật.

Như thường lệ, vào cuối phiên họp này, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.