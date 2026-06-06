Quỹ bạc lớn nhất thế giới bán gần 17 tấn khi giá bạc rơi về đáy gần nửa năm

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã bán ròng gần 17 tấn bạc trong phiên 5/6, kéo tổng lượng bạc nắm giữ xuống còn khoảng 15.020 tấn.

Động thái bán ra diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới vừa trải qua một phiên lao dốc mạnh. Theo dữ liệu trên sàn COMEX, giá bạc giảm gần 9% trong ngày 5/6, lùi về vùng 67 USD/oz. Đây là mức thấp nhất của kim loại quý này kể từ phiên 22/12 năm ngoái.

Diễn biến giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ).

Không chỉ bạc, thị trường kim loại quý nói chung cũng chịu áp lực lớn. Giá vàng thế giới cùng phiên cũng điều chỉnh mạnh và đánh mất toàn bộ thành quả tăng từ đầu năm. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm nhóm kim loại quý, trong bối cảnh kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất suy yếu và đồng USD tăng trở lại.

Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch chiều thứ Sáu tại Mỹ, sau khi báo cáo việc làm tháng 5 khả quan hơn dự kiến đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên, đồng USD Mỹ mạnh lên và gây ra đợt bán tháo mạnh trên thị trường kim loại quý. ﻿

Các nhà tuyển dụng Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%. Kết quả tạo việc làm khả quan đã khiến thị trường kim loại chuyển hướng khỏi sự hỗ trợ của việc cắt giảm lãi suất và quay trở lại áp lực tăng lãi suất thực.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh truyền dẫn địa chính trị chính ảnh hưởng đến giá vàng dầu mỏ, lãi suất và các tài sản rủi ro, nhưng giá dầu đã giảm vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch tiếp tục dự đoán khả năng giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI của Nymex giảm và ổn định quanh mức 90,54 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức gần 93,09 USD. Chỉ số đô la Mỹ tăng giá. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao hơn, giao dịch ở mức 4,532% nhưng đã đạt mức cao nhất trong phiên là 4,552% trước đó.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng $71,00 đến $72,00. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ vùng hỗ trợ $65,00 đến $66,00, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức $61,00 và sau đó là $60,00. ﻿