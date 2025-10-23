Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quốc lộ 13 trước khi được chi 14.000 tỷ mở rộng mặt đường 60m

23-10-2025 - 09:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Gần 6 km Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến Vĩnh Bình luôn trong tình trạng quá tải do chỉ có 4-6 làn xe, trong khi là tuyến đường huyết mạch và tập trung lượng lớn cư dân. Tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m vào năm 2026 để giảm áp lực ở cửa ngõ đông bắc TPHCM.

Quốc lộ 13 trước khi được chi 14.000 tỷ mở rộng mặt đường 60m- Ảnh 1.

Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình chỉ dài hơn 6km nhưng người dân lưu thông qua đây có khi mất cả 1 buổi mới “thoát” ra được đoạn đường này. Đoạn đường này được ví như có “cục máu đông” chẹn mạch lưu thông liên vùng cả chục năm qua và đang chờ được khơi thông.

Quốc lộ 13 trước khi được chi 14.000 tỷ mở rộng mặt đường 60m- Ảnh 2.

Dự án có tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng, trong đó hơn 14.600 tỷ từ ngân sách thành phố cho dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Phần còn lại hơn 6.200 tỷ đồng do nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng), với thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 18 năm 4 tháng.

Quốc lộ 13 trước khi được chi 14.000 tỷ mở rộng mặt đường 60m- Ảnh 3.

Dự án nâng cấp sẽ mở rộng mặt đường lên 10 làn, rộng 60 m, bổ sung hành lang cây xanh và hạ tầng kỹ thuật hai bên.

Quốc lộ 13 trước khi được chi 14.000 tỷ mở rộng mặt đường 60m- Ảnh 4.

Quốc lộ 13 đoạn giáp với TP Thủ Đức khá chật chội.

Quốc lộ 13 trước khi được chi 14.000 tỷ mở rộng mặt đường 60m- Ảnh 5.

Tuyến đường hiện chỉ rộng từ 4-6 làn xe. Với lưu lượng phương tiện đông đúc, tuyến đường này nhiều năm qua đã trở nên quá tải. Vào khung giờ cao điểm, người dân lưu thông qua đây phải chen chúc mất hơn 30 phút mới vào được trung tâm TPHCM.

Quốc lộ 13 trước khi được chi 14.000 tỷ mở rộng mặt đường 60m- Ảnh 6.

Theo Sở Xây dựng, năm nay dự án sẽ hoàn tất việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án thành phần 2, khởi công quý IV/2026 và hoàn thành sau hai năm.

Quốc lộ 13 trước khi được chi 14.000 tỷ mở rộng mặt đường 60m- Ảnh 7.

Khoảng 1.055 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó hơn 200 hộ phải giải tỏa toàn bộ.

Quốc lộ 13 trước khi được chi 14.000 tỷ mở rộng mặt đường 60m- Ảnh 8.

Đoạn qua cầu Đúc Nhỏ có 4 làn xe, tấp nập xe chạy. Đây là một trong những "nút cổ chai" trên tuyến, vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn ứ.

Quốc lộ 13 trước khi được chi 14.000 tỷ mở rộng mặt đường 60m- Ảnh 9.

Lãnh đạo Sở GTVT TP cho rằng, mục tiêu của dự án nâng cấp quốc lộ 13 và 4 dự án BOT khác (gồm quốc lộ 1, quốc lộ 22, trục Bắc - Nam, cầu đường Bình Tiên) là cải thiện khả năng thông hành và giải quyết tình trạng quá tải, kẹt xe.

Theo Duy Anh

Tiền Phong

