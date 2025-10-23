Quốc lộ 13 trước khi được chi 14.000 tỷ mở rộng mặt đường 60m

Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình chỉ dài hơn 6km nhưng người dân lưu thông qua đây có khi mất cả 1 buổi mới “thoát” ra được đoạn đường này. Đoạn đường này được ví như có “cục máu đông” chẹn mạch lưu thông liên vùng cả chục năm qua và đang chờ được khơi thông.