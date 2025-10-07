Quý 4/2025: Vinhomes Green Paradise – Tâm điểm rót vốn của giới đầu tư

Siêu dự án quy mô lớn — Con át chủ bài của Vingroup tại miền Nam

Vinhomes Green Paradise được Vingroup xây dựng theo mô hình đô thị lấn biển, chia thành nhiều phân khu chức năng (The Haven Bay, The Green Bay, The Paradise, The Grand Island…), phục vụ nhu cầu ở, nghỉ dưỡng, thương mại, lưu trú cao cấp và hệ sinh thái dịch vụ kèm theo. Tổng diện tích 2.870 ha, trong đó phần lấn biển chiếm một tỉ trọng đáng kể, giúp dự án sở hữu đường bờ biển dài, mặt nước và cảnh quan độc bản của TP.HCM.

Với vốn đầu tư ước tính tới 10-11 tỷ USD, dự án thể hiện tham vọng biến Cần Giờ thành "thành phố biển" tầm cỡ khu vực. Đây cũng là đại đô thị tiên phong tại Việt Nam được triển khai theo tiêu chí ESG++ (xanh - thông minh - sinh thái - tái sinh), với hàng loạt tiện ích dự kiến: sân golf, bến du thuyền, khu vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị, các khu nghỉ dưỡng 5 sao và hệ thống thương mại dịch vụ quy mô lớn.

Bức tranh cầu cung – cầu: Tại sao nhà đầu cả nước đang rót tiền tư rót tiền?

Dòng vốn từ Hà Nội và khu vực miền Bắc đang có xu hướng dịch chuyển sang TP.HCM và khu vực vệ tinh, đặc biệt tìm kiếm cơ hội ở những vùng còn dư địa tăng trưởng và hạ tầng đang hoàn thiện - Cần Giờ là một ví dụ điển hình.

Dữ liệu thị trường ghi nhận lượng nhà đầu tư phía Bắc quan tâm đến dự án, đăng ký tour, booking và tìm kiếm thông tin mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Các chuyên gia nhận định: khi mặt bằng giá tại nhiều quận trung tâm Hà Nội đã vượt ngưỡng, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm "vị trí mới" với khả năng tăng giá cao hơn, và Green Paradise đáp ứng tiêu chí này.

Với thị trường phía Nam, xu hướng dịch chuyển sang bất động sản ven biển - ven đô đang gia tăng trong một số năm gần đây. Do thực trạng quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, nhà đầu tư phía Nam chuyển hướng tìm "vùng trũng giá" nhưng tiềm năng tăng trưởng mạnh, điển hình là Cần Giờ. Bên cạnh đó, họ cũng có thói quen kết hợp sử dụng tài sản cho nghỉ dưỡng cuối tuần và cho thuê khai thác du lịch. Với Green Paradise, các sản phẩm nhà phố, shophouse, boutique hotel, villa ven vịnh sẽ đặc biệt hấp dẫn vì vừa có thể ở, vừa kinh doanh.

Vinhomes Green Paradise dự kiến đón hơn 200.000 cư dân & 8-9 triệu lượt khách trong nước và quốc tế mỗi năm.

Có thể nói, nếu như nhà đầu tư miền Bắc coi Green Paradise là kênh đón sóng tăng trưởng để đi trước thị trường, thì giới đầu tư miền Nam lại nhìn thấy cơ hội sở hữu một tài sản BĐS đẳng cấp hiếm có, cũng như cơ hội khai thác kinh doanh tốt. Sự cộng hưởng của cả hai dòng vốn, hứa hẹn sẽ đưa Green Paradise trở thành biểu tượng đầu tư mới trong giai đoạn 2025-2030.

Sài Gòn Group - Đồng hành cùng nhà đầu tư: Đại lý phân phối chính thức & tư vấn chiến lược Vinhomes Green Paradise

Ngày 22 tháng 9 vừa qua, tại sự kiện "Gặp mặt - Hội thảo Đại lý phân phối chiến lược toàn quốc dự án Vinhomes Green Paradise" diễn ra tại Vinpearl Landmark 81, Sài Gòn Group đã chính thức được vinh danh là một trong những đại lý phân phối chính thức của siêu dự án đô thị biển Cần Giờ.

Sài Gòn Group - Đại lý phân phối chiến lược Dự án Vinhomes Green Paraside

Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và tư vấn đầu tư bất động sản, Sài Gòn Group đã ghi dấu ấn trên thị trường qua hàng loạt dự án quy mô lớn, đặc biệt ở phân khúc bất động sản cao cấp. Uy tín được khẳng định bằng hệ thống khách hàng trung thành, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp cùng phương châm "lấy niềm tin khách hàng làm giá trị cốt lõi", Sài Gòn Group ngày càng được đánh giá cao trong cộng đồng đầu tư.

Đặc biệt, ngày 27 tháng 9 vừa qua, Sài Gòn Group tự hào được vinh danh Top 5 Đại lý có lượng booking nhiều nhất khu vực miền Nam tại siêu dự án Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ. Thành tích này là minh chứng rõ nét cho tinh thần nhiệt huyết, sự chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ.

Kết luận - Cơ hội nhưng cần chiến lược

Vinhomes Green Paradise là dự án có quy mô, pháp lý và vốn đầu tư lớn, đặt trong bối cảnh hạ tầng liên vùng được đẩy nhanh, tạo ra tiền đề để Cần Giờ bứt phá giá trị trong trung - dài hạn. Tuy nhiên, như mọi siêu đô thị khác, thời điểm thu "trái ngọt" phụ thuộc nhiều vào tiến độ hạ tầng và chu kỳ thị trường - đây là lý do nhà đầu tư cần đánh giá kỹ kịch bản vốn, lộ trình thanh toán và quyền chọn vị trí ngay từ giai đoạn đầu.

Sài Gòn Group khẳng định vị thế là một trong các đối tác phân phối tại thị trường, sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư cả nước với các dịch vụ tư vấn chuyên sâu, tour khảo sát và hỗ trợ pháp lý - hướng tới mục tiêu giúp khách hàng ra quyết định minh bạch, an toàn và hiệu quả.

